На час локдауну в столичному метро змінюють графік руху
На час жорсткого карантину в метрополітені Києва змінять графік руху поїздів - тепер вони будуть їздити рідше.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретар столичної підземки Наталія Макогон.
Попередньо відомо, що в піковий час змінять частоту поїздів з 1:30 хвилини до 2 хвилин. У метро будуть намагатися поєднати збереження ресурсів і дотримання карантинних заходів.
У найближчі два дні в підземці аналізуватимуть пасажиропотік і визначатимуть новий графік руху, оскільки з кожним днем здається більше пропусків на метро і пасажиропотік може зростати.
Для порівняння, 5 квітня київським метрополітеном скористалися 152 тисячі пасажирів, а наступного дня - 210 тисяч. До локдауну середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона осіб. У 2019 підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня.
В городе сумасшедшие пробки, но там полиции нет, а тут - пожалуйста.
Сначала людей перестали пускать, что-бы толп не было
Теперь поезда сокращают, что-бы побольше людей было в вагоне
Выбрали мэром Виталика-дурочка
Украина обогнала предсказания, мы вступили в то время уже сейчас
Посмотрите если не видели, там объясняется что происходит в Украине)))