Украина за год примет участие в семи учениях НАТО, – Таран
Североатлантический альянс пригласил Украину принять в 2021 году участие в семи учениях.
Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Среди учений, к участию в которых Североатлантический Альянс пригласил Украину - Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda", - сказано в сообщении.
Министр обороны Андрей Таран отметил, что в условиях агрессии РФ для Украины особой мотивацией является принцип статьи 5 Вашингтонского договора "Коллективная оборона" - "один за всех и все за одного".
Читайте на Цензор.НЕТ: На сайте НАТО появился украинский язык
"Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимости с НАТО. Украинские военные зажили хорошей славы профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке "коллективной обороны", которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран - членов рассматривается как нападение на всех", - цитирует пресс-служба слова Тарана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://gordonua.com/news/war/gordon-na-rossijskih-telekanalah-nagnetaetsja-isterija-raskruchivajut-istoriju-chto-jakoby-vsu-ubivajut-detej-na-donbasse-kak-by-ne-bylo-vojny-1547603.html
Та блин...зачем мне эта головная боль?
В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями
Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.
«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.
Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.