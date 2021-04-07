Украина за год примет участие в семи учениях НАТО, – Таран

Североатлантический альянс пригласил Украину принять в 2021 году участие в семи учениях.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди учений, к участию в которых Североатлантический Альянс пригласил Украину - Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda", - сказано в сообщении.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что в условиях агрессии РФ для Украины особой мотивацией является принцип статьи 5 Вашингтонского договора "Коллективная оборона" - "один за всех и все за одного".

"Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимости с НАТО. Украинские военные зажили хорошей славы профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке "коллективной обороны", которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран - членов рассматривается как нападение на всех", - цитирует пресс-служба слова Тарана.