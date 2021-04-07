РУС
Украина за год примет участие в семи учениях НАТО, – Таран

Североатлантический альянс пригласил Украину принять в 2021 году участие в семи учениях.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди учений, к участию в которых Североатлантический Альянс пригласил Украину - Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda", - сказано в сообщении.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что в условиях агрессии РФ для Украины особой мотивацией является принцип статьи 5 Вашингтонского договора "Коллективная оборона" - "один за всех и все за одного".

Читайте на Цензор.НЕТ: На сайте НАТО появился украинский язык

"Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимости с НАТО. Украинские военные зажили хорошей славы профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке "коллективной обороны", которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран - членов рассматривается как нападение на всех", - цитирует пресс-служба слова Тарана.

Параноїдальна маячня порохофобіі у Віслюяка ,це невиліковна психічна хвороба ,медицина тут безсила !!!))
Навчатись та навчитись, завжди корисно !!!)))
Параноїдальна маячня порохофобіі у Віслюяка ,це невиліковна психічна хвороба ,медицина тут безсила !!!))
вот бы перестал видеть мир в беньках х-ла а то вон Гордон уже и тот понял что нам грозит
https://gordonua.com/news/war/gordon-na-rossijskih-telekanalah-nagnetaetsja-isterija-raskruchivajut-istoriju-chto-jakoby-vsu-ubivajut-detej-na-donbasse-kak-by-ne-bylo-vojny-1547603.html
Забавно, сцЫкун видит себя победителем и % его изберателей (ну те, которые против войны )...но на деле вы получите изнеможденную страну с клоунадой в конце тоннеля, когда обвисший фалос (которого, кстати и не было), будет играть на рояле, мадам прошмендель, из другой страны и говорить, что он законно избранный президент!
Та блин...зачем мне эта головная боль?
это же почти каждый месец - это хорошо, да ещё, главное обучение командного состава, чтоб систему руцких с шапкозакидательсткой системой попрощаться на всегда.
"Чужому навчайтесь,й свого не цурайтесь" !!!!)))))
Учения это хорошо. Он даже кацапский монголоидный полководец Суворов (Сувор) указывал "Тяжело в учении - легко в бою." А освобождать свою родную но оккупированную кремлёвскими фашистами )(уйла украинскую землю. И как бы Украинскому народу будет не тяжело но придётся обязательно отвоёвывать её у лютого кровавого врага захватчика.
Хорошо.
нуну

В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
