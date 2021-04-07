На время локдауна в столичном метро меняют график движения
На время жесткого карантина в метрополитене Киева изменят график движения поездов - теперь они будут ездить реже.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон.
Предварительно известно, что в пиковое время изменят частоту поездов с 1:30 минуты до 2 минут. В метро будут пытаться совместить сбережение ресурсов и соблюдение карантинных мероприятий.
В ближайшие два дня в подземке будут анализировать пассажиропоток и определять новый график движения, поскольку с каждым днем кажется больше пропусков на метро и пассажиропоток может возрастать.
Для сравнения, 5 апреля киевским метрополитеном воспользовались 152 тысячи пассажиров, а на следующий день - 210 тысяч. До локдауна среднесуточный пассажиропоток составил до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В городе сумасшедшие пробки, но там полиции нет, а тут - пожалуйста.
Сначала людей перестали пускать, что-бы толп не было
Теперь поезда сокращают, что-бы побольше людей было в вагоне
Выбрали мэром Виталика-дурочка
Украина обогнала предсказания, мы вступили в то время уже сейчас
Посмотрите если не видели, там объясняется что происходит в Украине)))