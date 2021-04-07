На сайте НАТО появился украинский язык
Сайт Североатлантического Альянса (НАТО) пополнился украинским языком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь на сайте Альянса есть новости на украинском языке.
Отметим, ранее было доступно лишь три языка: английский, французский и русский.
Напомним, ранее Сухопутное командование союзников НАТО в Twitter на украинском языке сообщило, что Украина один из самых ценных партнеров НАТО.
Топ комментарии
+39 Рома Маестро
показать весь комментарий07.04.2021 14:40 Ответить Ссылка
+26 olele
показать весь комментарий07.04.2021 14:41 Ответить Ссылка
+25 Веретено
показать весь комментарий07.04.2021 14:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вгамуйте свою пиху... мені нема до Вас і Вашого співчуття ніякого діла...
доброго вечора...
і я ВАМ вже побажав - доброго вечора
що у перекладі означає "процес пішов" !
єсть пітєрская солідариті ру семілєтнєй видєржкі
https://twitter.com/Gulyaev_S
https://twitter.com/Gulyaev_S Сергей Гуляев https://twitter.com/Gulyaev_S @Gulyaev_S https://twitter.com/Gulyaev_S/status/1379369997122801667 6 апр.
Друзья-оппозиционеры! Здоровье https://twitter.com/navalny @navalny это, конечно, очень важно, но и готовящаяся война с Украиной - жуткая трагедия и катастрофа.
Кто готов поддержать Марш против войны, пока еще там не началось? "Открытка", "Яблоко", "Парнас", "Весна", др. - встаем против путинской авантюры?
Очень странная позиция.
Нато за кацапов переживает??
Уявляєте, що б вони зараз разом намутили, якби кретини не вибрали зелену жабу?
Источник: https://censor.net/ru/n3258243https://censor.net/ru/n3258243
интересно кто именно, так, тихо, союзников а не членов
⚠️ ACHTUNG MINEN ⚠️
- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ -
ты - враг народа !
патамаша воруешь у путина с дворца в геленждике !
До речі, в росії проживає до 15 млн. українців і ні одної української школи.
В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями
Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.
«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.
Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
нато - их стратег. противники, они до усрачки боятся что Украина вступит в Нато.
И Нато размещает новости на русском? они е*нулись, простите за мой французский??
Нехай вчать справжню слов'янську мову.