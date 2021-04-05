УКР
Україна - один із найцінніших партнерів НАТО, - Сухопутне командування союзників Альянсу

Україна - один із найцінніших партнерів НАТО, - Сухопутне командування союзників Альянсу

У НАТО заявили, що Україна є одним із шести найцінніших партнерів Альянсу.

Про це йдеться в повідомленні Сухопутного командування союзників НАТО, оприлюдненому в понеділок на тлі військової ескалації на українсько-російському кордоні, передає Цензор.НЕТ.

У заяві наголошується, що в штабі Командування працює один український офіцер.

"Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів з розширених можливостей, і в даний час в штабі Сухопутного командування працює один український офіцер", - йдеться в повідомленні.

Воно є першим повідомленням в офіційному Twitter-акаунті Сухопутного командування союзників НАТО, яке було опубліковано українською мовою.

Україна виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО, - Таран подякував країнам Альянсу за підтримку

армія НАТО ЗСУ
наращиваем "ценность" каждый день
Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса - Цензор.НЕТ 181
05.04.2021 15:41 Відповісти
+2
Ну а тем временем, подписано подготовленное в ОПУ соглашение с Катаром на импорт сжиженного газа в Украину. Этот документ фактически сводит на ноль всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину. "Самый ценный союзник" банально забил на НАТО и США вместе взятых Очевидно, 16 минутный монолог (+ 10 минут перевода) Байдена до ушей клоуна не дошел.
https://censor.net/ru/comments/locate/3257725/01921466-1b0b-73d9-a32e-aa20ad0ed64c
05.04.2021 16:02 Відповісти
+1
Зрада отменяется, через Босфор газовозы НЕ ПРОПУСКАЮТ.
05.04.2021 17:58 Відповісти
Пока не станем драгоценными!
05.04.2021 15:54 Відповісти
Ну и КАК, а то без лупы не видно.
05.04.2021 17:57 Відповісти
А Зеля сказал, шо ВСУ и без НАТО с парашей управятся...
05.04.2021 15:44 Відповісти
да да! мы самые ценные и незаминимые союзники епта! а в Нату не берут!
05.04.2021 15:46 Відповісти
Зрада отменяется, через Босфор газовозы НЕ ПРОПУСКАЮТ.
05.04.2021 17:58 Відповісти
******* вы натовские. А где вы были когда Порох к вам просился?
05.04.2021 17:46 Відповісти
А что серьёзно ПРОСИЛСЯ?
05.04.2021 17:59 Відповісти
вот и хорошо.
06.04.2021 03:12 Відповісти
 
 