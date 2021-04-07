УКР
Україна за рік візьме участь у семи навчаннях НАТО, - Таран

Україна за рік візьме участь у семи навчаннях НАТО, - Таран

Північноатлантичний альянс запросив Україну взяти в 2021 році участь у семи навчаннях.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед навчань, до участі в яких Північноатлантичний альянс запросив Україну - Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda", - сказано в повідомленні.

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що в умовах агресії РФ для України особливою​​мотивацією є принцип статті 5 Вашингтонського договору "Колективна оборона" - "один за всіх і всі за одного".

Також читайте: На сайті НАТО з'явилася українська мова

"Ми багато років під час спільних навчань і тренувань, участі в органах військового управління набували сумісності з НАТО. Українські військові зажили доброї слави професійних, кмітливих і сміливих серед колег з Альянсу. Це визнання трансформувалося в довіру і готовність залучати українців до відпрацювання "колективної оборони", яка для НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з країн - членів розглядається як напад на всіх", - цитує пресслужба слова Тарана.

Міноборони (7642) НАТО (6729) військові навчання (2797) Таран Андрій (267)
07.04.2021 16:50 Відповісти
07.04.2021 15:55 Відповісти
Параноїдальна маячня порохофобіі у Віслюяка ,це невиліковна психічна хвороба ,медицина тут безсила !!!))
07.04.2021 16:00 Відповісти
Навчатись та навчитись, завжди корисно !!!)))
07.04.2021 15:54 Відповісти
07.04.2021 15:55 Відповісти
Параноїдальна маячня порохофобіі у Віслюяка ,це невиліковна психічна хвороба ,медицина тут безсила !!!))
07.04.2021 16:00 Відповісти
вот бы перестал видеть мир в беньках х-ла а то вон Гордон уже и тот понял что нам грозит
https://gordonua.com/news/war/gordon-na-rossijskih-telekanalah-nagnetaetsja-isterija-raskruchivajut-istoriju-chto-jakoby-vsu-ubivajut-detej-na-donbasse-kak-by-ne-bylo-vojny-1547603.html
07.04.2021 16:42 Відповісти
Забавно, сцЫкун видит себя победителем и % его изберателей (ну те, которые против войны )...но на деле вы получите изнеможденную страну с клоунадой в конце тоннеля, когда обвисший фалос (которого, кстати и не было), будет играть на рояле, мадам прошмендель, из другой страны и говорить, что он законно избранный президент!
Та блин...зачем мне эта головная боль?
07.04.2021 16:13 Відповісти
это же почти каждый месец - это хорошо, да ещё, главное обучение командного состава, чтоб систему руцких с шапкозакидательсткой системой попрощаться на всегда.
07.04.2021 16:39 Відповісти
"Чужому навчайтесь,й свого не цурайтесь" !!!!)))))
07.04.2021 16:51 Відповісти
07.04.2021 16:50 Відповісти
Учения это хорошо. Он даже кацапский монголоидный полководец Суворов (Сувор) указывал "Тяжело в учении - легко в бою." А освобождать свою родную но оккупированную кремлёвскими фашистами )(уйла украинскую землю. И как бы Украинскому народу будет не тяжело но придётся обязательно отвоёвывать её у лютого кровавого врага захватчика.
07.04.2021 17:01 Відповісти
Хорошо.
07.04.2021 17:17 Відповісти
нуну

В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
07.04.2021 19:17 Відповісти
 
 