4 569

На час локдауну в столичному метро змінюють графік руху

На час жорсткого карантину в метрополітені Києва змінять графік руху поїздів - тепер вони будуть їздити рідше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретар столичної підземки Наталія Макогон.

Попередньо відомо, що в піковий час змінять частоту поїздів з 1:30 хвилини до 2 хвилин. У метро будуть намагатися поєднати збереження ресурсів і дотримання карантинних заходів.

У найближчі два дні в підземці аналізуватимуть пасажиропотік і визначатимуть новий графік руху, оскільки з кожним днем ​​здається більше пропусків на метро і пасажиропотік може зростати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для перевірки спецперепусток у столичному метро задіяно 860 правоохоронців, - Нацполіція

Для порівняння, 5 квітня київським метрополітеном скористалися 152 тисячі пасажирів, а наступного дня - 210 тисяч. До локдауну середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона осіб. У 2019 підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20050) Метрополітен (1430) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+7

+5

+4

Локдаун это когда метро бы вообще остановилось, а это просто пародия...

07.04.2021 16:33 Відповісти

И куча денег из бюджета гонять пустые поезда.

07.04.2021 16:36 Відповісти

Ксати из такой пророческий фильм, "Идиократия". Там события в будущем, типа 2500 года
Украина обогнала предсказания, мы вступили в то время уже сейчас
Посмотрите если не видели, там объясняется что происходит в Украине)))

07.04.2021 16:39 Відповісти
Уж точно не выборы Витальки привели к этому, надо на немного другие выборы смотреть

07.04.2021 17:24 Відповісти

Значить,у нас ще є дєньгі,тому у зеленопупих ще є робота...

07.04.2021 17:07 Відповісти
Нехрен поезда гонять. Пускай на велодрезинах по тоннелям ездят. Голосовали за Голозадька на велике - теперь хавай.те.

07.04.2021 17:13 Відповісти
Такое решение может принять человек без мозгов или с отбитыми мозгами. Логичней было БЫ уменьшить период между поездами, а сами поезда, сделать с меньшим количеством вагонов. Это сократит время пребывания пассажиров на перронах и увеличит пропускную динамику пассажиров.

07.04.2021 19:57 Відповісти
 
 