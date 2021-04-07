РУС
Путин может напасть на Украину, но США будут реагировать, - дипломат Фрид

Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид считает, что президент РФ Владимир Путин может решиться на открытое нападение на Украину, но в этом случае между двумя странами начнется "настоящая война".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявил в интервью изданию "Гордон".

"Он мог бы! Я помню корни грузинской войны (2008 года]. - Ред.) и его нападение на Украину в 2014 году. Но Путину надо хорошо подумать, прежде чем нападать. Украинцы будут бороться, их не растоптать и не переехать. Это не будет похоже на Крым, когда новое правительство Украины после бегства Януковича не знало, как ответить, и не знало своих полномочий. Сейчас если Путин начнет атаковать - украинцы ответят, и это будет настоящая война. А ведь эта война в России не пользуется популярностью, и Путин знает об этом", - подчеркнул Фрид.

Он подчеркнул, что Россия скрывает свои потери во время военного конфликта на востоке Украины, "а новая война не оставит ему возможность скрывать их дальше".

"Я не убежден, что Путин будет атаковать, но он может", - отметил Фрид.

Говоря о причинах, почему на Донбассе происходит обострение, а Россия стягивает к границе с Украиной войска, дипломат отметил, что Путин не хочет видеть Украину независимой и демократической.

"Он хочет видеть ее под своим влиянием, это его цель. Демократичная и европеизированная Украина опасна для Путина. Не для России, для путинизма", – сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что США будут защищать Украину в случае вторжения России.

"США будут реагировать, если Путин начнет нападение", - убежден Фрид.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США - єдина країна, яка може вимагати від РФ виконувати міжнародні норми, - Кравчук

путин владимир россия США
схоже, твій фюрер отримає п#зди, якщо йому вистачить дурісті розв'язати війну
Ось зараз така Олена бондарєнко на прямому зв"язку з Київа говорить зливному бачку,що боїться вступу України до НАТО.То де то СБУ? Як воювати з зовнішнім ворогом,якщо така падлюка сидить в столиці і брудом поливає?
Байден повинен посилити українську бойову авіацію - Atlantic Council

Оновлення української тактичної авіації американськими літаками це стратегічна можливість для адміністрації Байдена створити серйозні проблеми для Росії та потужний пропагандистський крок.
Таку думку у колонці для https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/upgrading-ukraines-air-force-could-deter-russia/?fbclid=IwAR0VBcDaj2r_osf36NJr1TiQMtHeaTXxTKxAcqgMEl_TZvtw14OR2d8KyoQ Atlantic Council просуває старший науковий співробітник Foreign Policy Research Institute Стефан Бланк.
Він пропонує розглянути можливість надати Україні близько 100 літаків F-15, 6-8 розвідників E-2C-2000 Hawkeyes та 8-12 заправників KC-135R. Також, на його думку, пакет допомоги повинен включати термінали для передачі-прийому даних Link-16, розумні **********, крилаті ракети, розвідувальне обладнання та засоби цілевказання. Така допомога, на думку Бланка, дасть чіткий сигнал Москві і зупинить будь які спроби майбутнього вторгнення.
Існує багато варіантів реалізації такого сценарію. Один з них - поставки з баз зберігання літаків F-15C\D, E-2C-2000 та KC-135R з можливою їх подальшою модернізацією.
Інший варіант - поставка новітніх F-15QA або F-15EX.
Посилення Повітряних сил ЗС України було б потужним кроком Адмінстрації Джо Байдена, який би виразно продемонстрував, що США не збираються терпіти неадекватну російську політику у Східній Європі, резюмує Бланк.

https://mil.in.ua/uk/news/bajden-povynen-posylyty-**********-bojovu-aviatsiyu-atlantic-council/
зеленський деморалізує армію.
Заборонив працювати розвідці, тепер засуджує українських військових замість рашистських покидків.

Загибель десантників на Донбасі: влада призначила "винним" капітана ЗСУ Татарина.

14 лютого на Донбасі загинуло троє українських десантників внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Згодом президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та начальнику Генштабу Сергію Корнійчуку знайти винних у цій трагедії.
У результаті "винним" назвали капітана ЗСУ Ярослава Татарина, оскільки він був начальником інженерної служби у військовій частині, бійці якої підірвались на міні та, на думку керівництва, проявив "злочинну недбалість".
"У лютому під Новолуганськом сталася страшна трагедія. Загинули троє наших воїнів підірвавшись на мінах. Президент доручив начальнику Генштабу та очільнику Міноборони розібратися в ситуації. Винного знайшли швидко - ним обрали капітана Ярослава Татарина.

