З маршрутки "Рівне-Київ" украли півтора мільйона гривень, - ЗМІ. ВIДЕО
Гроші були в пакеті, який житель Рівного передав до столиці через водія. Чоловіка, який їх украв, затримали в лісопосадці, коли той намагався закопати здобич.
Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
Гроші були в одному з пакетів, які зазвичай передають через водіїв. Пакет викрали, коли маршрутка зупинилася в Житомирській області. Водій вийшов на кілька хвилин, і в цей час із-за дверей водія зловмисник вихопив одну із передач. У ній було 1,4 млн гривень.
Викрадач зник на автомобілі, але пасажири маршрутки встигли записати його номер і підняли крик. Поліцейські затримали злодія приблизно через пів години - він саме ховав украдене в лісосмузі.
Гроші повернули власнику, злодія відправили за ґрати, - повідомляє ТСН.
Володимир Мик
07.04.2021 20:17
Fox 1 #332004
07.04.2021 20:23
MrDemarson
07.04.2021 20:20
Третий - передававший.
Но другой вариант более правдоподобный:
Передававший сказал: будьте внимательны - здесь что-то ценное.
А водила с жуликом уже сценку разыграли.
Нормально живут труженники ))
А звідки ті гроші ?
і здається...що таки викрадач знав якийй паунок треба брати (і шо в ньому є)
намагалися водія розвести як лошка?
Треба зовсім клепок не мати.))
звідкіля викрадач знав шо в якому пакеті в якій маршрутці буде?
А вот комменты а "хде он взял", а "пусть мусора проверят", " он судья или депутат" и тд и тп уже поднадаедают. Прекратите считать чужие деньги то наконец, это большая сумма, но для любого частника средней руки она не есть чем-то несусветным. Весь свой пыл лучше бы на свой труд употребили.