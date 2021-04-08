УКР
З маршрутки "Рівне-Київ" украли півтора мільйона гривень, - ЗМІ. ВIДЕО

З маршрутки

Гроші були в пакеті, який житель Рівного передав до столиці через водія. Чоловіка, який їх украв, затримали в лісопосадці, коли той намагався закопати здобич.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Гроші були в одному з пакетів, які зазвичай передають через водіїв. Пакет викрали, коли маршрутка зупинилася в Житомирській області. Водій вийшов на кілька хвилин, і в цей час із-за дверей водія зловмисник вихопив одну із передач. У ній було 1,4 млн гривень.

Викрадач зник на автомобілі, але пасажири маршрутки встигли записати його номер і підняли крик. Поліцейські затримали злодія приблизно через пів години - він саме ховав украдене в лісосмузі.

Читайте також: Затримано чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Гроші повернули власнику, злодія відправили за ґрати, - повідомляє ТСН.

злодійство (395) Київ (20051) маршрутки (348) Рівне (581) Житомирська область (1305)
+22
Полтора миллиона гривень (50 тысяч евро) в пакете передали маршруткой?
Нормально живут труженники ))
показати весь коментар
07.04.2021 20:17 Відповісти
+13
Таку суму передавати маршруткою...
Треба зовсім клепок не мати.))
показати весь коментар
07.04.2021 20:23 Відповісти
+10
А говорили, что сплошное зубожиня... Народ маршрутками лямы тягает!
показати весь коментар
07.04.2021 20:20 Відповісти
Возможно, все трое в сговоре: водитель и похититель.
показати весь коментар
07.04.2021 20:15 Відповісти
Третий кто?
показати весь коментар
07.04.2021 20:17 Відповісти
Прошу прощения, поторопился с комментом.
Третий - передававший.
Но другой вариант более правдоподобный:
Передававший сказал: будьте внимательны - здесь что-то ценное.
А водила с жуликом уже сценку разыграли.
показати весь коментар
07.04.2021 20:19 Відповісти
Смьісл такой операции "на троих"?
показати весь коментар
07.04.2021 20:23 Відповісти
Передававший - директор филиала, передавал бабки в центр - шефу.
показати весь коментар
07.04.2021 20:36 Відповісти
Може, крадій весь час їхав за автобусом і чекав слушного моменту.
показати весь коментар
08.04.2021 07:46 Відповісти
пишите заявление к авакову, вне конкурса пройдете
показати весь коментар
07.04.2021 20:41 Відповісти
Валера, не маскируйся)
показати весь коментар
07.04.2021 20:39 Відповісти
У меня вопрос: братец,а где же ты взял 1,4млн. гривен наличкой? За какой такой тяжкий труд? Нет,я не завидую ,но вот узнать(правоохранителям) думаю будет интересно.
показати весь коментар
07.04.2021 20:16 Відповісти
Да ладно тебе!!! где взял? где взял? А может он судья!!! или депутат!
показати весь коментар
07.04.2021 20:36 Відповісти
Полтора миллиона гривень (50 тысяч евро) в пакете передали маршруткой?
Нормально живут труженники ))
показати весь коментар
07.04.2021 20:17 Відповісти
Бо ті гроші вже були крадені, тому й не дуже захищали їх.
показати весь коментар
08.04.2021 07:48 Відповісти
Зачем зарывать,поц,афакову отдать,поделись...быгы...
показати весь коментар
07.04.2021 20:17 Відповісти
ось вам и ответ шо будет с жыдофинноугробурятией после отключения от свифт...
показати весь коментар
07.04.2021 20:17 Відповісти
Через полчаса ждите новость, споймали владельца денег когда он их пытался закопать в лесу.
показати весь коментар
07.04.2021 20:19 Відповісти
Хороша передачка...
А звідки ті гроші ?
показати весь коментар
07.04.2021 20:20 Відповісти
А бурштин де вимивають?Ну то таке,як варіант
показати весь коментар
07.04.2021 20:30 Відповісти
і хто прирозумі передає їх маршруткою?
і здається...що таки викрадач знав якийй паунок треба брати (і шо в ньому є)
намагалися водія розвести як лошка?
показати весь коментар
07.04.2021 20:32 Відповісти
А говорили, что сплошное зубожиня... Народ маршрутками лямы тягает!
показати весь коментар
07.04.2021 20:20 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2021 20:27 Відповісти
Чудово. А хто наводчик?
показати весь коментар
07.04.2021 20:21 Відповісти
