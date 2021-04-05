Украина один из самых ценных партнеров НАТО, - Сухопутное командование союзников Альянса

В НАТО заявили, что Украина является одним из шести самых ценных партнеров Альянса.

Об этом говорится в сообщении Сухопутного командования союзников НАТО, обнародованном в понедельник на фоне военной эскалации на украинско-российской границе, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что в штабе Командования работает один украинский офицер.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе Сухопутного командования работает один украинский офицер", - говорится в сообщении.

Оно является первым сообщением в официальном Twitter-аккаунте Сухопутного командования союзников НАТО, которое было опубликовано на украинском языке.









