РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости
8 042 65

На сайте НАТО появился украинский язык

На сайте НАТО появился украинский язык

Сайт Североатлантического Альянса (НАТО) пополнился украинским языком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь на сайте Альянса есть новости на украинском языке. 

Отметим, ранее было доступно лишь три языка: английский, французский и русский.

Напомним, ранее Сухопутное командование союзников НАТО в Twitter на украинском языке сообщило, что Украина один из самых ценных партнеров НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, - Зеленский в разговоре со Столтенбергом

На сайте НАТО появился украинский язык 01

Автор: 

НАТО (10263) украинский язык (1203)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 8476
показать весь комментарий
07.04.2021 14:40 Ответить
+26
нехай на сайті NATO швидше з'явиться розділ Ukraine
показать весь комментарий
07.04.2021 14:41 Ответить
+25
На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 9804"
показать весь комментарий
07.04.2021 14:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 8476
показать весь комментарий
07.04.2021 14:40 Ответить
На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 9804"
показать весь комментарий
07.04.2021 14:46 Ответить
но главноє - боєвих страусов нє напугать, а то пол бєтонний...



На сайте НАТО появился украинский язык - Цензор.НЕТ 4632
показать весь комментарий
07.04.2021 14:48 Ответить
нехай на сайті NATO швидше з'явиться розділ Ukraine
показать весь комментарий
07.04.2021 14:41 Ответить
Будьмо реалістами - не за цієї влади...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:47 Ответить
А що вже за якоїсь були?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:03 Ответить
За минулої лише мріяли!)
показать весь комментарий
07.04.2021 15:48 Ответить
Я б сказав навіть не мріяли.А мріяли вони за те як трубу подарувати мудачуку та просунути його у раду.Мрії здійснились.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:51 Ответить
Слава Україні! Героям слава!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:41 Ответить
( смерть ворогам! )
показать весь комментарий
07.04.2021 14:44 Ответить
Нам нужно в НАТО!!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:42 Ответить
а руций...надо бы и прибрать )))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:43 Ответить
із української Конституції статті 10 прибрать.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:47 Ответить
це прохання (чи наказ) до НАТО ?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:05 Ответить
там стоїть слово нато?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:30 Ответить
хто про що...я про сайт НАТО..а Ви про те що Вам надо (треба)
показать весь комментарий
07.04.2021 16:36 Ответить
ну раз у тебе проблеми виділити одне, що поєднує і сайт нато і нетфлікс, то можу лише поспівчувати твоїй неспроможності.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:49 Ответить
поспівчувайте собі...
показать весь комментарий
07.04.2021 18:04 Ответить
ти ж сам себе демонструєш, тому мені є чому у відношенні до тебе співчувати.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:44 Ответить
а мені потрібне Ваше співчуття???
вгамуйте свою пиху... мені нема до Вас і Вашого співчуття ніякого діла...
доброго вечора...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:30 Ответить
ти ж так на нього нариваєшся, знач потрібно.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:09 Ответить
ти-цьніть собі в око, щоби прийти до тями...
і я ВАМ вже побажав - доброго вечора
показать весь комментарий
07.04.2021 20:19 Ответить
а ти вже видно тицяв собі, вже дірку пробурив і до мозку дістав, і він витікає.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:20 Ответить
Та блин, русский язык там тоже есть. Но это так же ничего не значит, как и наличие там украинского.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:44 Ответить
значит .например немецкого там нету...и итальянского
показать весь комментарий
07.04.2021 14:50 Ответить
Ну они же не являются "самыми важными партнёрами", в отличие от Украины .
показать весь комментарий
07.04.2021 14:51 Ответить
Взагалі то це 4 мова сайту нато. Якщо б була 34 - це не значило б нічого, а так це чітке політичне послання.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:46 Ответить
Я не разделяю всеобщего оптимизма. Вы уж простите. Мне бы послания почётче (ракетный крейсер зашёл в ЧМ и утопил рашкинский флот в Крыму, начали перевооружение ВВС на всякие F-18 и A-10, разместили войска НАТО, случайно разбомбили парочку рашкованских военных баз на Донбасе и так далее). А язык на сайте... то послание кому? Ишаку, который в Катар сбежал?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:54 Ответить
RESPECT NATO ,
що у перекладі означає "процес пішов" !
показать весь комментарий
07.04.2021 14:44 Ответить
до эпического подрыва пуканов у москалей осталось 3.2.1.....
показать весь комментарий
07.04.2021 14:45 Ответить
подрива пока нєту
єсть пітєрская солідариті ру семілєтнєй видєржкі

https://twitter.com/Gulyaev_S

https://twitter.com/Gulyaev_S Сергей Гуляев https://twitter.com/Gulyaev_S @Gulyaev_S https://twitter.com/Gulyaev_S/status/1379369997122801667 6 апр.

