Вакцина Pfizer будет в Украине в мае-июне, - Степанов

Украина в мае-июне ожидает первые поставки вакцины против COVID-19 по заключенному с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договору на 10 млн доз.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предусмотрено, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне",- сказал он.

Министр также добавил, что 10 апреля закончится лабораторный контроль вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала договор с компанией Pfizer о поставке 10 млн доз ее вакцины.

