На сайті НАТО з'явилася українська мова

На сайті НАТО з'явилася українська мова

На сайті Північноатлантичного Альянсу (НАТО) додали українську мову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер на сайті Альянсу є новини українською мовою.

Зазначимо, раніше було доступно лише три мови: англійська, французька і російська.

Нагадаємо, раніше Сухопутне командування союзників НАТО в Twitter українською мовою повідомило, що Україна - один з найцінніших партнерів НАТО.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Руки геть від мови! Що не так з "украинским русским"? ВIДЕО

На сайті НАТО зявилася українська мова 01

На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 8476
07.04.2021 14:40 Відповісти
нехай на сайті NATO швидше з'явиться розділ Ukraine
07.04.2021 14:41 Відповісти
+25
На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 9804"
07.04.2021 14:46 Відповісти
На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 8476
07.04.2021 14:40 Відповісти
На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 9804"
07.04.2021 14:46 Відповісти
но главноє - боєвих страусов нє напугать, а то пол бєтонний...



На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 4632
07.04.2021 14:48 Відповісти
нехай на сайті NATO швидше з'явиться розділ Ukraine
07.04.2021 14:41 Відповісти
Будьмо реалістами - не за цієї влади...
07.04.2021 14:47 Відповісти
А що вже за якоїсь були?
07.04.2021 15:03 Відповісти
За минулої лише мріяли!)
07.04.2021 15:48 Відповісти
Я б сказав навіть не мріяли.А мріяли вони за те як трубу подарувати мудачуку та просунути його у раду.Мрії здійснились.
07.04.2021 15:51 Відповісти
Слава Україні! Героям слава!
07.04.2021 14:41 Відповісти
( смерть ворогам! )
07.04.2021 14:44 Відповісти
Нам нужно в НАТО!!!!
07.04.2021 14:42 Відповісти
а руций...надо бы и прибрать )))
07.04.2021 14:43 Відповісти
із української Конституції статті 10 прибрать.
07.04.2021 14:47 Відповісти
це прохання (чи наказ) до НАТО ?
07.04.2021 15:05 Відповісти
там стоїть слово нато?
07.04.2021 15:30 Відповісти
хто про що...я про сайт НАТО..а Ви про те що Вам надо (треба)
07.04.2021 16:36 Відповісти
ну раз у тебе проблеми виділити одне, що поєднує і сайт нато і нетфлікс, то можу лише поспівчувати твоїй неспроможності.
07.04.2021 17:49 Відповісти
поспівчувайте собі...
07.04.2021 18:04 Відповісти
ти ж сам себе демонструєш, тому мені є чому у відношенні до тебе співчувати.
07.04.2021 18:44 Відповісти
а мені потрібне Ваше співчуття???
вгамуйте свою пиху... мені нема до Вас і Вашого співчуття ніякого діла...
доброго вечора...
07.04.2021 19:30 Відповісти
ти ж так на нього нариваєшся, знач потрібно.
07.04.2021 20:09 Відповісти
ти-цьніть собі в око, щоби прийти до тями...
і я ВАМ вже побажав - доброго вечора
07.04.2021 20:19 Відповісти
а ти вже видно тицяв собі, вже дірку пробурив і до мозку дістав, і він витікає.
07.04.2021 20:20 Відповісти
Та блин, русский язык там тоже есть. Но это так же ничего не значит, как и наличие там украинского.
07.04.2021 14:44 Відповісти
значит .например немецкого там нету...и итальянского
07.04.2021 14:50 Відповісти
Ну они же не являются "самыми важными партнёрами", в отличие от Украины .
07.04.2021 14:51 Відповісти
Взагалі то це 4 мова сайту нато. Якщо б була 34 - це не значило б нічого, а так це чітке політичне послання.
07.04.2021 17:46 Відповісти
Я не разделяю всеобщего оптимизма. Вы уж простите. Мне бы послания почётче (ракетный крейсер зашёл в ЧМ и утопил рашкинский флот в Крыму, начали перевооружение ВВС на всякие F-18 и A-10, разместили войска НАТО, случайно разбомбили парочку рашкованских военных баз на Донбасе и так далее). А язык на сайте... то послание кому? Ишаку, который в Катар сбежал?
07.04.2021 17:54 Відповісти
RESPECT NATO ,
що у перекладі означає "процес пішов" !
07.04.2021 14:44 Відповісти
до эпического подрыва пуканов у москалей осталось 3.2.1.....
07.04.2021 14:45 Відповісти
подрива пока нєту
єсть пітєрская солідариті ру семілєтнєй видєржкі

https://twitter.com/Gulyaev_S

https://twitter.com/Gulyaev_S Сергей Гуляев https://twitter.com/Gulyaev_S @Gulyaev_S https://twitter.com/Gulyaev_S/status/1379369997122801667 6 апр.

