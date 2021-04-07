РУС
Из маршрутки "Ривне-Киев" украли полтора миллиона гривен, - СМИ. ВИДЕО

Из маршрутки

Деньги были в пакете, который житель Ривного передал в столицу через водителя. Укравшего их мужчину задержали в лесопосадке, когда тот пытался закопать добычу.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Деньги были в одном из пакетов, которые обычно передают через водителей. Пакет похитили, когда маршрутка остановилась в Житомирской области. Водитель вышел на несколько минут, и в это время из-за водительской двери злоумышленник выхватил одну из передач. В ней было 1,4 млн гривен.

Похититель скрылся на автомобиле, но пассажиры маршрутки успели записать его номер и подняли крик. Полицейские задержали вора приблизительно через полчаса - он как раз прятал украденное в лесополосе.

Также на Цензор.НЕТ: Задержан мужчина, совершивший разбойное нападение на киевлянина и отобравший у него 300 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Деньги вернули владельцу, вора отправили за решетку, - сообщает ТСН.

воровство (662) Киев (26015) маршрутки (547) Ровно (536) Житомирская область (1430)
+22
Полтора миллиона гривень (50 тысяч евро) в пакете передали маршруткой?
Нормально живут труженники ))
07.04.2021 20:17 Ответить
+13
Таку суму передавати маршруткою...
Треба зовсім клепок не мати.))
07.04.2021 20:23 Ответить
+10
А говорили, что сплошное зубожиня... Народ маршрутками лямы тягает!
07.04.2021 20:20 Ответить
Возможно, все трое в сговоре: водитель и похититель.
07.04.2021 20:15 Ответить
Третий кто?
07.04.2021 20:17 Ответить
Прошу прощения, поторопился с комментом.
Третий - передававший.
Но другой вариант более правдоподобный:
Передававший сказал: будьте внимательны - здесь что-то ценное.
А водила с жуликом уже сценку разыграли.
07.04.2021 20:19 Ответить
Смьісл такой операции "на троих"?
07.04.2021 20:23 Ответить
Передававший - директор филиала, передавал бабки в центр - шефу.
07.04.2021 20:36 Ответить
Може, крадій весь час їхав за автобусом і чекав слушного моменту.
08.04.2021 07:46 Ответить
пишите заявление к авакову, вне конкурса пройдете
07.04.2021 20:41 Ответить
Валера, не маскируйся)
07.04.2021 20:39 Ответить
У меня вопрос: братец,а где же ты взял 1,4млн. гривен наличкой? За какой такой тяжкий труд? Нет,я не завидую ,но вот узнать(правоохранителям) думаю будет интересно.
07.04.2021 20:16 Ответить
Да ладно тебе!!! где взял? где взял? А может он судья!!! или депутат!
07.04.2021 20:36 Ответить
07.04.2021 20:17 Ответить
Бо ті гроші вже були крадені, тому й не дуже захищали їх.
08.04.2021 07:48 Ответить
Зачем зарывать,поц,афакову отдать,поделись...быгы...
07.04.2021 20:17 Ответить
ось вам и ответ шо будет с жыдофинноугробурятией после отключения от свифт...
07.04.2021 20:17 Ответить
Через полчаса ждите новость, споймали владельца денег когда он их пытался закопать в лесу.
07.04.2021 20:19 Ответить
Хороша передачка...
А звідки ті гроші ?
07.04.2021 20:20 Ответить
А бурштин де вимивають?Ну то таке,як варіант
07.04.2021 20:30 Ответить
і хто прирозумі передає їх маршруткою?
і здається...що таки викрадач знав якийй паунок треба брати (і шо в ньому є)
намагалися водія розвести як лошка?
07.04.2021 20:32 Ответить
07.04.2021 20:20 Ответить
07.04.2021 20:27 Ответить
Чудово. А хто наводчик?
