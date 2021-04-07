Путин может напасть на Украину, но США будут реагировать, - дипломат Фрид
Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид считает, что президент РФ Владимир Путин может решиться на открытое нападение на Украину, но в этом случае между двумя странами начнется "настоящая война".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявил в интервью изданию "Гордон".
"Он мог бы! Я помню корни грузинской войны (2008 года]. - Ред.) и его нападение на Украину в 2014 году. Но Путину надо хорошо подумать, прежде чем нападать. Украинцы будут бороться, их не растоптать и не переехать. Это не будет похоже на Крым, когда новое правительство Украины после бегства Януковича не знало, как ответить, и не знало своих полномочий. Сейчас если Путин начнет атаковать - украинцы ответят, и это будет настоящая война. А ведь эта война в России не пользуется популярностью, и Путин знает об этом", - подчеркнул Фрид.
Он подчеркнул, что Россия скрывает свои потери во время военного конфликта на востоке Украины, "а новая война не оставит ему возможность скрывать их дальше".
"Я не убежден, что Путин будет атаковать, но он может", - отметил Фрид.
Говоря о причинах, почему на Донбассе происходит обострение, а Россия стягивает к границе с Украиной войска, дипломат отметил, что Путин не хочет видеть Украину независимой и демократической.
"Он хочет видеть ее под своим влиянием, это его цель. Демократичная и европеизированная Украина опасна для Путина. Не для России, для путинизма", – сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что США будут защищать Украину в случае вторжения России.
"США будут реагировать, если Путин начнет нападение", - убежден Фрид.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заборонив працювати розвідці, тепер засуджує українських військових замість рашистських покидків.
Загибель десантників на Донбасі: влада призначила "винним" капітана ЗСУ Татарина.
14 лютого на Донбасі загинуло троє українських десантників внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Згодом президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та начальнику Генштабу Сергію Корнійчуку знайти винних у цій трагедії.
У результаті "винним" назвали капітана ЗСУ Ярослава Татарина, оскільки він був начальником інженерної служби у військовій частині, бійці якої підірвались на міні та, на думку керівництва, проявив "злочинну недбалість".
Чому? Бо він виконував обов'язки начальника інженерної служби військової частини.
Із тексту підозри: "Капітан Татарин Я.І., являючись військовою службовою особою, всупереч зазначених вимог законодавства, не передбаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинен був і міг передбачити, тобто діючи зі злочинною недбалістю, вчинив недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки…" - написав Юрій Петрушевський.
https://prm.ua/zahybel-desantnykiv-na-donbasi-vlada-pryznachyla-vynnym-kapitana-zsu-tataryna/
это называется контрбатарейный радар, и прикрутить его к старой совковой арте дело, мягко говоря, непростое...к тому же у клятых кацапов таковые уже лет 20 как есть, так шо сюрприз вряд ли получится...а еще бывают приборы ночного видения и безпилотники, ну и другие вундерваффе, о которых ты явно не знаешь...
0https://vn.mk.ua/2021/02/ 4.04.2021 14:23
...не только штаты будут реагировать - а будет реагировать весь мир, потому что начнётся массовый и жесткий дерибан все **************...
Да, особенно китайцы и японцы ждут эт-ОГО с нетерпением.
**************** по любому прекратит своё существование
Это Грузия, Молдова, Беларусь и Украина, плюс сильно будут помагать Турция, Польша и Литва.