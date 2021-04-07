РУС
Восстановлено водоснабжение населенных пунктов Донетчины после аварии из-за обстрела, - "Вода Донбасса"

Восстановлено водоснабжение населенных пунктов Донетчины после аварии из-за обстрела, -

Сегодня, 7 апреля, после проведения ремонтных работ было восстановлено электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, ранее обесточенной в результате обстрела со стороны наемников РФ.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

"В 11:30 был запущен насосный агрегат № 9. Подача воды была возобновлена", - следует из сообщения.

Как сообщалось, накануне вечером полсотни населенных пунктов остались без воды из-за обстрела в Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водоснабжение пострадавших от порыва на водопроводе "Горловка-Торецк" населенных пунктов восстановлено в полном объеме, - ГСЧС

"авария", это когда само-собой сломалось!
в крайнем случае, когда пьяный сантехник накосячил.
А это - ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ!
Учитесь "называть вещи своими именами".
07.04.2021 13:15 Ответить
так точно, понятия "поломка" "авария" и "катастрофа" - это разне понятия.... панове кореспонденти/писаки/копаки....
07.04.2021 13:40 Ответить
Донетчины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! грамотеи..... идите в школу...... Ни на русском ані українською "т" в цьому слові НЕМАЄ......нездари ....безграмотні
07.04.2021 13:32 Ответить
На 8 году оккупации можно уже было сделать водоканал в обход гетто. И не было бы проблем, а снабжение гетто водой на плечи оккупантов. Ждём когда пройдёт 10 или 15 лет?
07.04.2021 17:17 Ответить
 
 