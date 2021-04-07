На сайті НАТО з'явилася українська мова
На сайті Північноатлантичного Альянсу (НАТО) додали українську мову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тепер на сайті Альянсу є новини українською мовою.
Зазначимо, раніше було доступно лише три мови: англійська, французька і російська.
Нагадаємо, раніше Сухопутне командування союзників НАТО в Twitter українською мовою повідомило, що Україна - один з найцінніших партнерів НАТО.
Топ коментарі
+39 Рома Маестро
07.04.2021 14:40
+26 olele
07.04.2021 14:41
+25 Веретено
07.04.2021 14:46
вгамуйте свою пиху... мені нема до Вас і Вашого співчуття ніякого діла...
доброго вечора...
і я ВАМ вже побажав - доброго вечора
що у перекладі означає "процес пішов" !
єсть пітєрская солідариті ру семілєтнєй видєржкі
https://twitter.com/Gulyaev_S
https://twitter.com/Gulyaev_S Сергей Гуляев https://twitter.com/Gulyaev_S @Gulyaev_S https://twitter.com/Gulyaev_S/status/1379369997122801667 6 апр.
Друзья-оппозиционеры! Здоровье https://twitter.com/navalny @navalny это, конечно, очень важно, но и готовящаяся война с Украиной - жуткая трагедия и катастрофа.
Кто готов поддержать Марш против войны, пока еще там не началось? "Открытка", "Яблоко", "Парнас", "Весна", др. - встаем против путинской авантюры?
Очень странная позиция.
Нато за кацапов переживает??
Уявляєте, що б вони зараз разом намутили, якби кретини не вибрали зелену жабу?
интересно кто именно, так, тихо, союзников а не членов
⚠️ ACHTUNG MINEN ⚠️
- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ -
ты - враг народа !
патамаша воруешь у путина с дворца в геленждике !
До речі, в росії проживає до 15 млн. українців і ні одної української школи.
В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями
Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.
«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.
Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
нато - их стратег. противники, они до усрачки боятся что Украина вступит в Нато.
И Нато размещает новости на русском? они е*нулись, простите за мой французский??
Нехай вчать справжню слов'янську мову.