Рада планирует ввести налог на зарубежные онлайн-курсы, - "Украинские студенты за свободу"

Совсем скоро нардепы будут голосовать за законопроект №4148, который устанавливает так называемый налог на Google.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook организация "Украинские студенты за свободу".

"Глава налогового комитета ("слуга народа" Гетманцев. - Ред.) внес правку в законопроекту, согласно которой облагать налогом будут не только крупный зарубежный бизнес, но и образовательные услуги. То есть, если вам нравилось проходить курсы на Coursera, EdX и подобных платформах, готовьтесь: придется либо платить больше, или вовсе с ними попрощаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно новому законопроекту проекам, предоставляющим доступ к знаниям со всего мира, придется регистрировать себя в качестве плательщиков НДС в Украине.

"Сейчас проект уже прошел первое чтение. В четверг состоится заседание профильного комитета и если поправки утвердят, законопроект вынесут на финальное голосование в Верховную Раду. Призываем каждого из депутатов хорошо подумать, прежде чем голосовать за подобные налоговые инициативы", - добавили в организации.

