РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3717 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 071 59

Вакцина Pfizer будет в Украине в мае-июне, - Степанов

Вакцина Pfizer будет в Украине в мае-июне, - Степанов

Украина в мае-июне ожидает первые поставки вакцины против COVID-19 по заключенному с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договору на 10 млн доз.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предусмотрено, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне",- сказал он.

Министр также добавил, что 10 апреля закончится лабораторный контроль вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала договор с компанией Pfizer о поставке 10 млн доз ее вакцины.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже, чем ожидалось, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) Pfizer (180)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Віримо тобі, ми ж знаємо, що ти чоловік слова
показать весь комментарий
07.04.2021 19:12 Ответить
+4
Вакцина Pfizer будет в Украине в мае-июне, - Степанов - Цензор.НЕТ 936
показать весь комментарий
07.04.2021 19:21 Ответить
+3
Степашка-обещалкин.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и фото амурского санитара з осэлэдцэм прикрутите..
показать весь комментарий
07.04.2021 18:59 Ответить
год, главное - год чтобы сказал. и зуб дал
показать весь комментарий
07.04.2021 19:07 Ответить
кацап...все буде..головне вашого шмурдяка Спутік В тут не буде
показать весь комментарий
07.04.2021 19:11 Ответить
та да степанов кацап...чем оно выделяется из своры криворогой?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:17 Ответить
телепень,ти такий самий українець,як і бойко з опзж...довгоносий і шестикутний...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:25 Ответить
ви щось маєте проти вакцинації??? чи у вас просто неприязнь до Степанова?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:28 Ответить
абсолютно вірно...я не сприймаю амурського санітара з донецьким дипломом міністром України...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:30 Ответить
ок. таких подробиць я не знав ))))
показать весь комментарий
07.04.2021 19:35 Ответить
Июле ,августе ,может и в сентябре ,октябре или ноябре . НЫ КУПИМ ,МЫ ПРИВЕЗЕМ ,МЫ ВСЕХ ПРИВЬЕВ ,МЫ ДОРОГИ СДЕЛАЕМ ,МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ. А в итоге куртка за 700 лямов ,самая большая смертность от короны, нищета ,война ,боль и разочарование.Люди оповнитесь ,два года прошло ,а вы опять за Вирасюка голосуете . Только укр. народ может два раза на свои грабли наступать.
показать весь комментарий
08.04.2021 08:11 Ответить
почти год как валяет дурака с пфайзерами - уколет пусть себе свой свинофак и свинохак со свиновамом)
которые уже чуть ли не завтра обещает.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:00 Ответить
Или июле-декабре. А может в январе-декабре. Кто ее знает, эту вакцину, особенно на фоне мутации штамма и загруженности файзера по самое "не могу".
показать весь комментарий
07.04.2021 19:00 Ответить
Або значно пізніше. Але він потім знову щось бовкне про те, чому її знову немає...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:00 Ответить
если просчитать % 3,14,,,дежи этого лживого министра- конец августа начало сентября
показать весь комментарий
07.04.2021 19:01 Ответить
... наступного року.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:39 Ответить
цілком можливо
показать весь комментарий
07.04.2021 20:30 Ответить
Степашка-обещалкин.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:01 Ответить
В мае-июне.. 2030года?!
показать весь комментарий
07.04.2021 19:02 Ответить
кацапня оживилася... їхня тема не хвилюйтесь - провакцинуємось без вашого фуфломіцина...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:12 Ответить
а так було і Зенекою: за планом вакцинації вакцинування повинно було стартувати у січні, а стартонуло у березні. так що до названих місяців можна додати ще один.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:24 Ответить
Не пройшло і року,тупорилі ідіоти!
показать весь комментарий
07.04.2021 19:04 Ответить
Вообще ржачно читать прошлогодние заявления зеленских. Почитаем и єто - "в має".
Хорошо когда у зебилов оперативки на день.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:05 Ответить
значить, в кращому випадку, до кінця літа появиться, десь в серпні.
Бо спеціальні холодильники потрібні. І не один-два, а десь з сотню. Раніше їх не куплять. Відкати також якось провести потрібно, це також час займає, не так все просто...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:09 Ответить
В четвертому кварталі може й поступить,а може й ні
показать весь комментарий
07.04.2021 20:07 Ответить
Зеленым тварям верить - нужно очень сильно себя неуважать.Особенно мародерам на крови из МОЗ Украины.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:10 Ответить
Стєпашка - у своєму репертуарі...
А якщо збрехав? Макінтош свій за $25000 - зжереш, істота?!
показать весь комментарий
07.04.2021 19:11 Ответить
Віримо тобі, ми ж знаємо, що ти чоловік слова
показать весь комментарий
07.04.2021 19:12 Ответить
до курточки пора штани прикупити
показать весь комментарий
07.04.2021 19:13 Ответить
Контракту немає, договір не підписаний, виробник першочергово обслуговує запити своєї країни і через збільшення внутрішнього попиту зовнішні контракти можуть бути відстрочені....
А це брехло каже про травень???? Це як 40% росту ВВП від срамокатчика або "я сам піду, якщо порушу закон" від найвеличнішого... Ті, хто при свідомості пам'ятають, що вакцинація (за словами цього клоуна) у нас "почалася" 15 лютого, ага...
Зелені брехливі курви!
показать весь комментарий
07.04.2021 19:15 Ответить
какого года? договора нет. есть меморандум
показать весь комментарий
07.04.2021 19:16 Ответить
А он думаешь, знает в чем разница?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:18 Ответить
Уже и не смешно.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:17 Ответить
Вакцина Pfizer будет в Украине в мае-июне, - Степанов - Цензор.НЕТ 936
показать весь комментарий
07.04.2021 19:21 Ответить
Расстрелять суку.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:23 Ответить
спочатку Пукіна
показать весь комментарий
07.04.2021 19:25 Ответить
Путлера ще поймать надо.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:27 Ответить
та да ...у нього двійників як гівна....валити всіх схожих потрібно
показать весь комментарий
07.04.2021 19:29 Ответить
Тут зебили больше людей ложат, чем маскали на дамбасе. Криси.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:34 Ответить
А було все так романтично : наміри, обіцянки, мрії, фантазії .... Тільки результату повний "нуль".

"Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020 "
показать весь комментарий
07.04.2021 19:29 Ответить
Похоже сегодняшним клиентам у власти вообще не приходит в голову, что они своей кривомозгостью убивают своих граждан доверивших им порулить страной...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:33 Ответить
Да с теми,кто доверил им,то так им и нужно.А почему ми должни страдать?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:09 Ответить
Може спочатку завези, а потім вже розповідай? ЗЕфантазьори, як ви задовбали вже своєю брехнею!!! Парлельно від Коронавірусу поряд завжди плентається ЗЕвірус-ідіотизмус!
показать весь комментарий
07.04.2021 19:37 Ответить
Скорее всего этой вакцины не будет ни в мае, ни в июне, ибо любой договор на поставку чего-либо предусматривает конкретную дату(сроки) поставок. Как видим здесь этого нет, так что это чисто понты от слуги урода.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:38 Ответить
а в мае будет в декабре...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:42 Ответить
Даже, если стапашка не *******, что вряд-ли, налицо, навязанная кастовая система: Pfizer - на всех не хватит, поэтому, только для избранных, зато прАстому нАриду - индийско-китайское дерьмо, как и положено жителям третьего мира. А сколько было понтов-обещаний у зеплесени о долгожданном равенстве: типа теперь - каждый президент, закон для всех один, никаких спецльгот, спецбольниц и т.д...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:48 Ответить
Бреше сознатєльно
показать весь комментарий
07.04.2021 19:49 Ответить
"Предусмотрено, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне" 2044 года.,- сказал степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3258319
показать весь комментарий
07.04.2021 19:57 Ответить
стебан,кастрируйся уже в прямом эфире с курточкой на хатке,не хилой такой,твоей жонке-барыжке,мож попустит...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:58 Ответить
Как бы это культурно сказать - писдит !
показать весь комментарий
07.04.2021 20:01 Ответить
Опять соврал...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:36 Ответить
А до июня по 400 человек в день - это сопутствующие потери?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:39 Ответить
Считаем:
1,5 месяца - это 45 дней. Да всего-то 18 тысяч человек умрут.

Разве это повод, чтобы ЗЕ-***** впадала в пессимизм?
показать весь комментарий
08.04.2021 01:52 Ответить
Какое-то нехорошее чувство, что кто-то очищает Украину от самих украинцев.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:16 Ответить
Угода з компанією Pfizer про постачання вакцин від коронавірусу є рамковою, яка не зобов'язує до купівлі або продажу.
Про це написав гендиректор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158390167624580 Facebook .
"Рамковий договір? Серйозно? Є поняття рамкової угоди. Із законодавства про державні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в її межах. Коли прийдуть інші часи, інші обставини на ринках… Не зараз. Так що це за "рамковий договір"? У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі… Ймовірно, йдеться про документ типу Memorandum of understanding або Term Sheet. У такому випадку це - попередні домовленості, в рамках яких виникають зобов'язання MoU/Term Sheet - це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовилися домовлятися далі, так би мовити", - пояснив Жумаділов.
Також він назвав можливу вартість 10 мільйонів доз вакцин Pfizer - понад 5 млрд гривень ($18 за одиницю).
Ще однією ознакою того, що уклали лише попередній документ, є те, що немає конкретики щодо термінів поставок.
"У будь-якому випадку мати хоч і попередні, але домовленості краще, ніж не мати жодних", - додав Жумаділов.http://rusjev.net/2021/04/07/ukra%d1%97na-ne-zakupit-zhodno%d1%97-vakczini-pfizer-glava-medzakupivel-rozkriv-podrobiczi-ugodi-moz/
показать весь комментарий
07.04.2021 20:45 Ответить
Ключевые слова зедебилов для зелохов,будет,ожидаем,скорей всего,возможно,может быть.Так что ожидай-ТЕ.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:35 Ответить
Перед вами выступил ЗЕленый мастер художественного свиста.

А еще деньги МВФ будут уже очень скоро.

И инвестиции с пляжей приедут.

И ВВП вырастет непременно.

И потом сразу же эпоха бедности пройдет у зебилов.
Вот еще вчера избиратель ЗЕ был конченым лузером, а тут хопа - купается в роскоши, ему колют пфайзер и МВФ не знает, как ему еще бабла предложить.
показать весь комментарий
08.04.2021 01:49 Ответить
 
 