На время локдауна в столичном метро меняют график движения

На время жесткого карантина в метрополитене Киева изменят график движения поездов - теперь они будут ездить реже.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон.

Предварительно известно, что в пиковое время изменят частоту поездов с 1:30 минуты до 2 минут. В метро будут пытаться совместить сбережение ресурсов и соблюдение карантинных мероприятий.

В ближайшие два дня в подземке будут анализировать пассажиропоток и определять новый график движения, поскольку с каждым днем ​​кажется больше пропусков на метро и пассажиропоток может возрастать.

Для сравнения, 5 апреля киевским метрополитеном воспользовались 152 тысячи пассажиров, а на следующий день - 210 тысяч. До локдауна среднесуточный пассажиропоток составил до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.

