Рада планирует ввести налог на зарубежные онлайн-курсы, - "Украинские студенты за свободу"
Совсем скоро нардепы будут голосовать за законопроект №4148, который устанавливает так называемый налог на Google.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook организация "Украинские студенты за свободу".
"Глава налогового комитета ("слуга народа" Гетманцев. - Ред.) внес правку в законопроекту, согласно которой облагать налогом будут не только крупный зарубежный бизнес, но и образовательные услуги. То есть, если вам нравилось проходить курсы на Coursera, EdX и подобных платформах, готовьтесь: придется либо платить больше, или вовсе с ними попрощаться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно новому законопроекту проекам, предоставляющим доступ к знаниям со всего мира, придется регистрировать себя в качестве плательщиков НДС в Украине.
"Сейчас проект уже прошел первое чтение. В четверг состоится заседание профильного комитета и если поправки утвердят, законопроект вынесут на финальное голосование в Верховную Раду. Призываем каждого из депутатов хорошо подумать, прежде чем голосовать за подобные налоговые инициативы", - добавили в организации.
Даёшь налог на воздух!
Один раз власть уже замахнулась на студентов,в декабре 2013-го...Чем это закончилось для власти все мы знаем..
Зеленожопых макаки не в состоянии этого осмыслить,потому что в голове у них бабки и россияу,все,поэтому и наступают на те же грабли.
Студенты это двигатель страны,а они его намеренно тормозят.
Студенты это искра революции,а в условиях нынешней тупоголово-ненасытной власти это даже не искра,это уже пламя.
Не злите студентов,потому что защищать их выйдут их родители,и что потом с вами будет одному богу известно.
Честно сказать,эти слуги только и делают,что принимают новые налоги,налоги и налоги.