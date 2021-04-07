УКР
Вакцина Pfizer буде в Україні у травні-червні, - Степанов

Україна у травні-червні очікує перші поставки вакцини проти COVID-19 за укладеним з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer договором на 10 млн доз.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Передбачено, що поставка всіх 10 млн буде здійснена до кінця 2021 року. Першу партію ми очікуємо отримати в травні-червні", - сказав він.

Міністр також додав, що 10 квітня закінчується лабораторний контроль вакцини Sinovac, і вона відразу ж буде використовуватися.

Нагадаємо, 6 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз її вакцини.

Степанов: Перші вакцини Pfizer надійдуть в Україну впродовж декількох місяців

Топ коментарі
+4
Віримо тобі, ми ж знаємо, що ти чоловік слова
07.04.2021 19:12
+4
07.04.2021 19:21
+3
Степашка-обещалкин.
07.04.2021 19:01
и фото амурского санитара з осэлэдцэм прикрутите..
07.04.2021 18:59
год, главное - год чтобы сказал. и зуб дал
07.04.2021 19:07
кацап...все буде..головне вашого шмурдяка Спутік В тут не буде
07.04.2021 19:11
та да степанов кацап...чем оно выделяется из своры криворогой?
07.04.2021 19:17
телепень,ти такий самий українець,як і бойко з опзж...довгоносий і шестикутний...
07.04.2021 19:25
ви щось маєте проти вакцинації??? чи у вас просто неприязнь до Степанова?
07.04.2021 19:28
абсолютно вірно...я не сприймаю амурського санітара з донецьким дипломом міністром України...
07.04.2021 19:30
ок. таких подробиць я не знав ))))
07.04.2021 19:35
Июле ,августе ,может и в сентябре ,октябре или ноябре . НЫ КУПИМ ,МЫ ПРИВЕЗЕМ ,МЫ ВСЕХ ПРИВЬЕВ ,МЫ ДОРОГИ СДЕЛАЕМ ,МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ. А в итоге куртка за 700 лямов ,самая большая смертность от короны, нищета ,война ,боль и разочарование.Люди оповнитесь ,два года прошло ,а вы опять за Вирасюка голосуете . Только укр. народ может два раза на свои грабли наступать.
08.04.2021 08:11
почти год как валяет дурака с пфайзерами - уколет пусть себе свой свинофак и свинохак со свиновамом)
которые уже чуть ли не завтра обещает.
которые уже чуть ли не завтра обещает.
07.04.2021 19:00
Или июле-декабре. А может в январе-декабре. Кто ее знает, эту вакцину, особенно на фоне мутации штамма и загруженности файзера по самое "не могу".
07.04.2021 19:00
Або значно пізніше. Але він потім знову щось бовкне про те, чому її знову немає...
07.04.2021 19:00
если просчитать % 3,14,,,дежи этого лживого министра- конец августа начало сентября
07.04.2021 19:01
... наступного року.
07.04.2021 19:39
цілком можливо
07.04.2021 20:30
Степашка-обещалкин.
07.04.2021 19:01
В мае-июне.. 2030года?!
07.04.2021 19:02
кацапня оживилася... їхня тема не хвилюйтесь - провакцинуємось без вашого фуфломіцина...
07.04.2021 19:12
а так було і Зенекою: за планом вакцинації вакцинування повинно було стартувати у січні, а стартонуло у березні. так що до названих місяців можна додати ще один.
07.04.2021 20:24
Не пройшло і року,тупорилі ідіоти!
07.04.2021 19:04
Вообще ржачно читать прошлогодние заявления зеленских. Почитаем и єто - "в має".
Хорошо когда у зебилов оперативки на день.
07.04.2021 19:05
значить, в кращому випадку, до кінця літа появиться, десь в серпні.
Бо спеціальні холодильники потрібні. І не один-два, а десь з сотню. Раніше їх не куплять. Відкати також якось провести потрібно, це також час займає, не так все просто...
07.04.2021 19:09
В четвертому кварталі може й поступить,а може й ні
07.04.2021 20:07
Зеленым тварям верить - нужно очень сильно себя неуважать.Особенно мародерам на крови из МОЗ Украины.
07.04.2021 19:10
Стєпашка - у своєму репертуарі...
А якщо збрехав? Макінтош свій за $25000 - зжереш, істота?!
07.04.2021 19:11
Віримо тобі, ми ж знаємо, що ти чоловік слова
07.04.2021 19:12
до курточки пора штани прикупити
07.04.2021 19:13
Контракту немає, договір не підписаний, виробник першочергово обслуговує запити своєї країни і через збільшення внутрішнього попиту зовнішні контракти можуть бути відстрочені....
А це брехло каже про травень???? Це як 40% росту ВВП від срамокатчика або "я сам піду, якщо порушу закон" від найвеличнішого... Ті, хто при свідомості пам'ятають, що вакцинація (за словами цього клоуна) у нас "почалася" 15 лютого, ага...
Зелені брехливі курви!
07.04.2021 19:15
какого года? договора нет. есть меморандум
07.04.2021 19:16
А он думаешь, знает в чем разница?
07.04.2021 19:18
Уже и не смешно.
07.04.2021 19:17
07.04.2021 19:21
Расстрелять суку.
07.04.2021 19:23
спочатку Пукіна
07.04.2021 19:25
Путлера ще поймать надо.
07.04.2021 19:27
та да ...у нього двійників як гівна....валити всіх схожих потрібно
07.04.2021 19:29
Тут зебили больше людей ложат, чем маскали на дамбасе. Криси.
07.04.2021 19:34
А було все так романтично : наміри, обіцянки, мрії, фантазії .... Тільки результату повний "нуль".

"Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020 "
07.04.2021 19:29
Похоже сегодняшним клиентам у власти вообще не приходит в голову, что они своей кривомозгостью убивают своих граждан доверивших им порулить страной...
07.04.2021 19:33
Да с теми,кто доверил им,то так им и нужно.А почему ми должни страдать?
07.04.2021 20:09
Може спочатку завези, а потім вже розповідай? ЗЕфантазьори, як ви задовбали вже своєю брехнею!!! Парлельно від Коронавірусу поряд завжди плентається ЗЕвірус-ідіотизмус!
07.04.2021 19:37
Скорее всего этой вакцины не будет ни в мае, ни в июне, ибо любой договор на поставку чего-либо предусматривает конкретную дату(сроки) поставок. Как видим здесь этого нет, так что это чисто понты от слуги урода.
07.04.2021 19:38
а в мае будет в декабре...
07.04.2021 19:42
Даже, если стапашка не *******, что вряд-ли, налицо, навязанная кастовая система: Pfizer - на всех не хватит, поэтому, только для избранных, зато прАстому нАриду - индийско-китайское дерьмо, как и положено жителям третьего мира. А сколько было понтов-обещаний у зеплесени о долгожданном равенстве: типа теперь - каждый президент
07.04.2021 19:48 Відповісти
Бреше сознатєльно
07.04.2021 19:49 Відповісти
"Предусмотрено, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне" 2044 года.,- сказал степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3258319
07.04.2021 19:57 Відповісти
стебан,кастрируйся уже в прямом эфире с курточкой на хатке,не хилой такой,твоей жонке-барыжке,мож попустит...
07.04.2021 19:58 Відповісти
Как бы это культурно сказать - писдит !
07.04.2021 20:01 Відповісти
Опять соврал...
07.04.2021 20:36 Відповісти
А до июня по 400 человек в день - это сопутствующие потери?
07.04.2021 20:39 Відповісти
Считаем:
1,5 месяца - это 45 дней. Да всего-то 18 тысяч человек умрут.

Разве это повод, чтобы ЗЕ-***** впадала в пессимизм?
08.04.2021 01:52 Відповісти
Какое-то нехорошее чувство, что кто-то очищает Украину от самих украинцев.
08.04.2021 10:16 Відповісти
Угода з компанією Pfizer про постачання вакцин від коронавірусу є рамковою, яка не зобов'язує до купівлі або продажу.
Про це написав гендиректор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158390167624580 Facebook .
"Рамковий договір? Серйозно? Є поняття рамкової угоди. Із законодавства про державні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в її межах. Коли прийдуть інші часи, інші обставини на ринках… Не зараз. Так що це за "рамковий договір"? У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі… Ймовірно, йдеться про документ типу Memorandum of understanding або Term Sheet. У такому випадку це - попередні домовленості, в рамках яких виникають зобов'язання MoU/Term Sheet - це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовилися домовлятися далі, так би мовити", - пояснив Жумаділов.
Також він назвав можливу вартість 10 мільйонів доз вакцин Pfizer - понад 5 млрд гривень ($18 за одиницю).
Ще однією ознакою того, що уклали лише попередній документ, є те, що немає конкретики щодо термінів поставок.
"У будь-якому випадку мати хоч і попередні, але домовленості краще, ніж не мати жодних", - додав Жумаділов.http://rusjev.net/2021/04/07/ukra%d1%97na-ne-zakupit-zhodno%d1%97-vakczini-pfizer-glava-medzakupivel-rozkriv-podrobiczi-ugodi-moz/
07.04.2021 20:45 Відповісти
Ключевые слова зедебилов для зелохов,будет,ожидаем,скорей всего,возможно,может быть.Так что ожидай-ТЕ.
07.04.2021 21:35 Відповісти
Перед вами выступил ЗЕленый мастер художественного свиста.

А еще деньги МВФ будут уже очень скоро.

И инвестиции с пляжей приедут.

И ВВП вырастет непременно.

И потом сразу же эпоха бедности пройдет у зебилов.
Вот еще вчера избиратель ЗЕ был конченым лузером, а тут хопа - купается в роскоши, ему колют пфайзер и МВФ не знает, как ему еще бабла предложить.
08.04.2021 01:49 Відповісти
 
 