Друзья-оппозиционеры! Здоровье https://twitter.com/navalny @navalny это, конечно, очень важно, но и готовящаяся война с Украиной - жуткая трагедия и катастрофа.
Кто готов поддержать Марш против войны, пока еще там не началось? "Открытка", "Яблоко", "Парнас", "Весна", др. - встаем против путинской авантюры?
07.04.2021 14:56 Відповісти
якби ще Netflix так само зробив.
07.04.2021 14:48 Відповісти
Русский там тоже есть.
07.04.2021 14:49 Відповісти
ну,язык врага очень полезно знать
07.04.2021 14:51 Відповісти
то есть большое преимущество, когда можешь сразу понять что бормочит враг а враг в виде дятла только глазками моргает и не понимает что за движуха идёт.
07.04.2021 14:59 Відповісти
нато переводит свои новости для врага.
Очень странная позиция.
07.04.2021 22:14 Відповісти
чо тут странного?переводчиков на всю кацапню не хватает .а они же все нибельмеса...
07.04.2021 23:07 Відповісти
это их проблема
Нато за кацапов переживает??
07.04.2021 23:08 Відповісти
давай ты будешь отвечать за свои действия,а нато-за свои
07.04.2021 23:14 Відповісти
звісно, це нічого не означає, але трошки тішить
07.04.2021 14:51 Відповісти
Блін, президент США - друг Пороха.
Уявляєте, що б вони зараз разом намутили, якби кретини не вибрали зелену жабу?
07.04.2021 14:53 Відповісти
100%
07.04.2021 15:36 Відповісти
ранее Сухопутное командование союзников НАТО в Twitter https://censor.net/ru/news/3257720/ukraina_odin_iz_samyh_tsennyh_partnerov_nato_suhoputnoe_komandovanie_soyuznikov_alyansa сообщило, что Украина один из самых ценных партнеров НАТО
Источник: https://censor.net/ru/n3258243https://censor.net/ru/n3258243

интересно кто именно, так, тихо, союзников а не членов
07.04.2021 14:56 Відповісти
Цікавий набір мов - англійська, французька, російська та українська.
07.04.2021 14:58 Відповісти
На сайті НАТО з'явилася українська мова - Цензор.НЕТ 9168
07.04.2021 15:12 Відповісти
А чому й ні?
На сайті НАТО з'явилася українська мова - Цензор.НЕТ 1027
07.04.2021 15:13 Відповісти
⚠️ WARNING MINES ⚠️
⚠️ ACHTUNG MINEN ⚠️
- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ -
07.04.2021 15:20 Відповісти
На сайті НАТО з'явилася українська мова - Цензор.НЕТ 2459
07.04.2021 22:25 Відповісти
кацап, если ты живешь более- менее
ты - враг народа !
патамаша воруешь у путина с дворца в геленждике !
07.04.2021 15:01 Відповісти
Ще було б непогано прибрати ведмежу і залишити тільки інгліш, франсез та українську. І тоді на болотах станеться ґепічний викид анального метану 💥💥💥💥💥💥
07.04.2021 15:04 Відповісти
Приємно !
07.04.2021 15:32 Відповісти
Це вже правильний рух. Може я ще встигну побачити чесну і потужну Україні у нато. Без корупції та деградації ключової інфраструктури. Мені всього 40 рочків, ще надія є
07.04.2021 15:40 Відповісти
Нужно что-бы НАТО появились в Украине а Украина появилась и была частью НАТО. а не только українська мова в НАТО. Слава Украине !!! Героям Слава !!!
07.04.2021 15:40 Відповісти
Так там и русский есть
07.04.2021 15:46 Відповісти
Статьи там к сожалению пока на украинский не переводят.Только заголовки и интерфес.
07.04.2021 15:59 Відповісти
Ну теперь заживем. Помощи никакой не получаем, в нату не берут, но зато новости на их сайте почитать на мовi можно.
07.04.2021 16:02 Відповісти
А в нас на сайті президента України російська українська. Через місяць ще з'явиться вірменська російська і ***** ль пропонує російську єврейську. А українська може бути в Канаді, Польщі і ось уже в НАТО.
До речі, в росії проживає до 15 млн. українців і ні одної української школи.
07.04.2021 16:07 Відповісти
Ну и? танцевать штоли.....
07.04.2021 18:20 Відповісти
вы почитайте что сегодня германия ответила, зайдите на сайт правительства

В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
07.04.2021 18:50 Відповісти
кто-то может обьяснить, что там русский делает?? в нато?? это прикол или что??
нато - их стратег. противники, они до усрачки боятся что Украина вступит в Нато.
И Нато размещает новости на русском? они е*нулись, простите за мой французский??
07.04.2021 22:09 Відповісти
действительно хороший вопрос, в Масквабаде НАТО "любят" наравне с геями и в НАТО об этом должны хорошо знать
07.04.2021 22:57 Відповісти
До повного щастя могли би ще прибрати російську.
Нехай вчать справжню слов'янську мову.
07.04.2021 23:04 Відповісти
Украинский язык там уже был пару лет.
08.04.2021 01:01 Відповісти
 
 