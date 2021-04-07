На сайті НАТО з'явилася українська мова

На сайті Північноатлантичного Альянсу (НАТО) додали українську мову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер на сайті Альянсу є новини українською мовою.

Зазначимо, раніше було доступно лише три мови: англійська, французька і російська.

Нагадаємо, раніше Сухопутне командування союзників НАТО в Twitter українською мовою повідомило, що Україна - один з найцінніших партнерів НАТО.

