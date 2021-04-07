Саакашвили: Законопроект о "налоге на Google" - вредительство в чистом виде
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили призывает народных депутатов не поддерживать законопроект о налогообложении интернет-гигантов, известный также как проект закона "налоге на Google".
Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Так называемый законопроект о "налоге на Google" (4184) - вредительство в чистом виде", - написал Саакашвили.
Он напомнил, что законопроект предлагает взимать с международных сервисов 20% НДС за предоставляемые украинцам услуги. По данным Саакашвили, в других странах этот налог в среднем составляет от 1% до 5%.
"Очень жаль, что вместо либерализации налоговой системы мы придумываем новые способы закрутить гайки. Это может привести к только одному эффекту – закрытию еще большего количества бизнесов в стране. Такими темпами скоро налоги платить будет некому!" - считает Саакашвили.
Особо главу исполнительного комитета Национального совета реформ возмутило, что налогообложение, если законопроект будет принят, коснется и международных образовательных интернет-платформ.
"Мы чего добиваемся, чтобы количество студентов в Украине еще больше сократилось? Мало того, что сейчас чуть ли не половина молодежи предпочитает уезжать учиться в Польшу или Чехию, мы хотим выгнать туда оставшуюся половину, делая зарубежное образование и в Украине недоступным?" - пишет Саакашвили.
"Этот во всех отношениях вредительский законопроект вынесли на внеочередное заседание парламента во вторник. Призываю депутатов ни в коем случае не допустить, чтобы ТАКИЕ пагубные инициативы стали законом. Нам нужно помогать людям и бизнесу, а не создавать очередное "покращення"!" - подытожил он.
Зєлю геть. Дострокові.
Міхо, а що ти там про Пороха волав з дахів? Всьо, Бобік здох? Тепер у владі все норм? Суцільна демократія, відданість державі, ніяких особистих інтересів, кришування, непримиренна боротьба з кучмівським олігархізмом, омано-катарський патріотизм і надзвичайно високий професіоналізм. Так, Міша?