Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід
Американський дипломат, колишній координатор санкційної політики Держдепу Деніел Фрід вважає, що президент РФ Володимир Путін може зважитися на відкритий напад на Україну, але в цьому разі між двома країнами почнеться "справжня війна".
Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломат заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".
"Він міг би! Я пам'ятаю коріння грузинської війни (2008 року. - Ред.) і його напад на Україну 2014 року. Але Путіну треба добре подумати, перш ніж нападати. Українці боротимуться, їх не розтоптати і не переїхати. Це не буде схоже на Крим, коли новий уряд України після втечі [президента Віктора] Януковича не знав, як відповісти, і не знав своїх повноважень. Зараз якщо Путін почне атакувати – українці відповідатимуть, і це буде справжня війна. Але ж ця війна в Росії не матиме популярності, і Путін знає про це", – наголосив Фрід.
Він зауважив, що Росія приховує свої втрати під час воєнного конфлікту на сході України, "а нова війна не залишить йому можливості приховувати їх далі".
"Я не переконаний, що Путін буде атакувати, але він може", – зазначив Фрід.
Говорячи про причини, чому на Донбасі відбувається загострення, а Росія стягує до кордону з Україною війська, дипломат зазначив, що Путін не хоче бачити Україну незалежною та демократичною.
"Він хоче бачити її під своїм впливом, це його мета. Демократична та європеїзована Україна небезпечна для Путіна. Не для Росії, для путінізму", – сказав дипломат.
Водночас він підкреслив, що США будуть захищати Україну в разі вторгнення Росії.
"США будуть реагувати, якщо Путін розпочне напад", – переконаний Фрід.
Заборонив працювати розвідці, тепер засуджує українських військових замість рашистських покидків.
Загибель десантників на Донбасі: влада призначила "винним" капітана ЗСУ Татарина.
14 лютого на Донбасі загинуло троє українських десантників внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Згодом президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та начальнику Генштабу Сергію Корнійчуку знайти винних у цій трагедії.
У результаті "винним" назвали капітана ЗСУ Ярослава Татарина, оскільки він був начальником інженерної служби у військовій частині, бійці якої підірвались на міні та, на думку керівництва, проявив "злочинну недбалість".
Чому? Бо він виконував обов'язки начальника інженерної служби військової частини.
Із тексту підозри: "Капітан Татарин Я.І., являючись військовою службовою особою, всупереч зазначених вимог законодавства, не передбаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинен був і міг передбачити, тобто діючи зі злочинною недбалістю, вчинив недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки…" - написав Юрій Петрушевський.
https://prm.ua/zahybel-desantnykiv-na-donbasi-vlada-pryznachyla-vynnym-kapitana-zsu-tataryna/
это называется контрбатарейный радар, и прикрутить его к старой совковой арте дело, мягко говоря, непростое...к тому же у клятых кацапов таковые уже лет 20 как есть, так шо сюрприз вряд ли получится...а еще бывают приборы ночного видения и безпилотники, ну и другие вундерваффе, о которых ты явно не знаешь...
0https://vn.mk.ua/2021/02/ 4.04.2021 14:23
...не только штаты будут реагировать - а будет реагировать весь мир, потому что начнётся массовый и жесткий дерибан все **************...
Да, особенно китайцы и японцы ждут эт-ОГО с нетерпением.
**************** по любому прекратит своё существование
Это Грузия, Молдова, Беларусь и Украина, плюс сильно будут помагать Турция, Польша и Литва.