Україна за рік візьме участь у семи навчаннях НАТО, - Таран
Північноатлантичний альянс запросив Україну взяти в 2021 році участь у семи навчаннях.
Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед навчань, до участі в яких Північноатлантичний альянс запросив Україну - Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda", - сказано в повідомленні.
Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що в умовах агресії РФ для України особливоюмотивацією є принцип статті 5 Вашингтонського договору "Колективна оборона" - "один за всіх і всі за одного".
"Ми багато років під час спільних навчань і тренувань, участі в органах військового управління набували сумісності з НАТО. Українські військові зажили доброї слави професійних, кмітливих і сміливих серед колег з Альянсу. Це визнання трансформувалося в довіру і готовність залучати українців до відпрацювання "колективної оборони", яка для НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з країн - членів розглядається як напад на всіх", - цитує пресслужба слова Тарана.
В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями
Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.
«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.
Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.