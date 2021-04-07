Вакцина Pfizer буде в Україні у травні-червні, - Степанов

Україна у травні-червні очікує перші поставки вакцини проти COVID-19 за укладеним з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer договором на 10 млн доз.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Передбачено, що поставка всіх 10 млн буде здійснена до кінця 2021 року. Першу партію ми очікуємо отримати в травні-червні", - сказав він.

Міністр також додав, що 10 квітня закінчується лабораторний контроль вакцини Sinovac, і вона відразу ж буде використовуватися.

Нагадаємо, 6 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз її вакцини.