Чому? Бо він виконував обов'язки начальника інженерної служби військової частини.
Із тексту підозри: "Капітан Татарин Я.І., являючись військовою службовою особою, всупереч зазначених вимог законодавства, не передбаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинен був і міг передбачити, тобто діючи зі злочинною недбалістю, вчинив недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки…" - написав Юрій Петрушевський.

https://prm.ua/zahybel-desantnykiv-na-donbasi-vlada-pryznachyla-vynnym-kapitana-zsu-tataryna/
Ага, будет. вне всякого сомнения. Выдаст очередную порцию отборнейшей обеспокоенности.
Истерикой мордовской срани удовлетворен!
Ну сходи теперь ещё подрочи вприпрыжку .
Кокошник не слетает? Петушок зауральский
Ты уже подрочил? А ты быстр. Скорострел
Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 3268 Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 9829
Пуйло может расчитывать на "подуть в свисток", а не на "маленькую победоносную войну".
Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 9142
Будут реагировать? Как? Погрозят Путину пальчиком? И даже скажут - у-тю-тю? Кого вы обманываете?
ну а че, убийцей назвать( вернее так оно и есть) - теперь другого выхода у ***** нет...
Интересно сколько плешивый заложил потерь своего войска?
99% бабы ещё нарожают
Путин готовит захват Одессы. Под видом учений будет высажен морской десант в районе торгового порта и воздушный десант (комбинированным способом) в районе аэродрома Школьный.
не страшно...парой тем ниже как раз о том, что все кацапские десанты легко отражаются всего лишь парой пулеметов...все будет хорошо, не переживайте...
Они будут высаживаться прямо на таировском кладбище ?
а що це було в Україні у 2014 році?
Да будут реагировать.... как в 2008 в Грузии..
... і як в Україні в 2014.
если вован решит что можно прийти и убивать, значит надо подыхать но защищаться, мы украинци далеко не идеальны, да мы терпим всякое гнилое ворье, слабую и часто откровенно глупую власть, но мы не мусор и топтать нас всяким вованам и иже с ними просто так не получиться, кровь за кровь и любая помощь пусть той же Америки будет нам в прок
Фрід, мабуть, тупий або міряє обороноспроможність країн розмірами на карті
Будут реагировать и помогать озабоченностями!!! Знаем, плавали!
При нападі росіян великими силами на Україну, скоріше всього США будуть вказувати цілі для української артилерії, а вона буде рівняти росіян на ноль... Буде щось подібне до битви Ізраіля проти Єгипту на Сінаї в 60 роках, коли США давало Ізраїлю повну інформацію про розміщення єгипетських військ і ті їх розстрілювали як в тирі... А потім розказуували про "славну" перемогу в запеклій битві.
скоріше всього США будуть вказувати цілі для української артилерії, а вона буде рівняти росіян на ноль..

это называется контрбатарейный радар, и прикрутить его к старой совковой арте дело, мягко говоря, непростое...к тому же у клятых кацапов таковые уже лет 20 как есть, так шо сюрприз вряд ли получится...а еще бывают приборы ночного видения и безпилотники, ну и другие вундерваффе, о которых ты явно не знаешь...
Будут ли Штаты реагировать или не будут (?) - это мнение бывшего государственного чиновника, теперь - частного лица и не более того. Никаких международных договоров, фиксирующих союзнические обязательства США по отношению к Украине в военной сфере НЕТ. Поэтому реакция США безусловно будет, но она может ограничиться крестным ходом возмущённых американских военных вокруг Пентагона с ритуальным обссыканием пяти углов здания военного ведомства США.
Авианосная ударная группа флота США во главе с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в рамках операции Inherent Resolve вошла в восточную часть Средиземноморья, а авиагруппа авианосца уже начала выполнять полеты.

0https://vn.mk.ua/2021/02/ 4.04.2021 14:23
Ну, і шо тєпєрь? Невже почнуть бомбувати раху?
Ну это же очевидные вещи и именно от этих очевидных но непонятных отдельным персонажам вещей нужно плясать .То есть строить оборонительную стратегию государства .НО у вышеупомянутых персонажей глаза походу залеплены толстым -толстым слоем отборного чоколяда и они сквозь него отчетливо видят американские авианосцы ,, томагавки , рэпторы , абрамсы громящие кацапского агрессора и освобождающие нашу оккупированную территорию
Вы пишите такие умные вещи при этом забываете,что даже на бумагу где будут зафиксирваны какие либо стратегии, нуны деньги.
Глибочайша стурбованість! Як завжди...
Путин может напасть на Украину, но США будут реагировать, - дипломат Фрид
...не только штаты будут реагировать - а будет реагировать весь мир, потому что начнётся массовый и жесткий дерибан все **************...
Да, особенно китайцы и японцы ждут эт-ОГО с нетерпением.
**************** по любому прекратит своё существование

Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 7621

Мы можем объединится в один кулак против России.
Это Грузия, Молдова, Беларусь и Украина, плюс сильно будут помагать Турция, Польша и Литва.
Денег на войну России никто не даст, а Украине дадут сколько надо.
Лучшее реагирование - составление настоящих санкций и оглашение их в случае начала военных действий.