Друзья-оппозиционеры! Здоровье https://twitter.com/navalny @navalny это, конечно, очень важно, но и готовящаяся война с Украиной - жуткая трагедия и катастрофа.
Кто готов поддержать Марш против войны, пока еще там не началось? "Открытка", "Яблоко", "Парнас", "Весна", др. - встаем против путинской авантюры?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:56 Ответить
якби ще Netflix так само зробив.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:48 Ответить
Русский там тоже есть.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:49 Ответить
ну,язык врага очень полезно знать
показать весь комментарий
07.04.2021 14:51 Ответить
то есть большое преимущество, когда можешь сразу понять что бормочит враг а враг в виде дятла только глазками моргает и не понимает что за движуха идёт.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:59 Ответить
нато переводит свои новости для врага.
Очень странная позиция.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:14 Ответить
чо тут странного?переводчиков на всю кацапню не хватает .а они же все нибельмеса...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:07 Ответить
это их проблема
Нато за кацапов переживает??
показать весь комментарий
07.04.2021 23:08 Ответить
давай ты будешь отвечать за свои действия,а нато-за свои
показать весь комментарий
07.04.2021 23:14 Ответить
звісно, це нічого не означає, але трошки тішить
показать весь комментарий
07.04.2021 14:51 Ответить
Блін, президент США - друг Пороха.
Уявляєте, що б вони зараз разом намутили, якби кретини не вибрали зелену жабу?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:53 Ответить
100%
показать весь комментарий
07.04.2021 15:36 Ответить
ранее Сухопутное командование союзников НАТО в Twitter https://censor.net/ru/news/3257720/ukraina_odin_iz_samyh_tsennyh_partnerov_nato_suhoputnoe_komandovanie_soyuznikov_alyansa сообщило, что Украина один из самых ценных партнеров НАТО
Источник: https://censor.net/ru/n3258243https://censor.net/ru/n3258243

интересно кто именно, так, тихо, союзников а не членов
показать весь комментарий
07.04.2021 14:56 Ответить
Цікавий набір мов - англійська, французька, російська та українська.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:58 Ответить
На сайті НАТО з'явилася українська мова - Цензор.НЕТ 9168
показать весь комментарий
07.04.2021 15:12 Ответить
А чому й ні?
На сайті НАТО з'явилася українська мова - Цензор.НЕТ 1027
показать весь комментарий
07.04.2021 15:13 Ответить
⚠️ WARNING MINES ⚠️
⚠️ ACHTUNG MINEN ⚠️
- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ -
показать весь комментарий
07.04.2021 15:20 Ответить
На сайті НАТО з'явилася українська мова - Цензор.НЕТ 2459
показать весь комментарий
07.04.2021 22:25 Ответить
кацап, если ты живешь более- менее
ты - враг народа !
патамаша воруешь у путина с дворца в геленждике !
показать весь комментарий
07.04.2021 15:01 Ответить
Ще було б непогано прибрати ведмежу і залишити тільки інгліш, франсез та українську. І тоді на болотах станеться ґепічний викид анального метану 💥💥💥💥💥💥
показать весь комментарий
07.04.2021 15:04 Ответить
Приємно !
показать весь комментарий
07.04.2021 15:32 Ответить
Це вже правильний рух. Може я ще встигну побачити чесну і потужну Україні у нато. Без корупції та деградації ключової інфраструктури. Мені всього 40 рочків, ще надія є
показать весь комментарий
07.04.2021 15:40 Ответить
Нужно что-бы НАТО появились в Украине а Украина появилась и была частью НАТО. а не только українська мова в НАТО. Слава Украине !!! Героям Слава !!!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:40 Ответить
Так там и русский есть
показать весь комментарий
07.04.2021 15:46 Ответить
Статьи там к сожалению пока на украинский не переводят.Только заголовки и интерфес.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:59 Ответить
Ну теперь заживем. Помощи никакой не получаем, в нату не берут, но зато новости на их сайте почитать на мовi можно.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:02 Ответить
А в нас на сайті президента України російська українська. Через місяць ще з'явиться вірменська російська і ***** ль пропонує російську єврейську. А українська може бути в Канаді, Польщі і ось уже в НАТО.
До речі, в росії проживає до 15 млн. українців і ні одної української школи.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:07 Ответить
Ну и? танцевать штоли.....
показать весь комментарий
07.04.2021 18:20 Ответить
вы почитайте что сегодня германия ответила, зайдите на сайт правительства

В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:50 Ответить
кто-то может обьяснить, что там русский делает?? в нато?? это прикол или что??
нато - их стратег. противники, они до усрачки боятся что Украина вступит в Нато.
И Нато размещает новости на русском? они е*нулись, простите за мой французский??
показать весь комментарий
07.04.2021 22:09 Ответить
действительно хороший вопрос, в Масквабаде НАТО "любят" наравне с геями и в НАТО об этом должны хорошо знать
показать весь комментарий
07.04.2021 22:57 Ответить
До повного щастя могли би ще прибрати російську.
Нехай вчать справжню слов'янську мову.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:04 Ответить
Украинский язык там уже был пару лет.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:01 Ответить
 
 