07.04.2021 20:21 Ответить
наверное и пассажиры маршрутки знали что в пакете, бо подняли крик!)))
07.04.2021 20:22 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 20:23 Ответить
а може все зроблено навмисно?
звідкіля викрадач знав шо в якому пакеті в якій маршрутці буде?
07.04.2021 20:34 Ответить
Їхав слідом.
08.04.2021 08:08 Ответить
Відправляти 1,4 млн гривень посилкою в маршрутці якось м'яко кажучи необачно...
07.04.2021 20:25 Ответить
Честно говоря, довольно странная история.
07.04.2021 20:30 Ответить
водила сто пудово
07.04.2021 20:30 Ответить
или водилу ?
07.04.2021 20:34 Ответить
водила наводчик
07.04.2021 21:19 Ответить
ну може й так!
07.04.2021 21:23 Ответить
Дневную выручку?
07.04.2021 20:30 Ответить
По моєму, в цій історії найголовніші це пасажири маршрутки. Молодці!
07.04.2021 20:35 Ответить
схоже вся маршрутка знала що в пакеті
07.04.2021 21:35 Ответить
Не знала, просто пожаліла. В тім пакеті могли бути й ліки, а будь-хто з пасажирів іноді передає посилки через водія, не безплатно.
08.04.2021 07:56 Ответить
Трясця його знає, зараз дурних мало і водій обов'язково запитає що в передачі і попросить показати, бо можуть і зброю передавати і наркотики,і те що легко займається.Гроші водії не беруть, а тільки коли невелика сума, студенту там чи як, і не сумкою, а особисто в руки в конверті з запискою і за дорого
08.04.2021 08:39 Ответить
Сколько времени он яму копал ? наверное богреб .Идиот .
07.04.2021 20:37 Ответить
Я с таким баблом пешком бы шел, но сам передал)
А вот комменты а "хде он взял", а "пусть мусора проверят", " он судья или депутат" и тд и тп уже поднадаедают. Прекратите считать чужие деньги то наконец, это большая сумма, но для любого частника средней руки она не есть чем-то несусветным. Весь свой пыл лучше бы на свой труд употребили.
07.04.2021 20:47 Ответить
Прямо как в кино ,: Тупой и еще тупее . При чем кто тупее из них вопрос интересный . я думаю , чемпион по тупости все же хозяин бабла , но могут быть варианты.
07.04.2021 20:50 Ответить
Очевидно, що не перший раз передавав. Або не було іншого виходу, де їх сховати. Поліція тепер докопається.
08.04.2021 08:02 Ответить
От Киева до Ровно 350 км , то есть 700 туда и назад , трасса отличная , то есть за день смотаться туда и назад можно без проблем . По бабкам даже 70 литров бенза грубо 2 штуки гривен . И каким же тупым идиотом надо быть , что бы рисковать полтора лямами , если это можно сделать самому или найти того кому доверяешь .
08.04.2021 20:18 Ответить
Ну пля Зімбабве ..!))))
07.04.2021 20:51 Ответить
Краще б ..*Новою поштою * з ціною у 200 гривень !
07.04.2021 21:08 Ответить
там точно не вкрадуть , хахах
07.04.2021 21:36 Ответить
Счастливый конец не был гарантирован. А вот само похищение "нужного" пакета рождает много вопросов. Вы передали бы такую сумму через маршрутку? Водитель предусмотрительно остановился и вышел ..(.На остановке? Вряд ли. ) Злоумышленник именно на это и рассчитывал и брал нужный пакет. Общему веселью помешали неравнодушные,а детективу нужна вторая серия.
07.04.2021 21:29 Ответить
Ого если приехали машинкой...то водила и позвонил корешу..
07.04.2021 21:42 Ответить
Так здесь самое важное, откуда дровишки!
07.04.2021 21:47 Ответить
(((лохопляс даже зарыть не смог и нанокопы на звездолете тут же настигнули та так не бывает..ни кто б не знал и не нашел бы...
08.04.2021 23:59 Ответить
 
 