Україна - один із найцінніших партнерів НАТО, - Сухопутне командування союзників Альянсу

У НАТО заявили, що Україна є одним із шести найцінніших партнерів Альянсу.

Про це йдеться в повідомленні Сухопутного командування союзників НАТО, оприлюдненому в понеділок на тлі військової ескалації на українсько-російському кордоні, передає Цензор.НЕТ.

У заяві наголошується, що в штабі Командування працює один український офіцер.

"Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів з розширених можливостей, і в даний час в штабі Сухопутного командування працює один український офіцер", - йдеться в повідомленні.

Воно є першим повідомленням в офіційному Twitter-акаунті Сухопутного командування союзників НАТО, яке було опубліковано українською мовою.

