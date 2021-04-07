УКР
Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід

Американський дипломат, колишній координатор санкційної політики Держдепу Деніел Фрід вважає, що президент РФ Володимир Путін може зважитися на відкритий напад на Україну, але в цьому разі між двома країнами почнеться "справжня війна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломат заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Він міг би! Я пам'ятаю коріння грузинської війни (2008 року. - Ред.) і його напад на Україну 2014 року. Але Путіну треба добре подумати, перш ніж нападати. Українці боротимуться, їх не розтоптати і не переїхати. Це не буде схоже на Крим, коли новий уряд України після втечі [президента Віктора] Януковича не знав, як відповісти, і не знав своїх повноважень. Зараз якщо Путін почне атакувати – українці відповідатимуть, і це буде справжня війна. Але ж ця війна в Росії не матиме популярності, і Путін знає про це", – наголосив Фрід.

Він зауважив, що Росія приховує свої втрати під час воєнного конфлікту на сході України, "а нова війна не залишить йому можливості приховувати їх далі".

"Я не переконаний, що Путін буде атакувати, але він може", – зазначив Фрід.

Говорячи про причини, чому на Донбасі відбувається загострення, а Росія стягує до кордону з Україною війська, дипломат зазначив, що Путін не хоче бачити Україну незалежною та демократичною.

"Він хоче бачити її під своїм впливом, це його мета. Демократична та європеїзована Україна небезпечна для Путіна. Не для Росії, для путінізму", – сказав дипломат.

Водночас він підкреслив, що США будуть захищати Україну в разі вторгнення Росії.

"США будуть реагувати, якщо Путін розпочне напад", – переконаний Фрід.

+45
схоже, твій фюрер отримає п#зди, якщо йому вистачить дурісті розв'язати війну
07.04.2021 13:54 Відповісти
+27
Ось зараз така Олена бондарєнко на прямому зв"язку з Київа говорить зливному бачку,що боїться вступу України до НАТО.То де то СБУ? Як воювати з зовнішнім ворогом,якщо така падлюка сидить в столиці і брудом поливає?
07.04.2021 13:56 Відповісти
+20
Байден повинен посилити українську бойову авіацію - Atlantic Council

Оновлення української тактичної авіації американськими літаками це стратегічна можливість для адміністрації Байдена створити серйозні проблеми для Росії та потужний пропагандистський крок.
Таку думку у колонці для https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/upgrading-ukraines-air-force-could-deter-russia/?fbclid=IwAR0VBcDaj2r_osf36NJr1TiQMtHeaTXxTKxAcqgMEl_TZvtw14OR2d8KyoQ Atlantic Council просуває старший науковий співробітник Foreign Policy Research Institute Стефан Бланк.
Він пропонує розглянути можливість надати Україні близько 100 літаків F-15, 6-8 розвідників E-2C-2000 Hawkeyes та 8-12 заправників KC-135R. Також, на його думку, пакет допомоги повинен включати термінали для передачі-прийому даних Link-16, розумні **********, крилаті ракети, розвідувальне обладнання та засоби цілевказання. Така допомога, на думку Бланка, дасть чіткий сигнал Москві і зупинить будь які спроби майбутнього вторгнення.
Існує багато варіантів реалізації такого сценарію. Один з них - поставки з баз зберігання літаків F-15C\D, E-2C-2000 та KC-135R з можливою їх подальшою модернізацією.
Інший варіант - поставка новітніх F-15QA або F-15EX.
Посилення Повітряних сил ЗС України було б потужним кроком Адмінстрації Джо Байдена, який би виразно продемонстрував, що США не збираються терпіти неадекватну російську політику у Східній Європі, резюмує Бланк.

https://mil.in.ua/uk/news/bajden-povynen-posylyty-**********-bojovu-aviatsiyu-atlantic-council/
07.04.2021 13:59 Відповісти
зеленський деморалізує армію.
Заборонив працювати розвідці, тепер засуджує українських військових замість рашистських покидків.

Загибель десантників на Донбасі: влада призначила "винним" капітана ЗСУ Татарина.

14 лютого на Донбасі загинуло троє українських десантників внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Згодом президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та начальнику Генштабу Сергію Корнійчуку знайти винних у цій трагедії.
У результаті "винним" назвали капітана ЗСУ Ярослава Татарина, оскільки він був начальником інженерної служби у військовій частині, бійці якої підірвались на міні та, на думку керівництва, проявив "злочинну недбалість".
07.04.2021 14:26 Відповісти
"У лютому під Новолуганськом сталася страшна трагедія. Загинули троє наших воїнів підірвавшись на мінах. Президент доручив начальнику Генштабу та очільнику Міноборони розібратися в ситуації. Винного знайшли швидко - ним обрали капітана Ярослава Татарина.

Чому? Бо він виконував обов'язки начальника інженерної служби військової частини.
Із тексту підозри: "Капітан Татарин Я.І., являючись військовою службовою особою, всупереч зазначених вимог законодавства, не передбаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинен був і міг передбачити, тобто діючи зі злочинною недбалістю, вчинив недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки…" - написав Юрій Петрушевський.

