На время локдауна в столичном метро меняют график движения

На время локдауна в столичном метро меняют график движения

На время жесткого карантина в метрополитене Киева изменят график движения поездов - теперь они будут ездить реже.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон.

Предварительно известно, что в пиковое время изменят частоту поездов с 1:30 минуты до 2 минут. В метро будут пытаться совместить сбережение ресурсов и соблюдение карантинных мероприятий.

В ближайшие два дня в подземке будут анализировать пассажиропоток и определять новый график движения, поскольку с каждым днем ​​кажется больше пропусков на метро и пассажиропоток может возрастать.

Для сравнения, 5 апреля киевским метрополитеном воспользовались 152 тысячи пассажиров, а на следующий день - 210 тысяч. До локдауна среднесуточный пассажиропоток составил до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.

Читайте: Для проверки спецпропусков в столичном метро задействовано 860 правоохранителей, - Нацполиция

карантин (16729) Киев (26015) Метрополитен (1023) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+7
Пустые поезда гоняют за наши деньги,и отряд шавок на входе,тоже за наши деньги
показать весь комментарий
07.04.2021 16:38 Ответить
+5
Вчера проходил по переходу на Майдане: шесть бездельников стояло, проверяло пропуска.
В городе сумасшедшие пробки, но там полиции нет, а тут - пожалуйста.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:35 Ответить
+4
Дебилы)))
Сначала людей перестали пускать, что-бы толп не было
Теперь поезда сокращают, что-бы побольше людей было в вагоне
Выбрали мэром Виталика-дурочка
показать весь комментарий
07.04.2021 16:36 Ответить
Локдаун это когда метро бы вообще остановилось, а это просто пародия...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:33 Ответить
И куча денег из бюджета гонять пустые поезда.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:36 Ответить
Ксати из такой пророческий фильм, "Идиократия". Там события в будущем, типа 2500 года
Украина обогнала предсказания, мы вступили в то время уже сейчас
Посмотрите если не видели, там объясняется что происходит в Украине)))
показать весь комментарий
07.04.2021 16:39 Ответить
Уж точно не выборы Витальки привели к этому, надо на немного другие выборы смотреть
показать весь комментарий
07.04.2021 17:24 Ответить
Значить,у нас ще є дєньгі,тому у зеленопупих ще є робота...
показать весь комментарий
07.04.2021 17:07 Ответить
Нехрен поезда гонять. Пускай на велодрезинах по тоннелям ездят. Голосовали за Голозадька на велике - теперь хавай.те.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:13 Ответить
Такое решение может принять человек без мозгов или с отбитыми мозгами. Логичней было БЫ уменьшить период между поездами, а сами поезда, сделать с меньшим количеством вагонов. Это сократит время пребывания пассажиров на перронах и увеличит пропускную динамику пассажиров.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:57 Ответить
 
 