наверное и пассажиры маршрутки знали что в пакете, бо подняли крик!)))
показати весь коментар
07.04.2021 20:22 Відповісти
Таку суму передавати маршруткою...
Треба зовсім клепок не мати.))
показати весь коментар
07.04.2021 20:23 Відповісти
а може все зроблено навмисно?
звідкіля викрадач знав шо в якому пакеті в якій маршрутці буде?
показати весь коментар
07.04.2021 20:34 Відповісти
Їхав слідом.
показати весь коментар
08.04.2021 08:08 Відповісти
Відправляти 1,4 млн гривень посилкою в маршрутці якось м'яко кажучи необачно...
показати весь коментар
07.04.2021 20:25 Відповісти
Честно говоря, довольно странная история.
показати весь коментар
07.04.2021 20:30 Відповісти
водила сто пудово
показати весь коментар
07.04.2021 20:30 Відповісти
или водилу ?
показати весь коментар
07.04.2021 20:34 Відповісти
водила наводчик
показати весь коментар
07.04.2021 21:19 Відповісти
ну може й так!
показати весь коментар
07.04.2021 21:23 Відповісти
Дневную выручку?
показати весь коментар
07.04.2021 20:30 Відповісти
По моєму, в цій історії найголовніші це пасажири маршрутки. Молодці!
показати весь коментар
07.04.2021 20:35 Відповісти
схоже вся маршрутка знала що в пакеті
показати весь коментар
07.04.2021 21:35 Відповісти
Не знала, просто пожаліла. В тім пакеті могли бути й ліки, а будь-хто з пасажирів іноді передає посилки через водія, не безплатно.
показати весь коментар
08.04.2021 07:56 Відповісти
Трясця його знає, зараз дурних мало і водій обов'язково запитає що в передачі і попросить показати, бо можуть і зброю передавати і наркотики,і те що легко займається.Гроші водії не беруть, а тільки коли невелика сума, студенту там чи як, і не сумкою, а особисто в руки в конверті з запискою і за дорого
показати весь коментар
08.04.2021 08:39 Відповісти
Сколько времени он яму копал ? наверное богреб .Идиот .
показати весь коментар
07.04.2021 20:37 Відповісти
Я с таким баблом пешком бы шел, но сам передал)
А вот комменты а "хде он взял", а "пусть мусора проверят", " он судья или депутат" и тд и тп уже поднадаедают. Прекратите считать чужие деньги то наконец, это большая сумма, но для любого частника средней руки она не есть чем-то несусветным. Весь свой пыл лучше бы на свой труд употребили.
показати весь коментар
07.04.2021 20:47 Відповісти
Прямо как в кино ,: Тупой и еще тупее . При чем кто тупее из них вопрос интересный . я думаю , чемпион по тупости все же хозяин бабла , но могут быть варианты.
показати весь коментар
07.04.2021 20:50 Відповісти
Очевидно, що не перший раз передавав. Або не було іншого виходу, де їх сховати. Поліція тепер докопається.
показати весь коментар
08.04.2021 08:02 Відповісти
От Киева до Ровно 350 км , то есть 700 туда и назад , трасса отличная , то есть за день смотаться туда и назад можно без проблем . По бабкам даже 70 литров бенза грубо 2 штуки гривен . И каким же тупым идиотом надо быть , что бы рисковать полтора лямами , если это можно сделать самому или найти того кому доверяешь .
показати весь коментар
08.04.2021 20:18 Відповісти
Ну пля Зімбабве ..!))))
показати весь коментар
07.04.2021 20:51 Відповісти
Краще б ..*Новою поштою * з ціною у 200 гривень !
показати весь коментар
07.04.2021 21:08 Відповісти
там точно не вкрадуть , хахах
показати весь коментар
07.04.2021 21:36 Відповісти
Счастливый конец не был гарантирован. А вот само похищение "нужного" пакета рождает много вопросов. Вы передали бы такую сумму через маршрутку? Водитель предусмотрительно остановился и вышел ..(.На остановке? Вряд ли. ) Злоумышленник именно на это и рассчитывал и брал нужный пакет. Общему веселью помешали неравнодушные,а детективу нужна вторая серия.
показати весь коментар
07.04.2021 21:29 Відповісти
Ого если приехали машинкой...то водила и позвонил корешу..
показати весь коментар
07.04.2021 21:42 Відповісти
Так здесь самое важное, откуда дровишки!
показати весь коментар
07.04.2021 21:47 Відповісти
(((лохопляс даже зарыть не смог и нанокопы на звездолете тут же настигнули та так не бывает..ни кто б не знал и не нашел бы...
показати весь коментар
08.04.2021 23:59 Відповісти
 
 