Из маршрутки "Ривне-Киев" украли полтора миллиона гривен, - СМИ. ВИДЕО

Деньги были в пакете, который житель Ривного передал в столицу через водителя. Укравшего их мужчину задержали в лесопосадке, когда тот пытался закопать добычу.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Деньги были в одном из пакетов, которые обычно передают через водителей. Пакет похитили, когда маршрутка остановилась в Житомирской области. Водитель вышел на несколько минут, и в это время из-за водительской двери злоумышленник выхватил одну из передач. В ней было 1,4 млн гривен.

Похититель скрылся на автомобиле, но пассажиры маршрутки успели записать его номер и подняли крик. Полицейские задержали вора приблизительно через полчаса - он как раз прятал украденное в лесополосе.

Деньги вернули владельцу, вора отправили за решетку, - сообщает ТСН.