https://prm.ua/zahybel-desantnykiv-na-donbasi-vlada-pryznachyla-vynnym-kapitana-zsu-tataryna/
07.04.2021 14:27 Відповісти
Ага, будет. вне всякого сомнения. Выдаст очередную порцию отборнейшей обеспокоенности.
07.04.2021 14:26 Відповісти
Истерикой мордовской срани удовлетворен!
07.04.2021 14:44 Відповісти
Ну сходи теперь ещё подрочи вприпрыжку .
07.04.2021 14:45 Відповісти
Кокошник не слетает? Петушок зауральский
07.04.2021 14:46 Відповісти
Ты уже подрочил? А ты быстр. Скорострел
07.04.2021 14:48 Відповісти
Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 3268 Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 9829
07.04.2021 14:34 Відповісти
Пуйло может расчитывать на "подуть в свисток", а не на "маленькую победоносную войну".
Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 9142
07.04.2021 14:31 Відповісти
Будут реагировать? Как? Погрозят Путину пальчиком? И даже скажут - у-тю-тю? Кого вы обманываете?
07.04.2021 14:31 Відповісти
ну а че, убийцей назвать( вернее так оно и есть) - теперь другого выхода у ***** нет...
07.04.2021 14:34 Відповісти
Интересно сколько плешивый заложил потерь своего войска?
07.04.2021 14:38 Відповісти
99% бабы ещё нарожают
07.04.2021 14:45 Відповісти
Путин готовит захват Одессы. Под видом учений будет высажен морской десант в районе торгового порта и воздушный десант (комбинированным способом) в районе аэродрома Школьный.
07.04.2021 14:46 Відповісти
не страшно...парой тем ниже как раз о том, что все кацапские десанты легко отражаются всего лишь парой пулеметов...все будет хорошо, не переживайте...
07.04.2021 15:22 Відповісти
Они будут высаживаться прямо на таировском кладбище ?
07.04.2021 20:58 Відповісти
а що це було в Україні у 2014 році?
07.04.2021 14:47 Відповісти
Да будут реагировать.... как в 2008 в Грузии..
07.04.2021 14:48 Відповісти
... і як в Україні в 2014.
08.04.2021 14:32 Відповісти
если вован решит что можно прийти и убивать, значит надо подыхать но защищаться, мы украинци далеко не идеальны, да мы терпим всякое гнилое ворье, слабую и часто откровенно глупую власть, но мы не мусор и топтать нас всяким вованам и иже с ними просто так не получиться, кровь за кровь и любая помощь пусть той же Америки будет нам в прок
07.04.2021 14:51 Відповісти
Фрід, мабуть, тупий або міряє обороноспроможність країн розмірами на карті
07.04.2021 15:03 Відповісти
Будут реагировать и помогать озабоченностями!!! Знаем, плавали!
07.04.2021 15:03 Відповісти
При нападі росіян великими силами на Україну, скоріше всього США будуть вказувати цілі для української артилерії, а вона буде рівняти росіян на ноль... Буде щось подібне до битви Ізраіля проти Єгипту на Сінаї в 60 роках, коли США давало Ізраїлю повну інформацію про розміщення єгипетських військ і ті їх розстрілювали як в тирі... А потім розказуували про "славну" перемогу в запеклій битві.
07.04.2021 15:08 Відповісти
скоріше всього США будуть вказувати цілі для української артилерії, а вона буде рівняти росіян на ноль..

это называется контрбатарейный радар, и прикрутить его к старой совковой арте дело, мягко говоря, непростое...к тому же у клятых кацапов таковые уже лет 20 как есть, так шо сюрприз вряд ли получится...а еще бывают приборы ночного видения и безпилотники, ну и другие вундерваффе, о которых ты явно не знаешь...
07.04.2021 15:30 Відповісти
Будут ли Штаты реагировать или не будут (?) - это мнение бывшего государственного чиновника, теперь - частного лица и не более того. Никаких международных договоров, фиксирующих союзнические обязательства США по отношению к Украине в военной сфере НЕТ. Поэтому реакция США безусловно будет, но она может ограничиться крестным ходом возмущённых американских военных вокруг Пентагона с ритуальным обссыканием пяти углов здания военного ведомства США.
07.04.2021 15:23 Відповісти
Авианосная ударная группа флота США во главе с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в рамках операции Inherent Resolve вошла в восточную часть Средиземноморья, а авиагруппа авианосца уже начала выполнять полеты.

0https://vn.mk.ua/2021/02/ 4.04.2021 14:23
07.04.2021 16:58 Відповісти
Ну, і шо тєпєрь? Невже почнуть бомбувати раху?
08.04.2021 14:35 Відповісти
Ну это же очевидные вещи и именно от этих очевидных но непонятных отдельным персонажам вещей нужно плясать .То есть строить оборонительную стратегию государства .НО у вышеупомянутых персонажей глаза походу залеплены толстым -толстым слоем отборного чоколяда и они сквозь него отчетливо видят американские авианосцы ,, томагавки , рэпторы , абрамсы громящие кацапского агрессора и освобождающие нашу оккупированную территорию
07.04.2021 17:40 Відповісти
Вы пишите такие умные вещи при этом забываете,что даже на бумагу где будут зафиксирваны какие либо стратегии, нуны деньги.
07.04.2021 23:49 Відповісти
Глибочайша стурбованість! Як завжди...
07.04.2021 15:25 Відповісти
Путин может напасть на Украину, но США будут реагировать, - дипломат Фрид
...не только штаты будут реагировать - а будет реагировать весь мир, потому что начнётся массовый и жесткий дерибан все **************...
Да, особенно китайцы и японцы ждут эт-ОГО с нетерпением.
**************** по любому прекратит своё существование

Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід - Цензор.НЕТ 7621

07.04.2021 15:41 Відповісти
Мы можем объединится в один кулак против России.
Это Грузия, Молдова, Беларусь и Украина, плюс сильно будут помагать Турция, Польша и Литва.
07.04.2021 23:23 Відповісти
Денег на войну России никто не даст, а Украине дадут сколько надо.
07.04.2021 23:27 Відповісти
Лучшее реагирование - составление настоящих санкций и оглашение их в случае начала военных действий.
07.04.2021 23:59 Відповісти
