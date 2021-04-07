3 071 59
Вакцина Pfizer буде в Україні у травні-червні, - Степанов
Україна у травні-червні очікує перші поставки вакцини проти COVID-19 за укладеним з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer договором на 10 млн доз.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Передбачено, що поставка всіх 10 млн буде здійснена до кінця 2021 року. Першу партію ми очікуємо отримати в травні-червні", - сказав він.
Міністр також додав, що 10 квітня закінчується лабораторний контроль вакцини Sinovac, і вона відразу ж буде використовуватися.
Нагадаємо, 6 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз її вакцини.
которые уже чуть ли не завтра обещает.
Хорошо когда у зебилов оперативки на день.
Бо спеціальні холодильники потрібні. І не один-два, а десь з сотню. Раніше їх не куплять. Відкати також якось провести потрібно, це також час займає, не так все просто...
А якщо збрехав? Макінтош свій за $25000 - зжереш, істота?!
А це брехло каже про травень???? Це як 40% росту ВВП від срамокатчика або "я сам піду, якщо порушу закон" від найвеличнішого... Ті, хто при свідомості пам'ятають, що вакцинація (за словами цього клоуна) у нас "почалася" 15 лютого, ага...
Зелені брехливі курви!
"Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020 "
1,5 месяца - это 45 дней. Да всего-то 18 тысяч человек умрут.
Разве это повод, чтобы ЗЕ-***** впадала в пессимизм?
Про це написав гендиректор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158390167624580 Facebook .
"Рамковий договір? Серйозно? Є поняття рамкової угоди. Із законодавства про державні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в її межах. Коли прийдуть інші часи, інші обставини на ринках… Не зараз. Так що це за "рамковий договір"? У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі… Ймовірно, йдеться про документ типу Memorandum of understanding або Term Sheet. У такому випадку це - попередні домовленості, в рамках яких виникають зобов'язання MoU/Term Sheet - це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовилися домовлятися далі, так би мовити", - пояснив Жумаділов.
Також він назвав можливу вартість 10 мільйонів доз вакцин Pfizer - понад 5 млрд гривень ($18 за одиницю).
Ще однією ознакою того, що уклали лише попередній документ, є те, що немає конкретики щодо термінів поставок.
"У будь-якому випадку мати хоч і попередні, але домовленості краще, ніж не мати жодних", - додав Жумаділов.http://rusjev.net/2021/04/07/ukra%d1%97na-ne-zakupit-zhodno%d1%97-vakczini-pfizer-glava-medzakupivel-rozkriv-podrobiczi-ugodi-moz/
А еще деньги МВФ будут уже очень скоро.
И инвестиции с пляжей приедут.
И ВВП вырастет непременно.
И потом сразу же эпоха бедности пройдет у зебилов.
Вот еще вчера избиратель ЗЕ был конченым лузером, а тут хопа - купается в роскоши, ему колют пфайзер и МВФ не знает, как ему еще бабла предложить.