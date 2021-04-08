З маршрутки "Рівне-Київ" украли півтора мільйона гривень, - ЗМІ. ВIДЕО

Гроші були в пакеті, який житель Рівного передав до столиці через водія. Чоловіка, який їх украв, затримали в лісопосадці, коли той намагався закопати здобич.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Гроші були в одному з пакетів, які зазвичай передають через водіїв. Пакет викрали, коли маршрутка зупинилася в Житомирській області. Водій вийшов на кілька хвилин, і в цей час із-за дверей водія зловмисник вихопив одну із передач. У ній було 1,4 млн гривень.

Викрадач зник на автомобілі, але пасажири маршрутки встигли записати його номер і підняли крик. Поліцейські затримали злодія приблизно через пів години - він саме ховав украдене в лісосмузі.

Гроші повернули власнику, злодія відправили за ґрати, - повідомляє ТСН.