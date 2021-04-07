Відновлено водопостачання населених пунктів Донеччини після аварії через обстріл, - "Вода Донбасу"

Сьогодні, 7 квітня, після проведення ремонтних робіт було відновлено електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу, раніше знеструмленого внаслідок обстрілу з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

"Об 11:30 було запущено насосний агрегат № 9. Подачу води було відновлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні ввечері пів сотні населених пунктів залишилися без води через обстріл у Донецькій області.

