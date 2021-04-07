РУС
Саакашвили: Законопроект о "налоге на Google" - вредительство в чистом виде

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили призывает народных депутатов не поддерживать законопроект о налогообложении интернет-гигантов, известный также как проект закона "налоге на Google".

информирует Цензор.НЕТ.

"Так называемый законопроект о "налоге на Google" (4184) - вредительство в чистом виде", - написал Саакашвили.

Он напомнил, что законопроект предлагает взимать с международных сервисов 20% НДС за предоставляемые украинцам услуги. По данным Саакашвили, в других странах этот налог в среднем составляет от 1% до 5%.

"Очень жаль, что вместо либерализации налоговой системы мы придумываем новые способы закрутить гайки. Это может привести к только одному эффекту – закрытию еще большего количества бизнесов в стране. Такими темпами скоро налоги платить будет некому!" - считает Саакашвили.

Особо главу исполнительного комитета Национального совета реформ возмутило, что налогообложение, если законопроект будет принят, коснется и международных образовательных интернет-платформ.

"Мы чего добиваемся, чтобы количество студентов в Украине еще больше сократилось? Мало того, что сейчас чуть ли не половина молодежи предпочитает уезжать учиться в Польшу или Чехию, мы хотим выгнать туда оставшуюся половину, делая зарубежное образование и в Украине недоступным?" - пишет Саакашвили.

"Этот во всех отношениях вредительский законопроект вынесли на внеочередное заседание парламента во вторник. Призываю депутатов ни в коем случае не допустить, чтобы ТАКИЕ пагубные инициативы стали законом. Нам нужно помогать людям и бизнесу, а не создавать очередное "покращення"!" - подытожил он.

+29
Конечно вредительство! А разве команда Зели занимается в стране чем-то другим?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:22 Ответить
+15
а это Гетманцев старается похоронить независимость Украины!
показать весь комментарий
07.04.2021 21:22 Ответить
+11
Зеленский барыга? Или царь хороший а бояре плохие?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:21 Ответить
Вот не могу не согласиться
показать весь комментарий
07.04.2021 21:23 Ответить
Барыги, барыги, кругом одни барыги
показать весь комментарий
07.04.2021 21:23 Ответить
Зєля на Google замахнувсь? Ну це йому точно капець.
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:24 Ответить
А Юлю?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:26 Ответить
Не чипай святе !!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 21:27 Ответить
Ванюш ,а як же ширка ,ну тобто коаліція ???)))
показать весь комментарий
07.04.2021 21:26 Ответить
Забий в гугл - "ширка", поки ще Зєля не забанив. Потім забий "мародер". Потім - "ботоферма мародера". Гугл все знає.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:06 Ответить
Я забив на тебе та твою Бохіню !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 23:40 Ответить
Віслючок накладе вето і вуаля,царь хороший ,а от баярє !!!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 21:24 Ответить
Саакашвили: Законопроект о "налоге на Google" - вредительство в чистом виде - Цензор.НЕТ 7275
показать весь комментарий
07.04.2021 21:26 Ответить
Митенька а цікаво ви кацапскі тролі налог теж платити будете?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:31 Ответить
Ну тепер вже точно ж "хуже нє будєт", так? Ми ж усі преЗЕденти! Та й "поржать" можна... Але знову тільки на кухні та пошепки...
Міхо, а що ти там про Пороха волав з дахів? Всьо, Бобік здох? Тепер у владі все норм? Суцільна демократія, відданість державі, ніяких особистих інтересів, кришування, непримиренна боротьба з кучмівським олігархізмом, омано-катарський патріотизм і надзвичайно високий професіоналізм. Так, Міша?
показать весь комментарий
07.04.2021 21:30 Ответить
Только вредительство в чистом виде, как деятельность дилетантов, дураков и мошенников, и есть главная составляющая деятельности нынешнего руководства страны. В этом все дело.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:43 Ответить
"Чебурнет" наступає.
показать весь комментарий
07.04.2021 21:53 Ответить
Это точно идиотизм. Потому что Ютуб - это почти единственное окно свободы и демократии из России и стран бывшего СНГ
показать весь комментарий
07.04.2021 22:01 Ответить
во всем виноват Саакашвилли и Госдеп
показать весь комментарий
07.04.2021 22:01 Ответить
Госдеп винен в Росіі,а в Україні в усіх негараздах винен Порошенко !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 22:04 Ответить
Лише на тебе наша остання надія!!! Ти останній з магікан !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 23:15 Ответить
Если в кране нет воды, значит...
показать весь комментарий
07.04.2021 22:04 Ответить
Гетьманович,как прилежный агент кремля,старательно переписывает путинские законы,а зеленое стадо под куполом послушно голосует за законы удушающие экономику страны.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:05 Ответить
_А кто сказал что у этих псов цель - благо Украины и народа? Есть какие-то основания так думать?
показать весь комментарий
07.04.2021 22:20 Ответить
Ну так а как вы себе думали?! Бандиты стараются всех обобрать!
показать весь комментарий
07.04.2021 22:14 Ответить
Саакашвили: Законопроект о "налоге на Google" - вредительство в чистом виде - Цензор.НЕТ 2198
показать весь комментарий
08.04.2021 00:27 Ответить
Видно, что Миша не хочет больше по крышам прыгать, поэтому осторожничает в словах. Сейчас поводов обзывать власть имущих барыгами в стократ больше, чем было при Порошенко. Но, Мишка сделал выводы и только иногда подтявкивает.
показать весь комментарий
08.04.2021 02:59 Ответить
"Карлсон" зрозумів, що при "Блазні " "орли Авакова" за ним по даху бігать не стануть, а просто його звідти "випадково" скинуть...
показать весь комментарий
08.04.2021 04:30 Ответить
Саакашвили: Законопроект о "налоге на Google" - вредительство в чистом виде - Цензор.НЕТ 4810
показать весь комментарий
08.04.2021 03:36 Ответить
А чому з українських підприємств можна здирати 20%, а з іноземних - ні?!
показать весь комментарий
08.04.2021 05:52 Ответить
 
 