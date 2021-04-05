Україна - один із найцінніших партнерів НАТО, - Сухопутне командування союзників Альянсу
У НАТО заявили, що Україна є одним із шести найцінніших партнерів Альянсу.
Про це йдеться в повідомленні Сухопутного командування союзників НАТО, оприлюдненому в понеділок на тлі військової ескалації на українсько-російському кордоні, передає Цензор.НЕТ.
У заяві наголошується, що в штабі Командування працює один український офіцер.
"Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів з розширених можливостей, і в даний час в штабі Сухопутного командування працює один український офіцер", - йдеться в повідомленні.
Воно є першим повідомленням в офіційному Twitter-акаунті Сухопутного командування союзників НАТО, яке було опубліковано українською мовою.
