Україна за рік візьме участь у семи навчаннях НАТО, - Таран

Північноатлантичний альянс запросив Україну взяти в 2021 році участь у семи навчаннях.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед навчань, до участі в яких Північноатлантичний альянс запросив Україну - Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda", - сказано в повідомленні.

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що в умовах агресії РФ для України особливою​​мотивацією є принцип статті 5 Вашингтонського договору "Колективна оборона" - "один за всіх і всі за одного".

"Ми багато років під час спільних навчань і тренувань, участі в органах військового управління набували сумісності з НАТО. Українські військові зажили доброї слави професійних, кмітливих і сміливих серед колег з Альянсу. Це визнання трансформувалося в довіру і готовність залучати українців до відпрацювання "колективної оборони", яка для НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з країн - членів розглядається як напад на всіх", - цитує пресслужба слова Тарана.