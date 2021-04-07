Путін може напасти на Україну, але США будуть реагувати, - дипломат Фрід

Американський дипломат, колишній координатор санкційної політики Держдепу Деніел Фрід вважає, що президент РФ Володимир Путін може зважитися на відкритий напад на Україну, але в цьому разі між двома країнами почнеться "справжня війна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломат заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Він міг би! Я пам'ятаю коріння грузинської війни (2008 року. - Ред.) і його напад на Україну 2014 року. Але Путіну треба добре подумати, перш ніж нападати. Українці боротимуться, їх не розтоптати і не переїхати. Це не буде схоже на Крим, коли новий уряд України після втечі [президента Віктора] Януковича не знав, як відповісти, і не знав своїх повноважень. Зараз якщо Путін почне атакувати – українці відповідатимуть, і це буде справжня війна. Але ж ця війна в Росії не матиме популярності, і Путін знає про це", – наголосив Фрід.



Він зауважив, що Росія приховує свої втрати під час воєнного конфлікту на сході України, "а нова війна не залишить йому можливості приховувати їх далі".



"Я не переконаний, що Путін буде атакувати, але він може", – зазначив Фрід.

Говорячи про причини, чому на Донбасі відбувається загострення, а Росія стягує до кордону з Україною війська, дипломат зазначив, що Путін не хоче бачити Україну незалежною та демократичною.



"Він хоче бачити її під своїм впливом, це його мета. Демократична та європеїзована Україна небезпечна для Путіна. Не для Росії, для путінізму", – сказав дипломат.



Водночас він підкреслив, що США будуть захищати Україну в разі вторгнення Росії.



"США будуть реагувати, якщо Путін розпочне напад", – переконаний Фрід.