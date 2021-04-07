УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8287 відвідувачів онлайн
Новини
937 4

Відновлено водопостачання населених пунктів Донеччини після аварії через обстріл, - "Вода Донбасу"

Відновлено водопостачання населених пунктів Донеччини після аварії через обстріл, -

Сьогодні, 7 квітня, після проведення ремонтних робіт було відновлено електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу, раніше знеструмленого внаслідок обстрілу з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

"Об 11:30 було запущено насосний агрегат № 9. Подачу води було відновлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні ввечері пів сотні населених пунктів залишилися без води через обстріл у Донецькій області.

Читайте: Пів сотні населених пунктів залишилися без води через обстріл у Донецькій області

Автор: 

обстріл (30471) Донецька область (9406) водопостачання (845)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"авария", это когда само-собой сломалось!
в крайнем случае, когда пьяный сантехник накосячил.
А это - ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ!
Учитесь "называть вещи своими именами".
показати весь коментар
07.04.2021 13:15 Відповісти
так точно, понятия "поломка" "авария" и "катастрофа" - это разне понятия.... панове кореспонденти/писаки/копаки....
показати весь коментар
07.04.2021 13:40 Відповісти
Донетчины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! грамотеи..... идите в школу...... Ни на русском ані українською "т" в цьому слові НЕМАЄ......нездари ....безграмотні
показати весь коментар
07.04.2021 13:32 Відповісти
На 8 году оккупации можно уже было сделать водоканал в обход гетто. И не было бы проблем, а снабжение гетто водой на плечи оккупантов. Ждём когда пройдёт 10 или 15 лет?
показати весь коментар
07.04.2021 17:17 Відповісти
 
 