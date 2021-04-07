Из маршрутки "Ривне-Киев" украли полтора миллиона гривен, - СМИ. ВИДЕО
Деньги были в пакете, который житель Ривного передал в столицу через водителя. Укравшего их мужчину задержали в лесопосадке, когда тот пытался закопать добычу.
Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Деньги были в одном из пакетов, которые обычно передают через водителей. Пакет похитили, когда маршрутка остановилась в Житомирской области. Водитель вышел на несколько минут, и в это время из-за водительской двери злоумышленник выхватил одну из передач. В ней было 1,4 млн гривен.
Похититель скрылся на автомобиле, но пассажиры маршрутки успели записать его номер и подняли крик. Полицейские задержали вора приблизительно через полчаса - он как раз прятал украденное в лесополосе.
Деньги вернули владельцу, вора отправили за решетку, - сообщает ТСН.
Третий - передававший.
Но другой вариант более правдоподобный:
Передававший сказал: будьте внимательны - здесь что-то ценное.
А водила с жуликом уже сценку разыграли.
Нормально живут труженники ))
А звідки ті гроші ?
і здається...що таки викрадач знав якийй паунок треба брати (і шо в ньому є)
намагалися водія розвести як лошка?
Треба зовсім клепок не мати.))
звідкіля викрадач знав шо в якому пакеті в якій маршрутці буде?
А вот комменты а "хде он взял", а "пусть мусора проверят", " он судья или депутат" и тд и тп уже поднадаедают. Прекратите считать чужие деньги то наконец, это большая сумма, но для любого частника средней руки она не есть чем-то несусветным. Весь свой пыл лучше бы на свой труд употребили.