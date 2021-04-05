РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10493 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 808 12

Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса

Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса

В НАТО заявили, что Украина является одним из шести самых ценных партнеров Альянса.

Об этом говорится в сообщении Сухопутного командования союзников НАТО, обнародованном в понедельник на фоне военной эскалации на украинско-российской границе, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что в штабе Командования работает один украинский офицер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО, - Таран поблагодарил страны Альянса за поддержку

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе Сухопутного командования работает один украинский офицер", - говорится в сообщении.

Оно является первым сообщением в официальном Twitter-аккаунте Сухопутного командования союзников НАТО, которое было опубликовано на украинском языке.

Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса 01
Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса 02
Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса 03
Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса 04
Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса 05

Автор: 

армия (8514) НАТО (10255) ВСУ (6848)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
наращиваем "ценность" каждый день
Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса - Цензор.НЕТ 181
показать весь комментарий
05.04.2021 15:41 Ответить
+2
Ну а тем временем, подписано подготовленное в ОПУ соглашение с Катаром на импорт сжиженного газа в Украину. Этот документ фактически сводит на ноль всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину. "Самый ценный союзник" банально забил на НАТО и США вместе взятых Очевидно, 16 минутный монолог (+ 10 минут перевода) Байдена до ушей клоуна не дошел.
https://censor.net/ru/comments/locate/3257725/01921466-1b0b-73d9-a32e-aa20ad0ed64c
показать весь комментарий
05.04.2021 16:02 Ответить
+1
Зрада отменяется, через Босфор газовозы НЕ ПРОПУСКАЮТ.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наращиваем "ценность" каждый день
Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса - Цензор.НЕТ 181
показать весь комментарий
05.04.2021 15:41 Ответить
Пока не станем драгоценными!
показать весь комментарий
05.04.2021 15:54 Ответить
Ну и КАК, а то без лупы не видно.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:57 Ответить
А Зеля сказал, шо ВСУ и без НАТО с парашей управятся...
показать весь комментарий
05.04.2021 15:44 Ответить
да да! мы самые ценные и незаминимые союзники епта! а в Нату не берут!
показать весь комментарий
05.04.2021 15:46 Ответить
Ну а тем временем, подписано подготовленное в ОПУ соглашение с Катаром на импорт сжиженного газа в Украину. Этот документ фактически сводит на ноль всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину. "Самый ценный союзник" банально забил на НАТО и США вместе взятых Очевидно, 16 минутный монолог (+ 10 минут перевода) Байдена до ушей клоуна не дошел.
https://censor.net/ru/comments/locate/3257725/01921466-1b0b-73d9-a32e-aa20ad0ed64c
показать весь комментарий
05.04.2021 16:02 Ответить
Зрада отменяется, через Босфор газовозы НЕ ПРОПУСКАЮТ.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:58 Ответить
******* вы натовские. А где вы были когда Порох к вам просился?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:46 Ответить
А что серьёзно ПРОСИЛСЯ?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:59 Ответить
вот и хорошо.
показать весь комментарий
06.04.2021 03:12 Ответить
 
 