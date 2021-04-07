Восстановлено водоснабжение населенных пунктов Донетчины после аварии из-за обстрела, - "Вода Донбасса"

Сегодня, 7 апреля, после проведения ремонтных работ было восстановлено электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, ранее обесточенной в результате обстрела со стороны наемников РФ.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

"В 11:30 был запущен насосный агрегат № 9. Подача воды была возобновлена", - следует из сообщения.

Как сообщалось, накануне вечером полсотни населенных пунктов остались без воды из-за обстрела в Донецкой области.

