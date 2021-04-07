Путин может напасть на Украину, но США будут реагировать, - дипломат Фрид

Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид считает, что президент РФ Владимир Путин может решиться на открытое нападение на Украину, но в этом случае между двумя странами начнется "настоящая война".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявил в интервью изданию "Гордон".

"Он мог бы! Я помню корни грузинской войны (2008 года]. - Ред.) и его нападение на Украину в 2014 году. Но Путину надо хорошо подумать, прежде чем нападать. Украинцы будут бороться, их не растоптать и не переехать. Это не будет похоже на Крым, когда новое правительство Украины после бегства Януковича не знало, как ответить, и не знало своих полномочий. Сейчас если Путин начнет атаковать - украинцы ответят, и это будет настоящая война. А ведь эта война в России не пользуется популярностью, и Путин знает об этом", - подчеркнул Фрид.

Он подчеркнул, что Россия скрывает свои потери во время военного конфликта на востоке Украины, "а новая война не оставит ему возможность скрывать их дальше".

"Я не убежден, что Путин будет атаковать, но он может", - отметил Фрид.

Говоря о причинах, почему на Донбассе происходит обострение, а Россия стягивает к границе с Украиной войска, дипломат отметил, что Путин не хочет видеть Украину независимой и демократической.

"Он хочет видеть ее под своим влиянием, это его цель. Демократичная и европеизированная Украина опасна для Путина. Не для России, для путинизма", – сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что США будут защищать Украину в случае вторжения России.

"США будут реагировать, если Путин начнет нападение", - убежден Фрид.

