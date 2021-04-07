На час локдауну в столичному метро змінюють графік руху

На час жорсткого карантину в метрополітені Києва змінять графік руху поїздів - тепер вони будуть їздити рідше.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретар столичної підземки Наталія Макогон.

Попередньо відомо, що в піковий час змінять частоту поїздів з 1:30 хвилини до 2 хвилин. У метро будуть намагатися поєднати збереження ресурсів і дотримання карантинних заходів.

У найближчі два дні в підземці аналізуватимуть пасажиропотік і визначатимуть новий графік руху, оскільки з кожним днем ​​здається більше пропусків на метро і пасажиропотік може зростати.

Для порівняння, 5 квітня київським метрополітеном скористалися 152 тисячі пасажирів, а наступного дня - 210 тисяч. До локдауну середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона осіб. У 2019 підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня.