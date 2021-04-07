На сайте НАТО появился украинский язык

Сайт Североатлантического Альянса (НАТО) пополнился украинским языком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь на сайте Альянса есть новости на украинском языке.

Отметим, ранее было доступно лишь три языка: английский, французский и русский.

Напомним, ранее Сухопутное командование союзников НАТО в Twitter на украинском языке сообщило, что Украина один из самых ценных партнеров НАТО.

