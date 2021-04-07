РУС
Рада планирует ввести налог на зарубежные онлайн-курсы, - "Украинские студенты за свободу"

Рада планирует ввести налог на зарубежные онлайн-курсы

Совсем скоро нардепы будут голосовать за законопроект №4148, который устанавливает так называемый налог на Google.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook организация "Украинские студенты за свободу".

"Глава налогового комитета ("слуга народа" Гетманцев. - Ред.) внес правку в законопроекту, согласно которой облагать налогом будут не только крупный зарубежный бизнес, но и образовательные услуги. То есть, если вам нравилось проходить курсы на Coursera, EdX и подобных платформах, готовьтесь: придется либо платить больше, или вовсе с ними попрощаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно новому законопроекту проекам, предоставляющим доступ к знаниям со всего мира, придется регистрировать себя в качестве плательщиков НДС в Украине.

"Сейчас проект уже прошел первое чтение. В четверг состоится заседание профильного комитета и если поправки утвердят, законопроект вынесут на финальное голосование в Верховную Раду. Призываем каждого из депутатов хорошо подумать, прежде чем голосовать за подобные налоговые инициативы", - добавили в организации.

07.04.2021 12:12 Ответить
Они копируют дорогу придурков в Раше. Но там хотят специально построить стену от Запада, а наши идиоты?
07.04.2021 12:18 Ответить
А если Coursera не зарегистрируется в Украине как плательщик НДС то власть заблокирует доступ к курсам? Вот идиоты ))) Думаю пользователи очень быстро найдут пути этот бред обходить!
07.04.2021 12:14 Ответить
а давайте ввізний податок на депутатські люлі вітони та фенді забабахаємо...
07.04.2021 12:11 Ответить
07.04.2021 12:12 Ответить
Чем недоволен теперь, Митенька? Ты же это к власти и привел. Забыл уже?
07.04.2021 12:14 Ответить
Злиняй... малорос .
07.04.2021 12:18 Ответить
07.04.2021 12:13 Ответить
07.04.2021 12:14 Ответить
07.04.2021 12:18 Ответить
А что не видно? )) Идиоты это еще легко сказано ))
07.04.2021 12:19 Ответить
хочуть бабла.
07.04.2021 14:26 Ответить
07.04.2021 12:16 Ответить
Да чего уж мелочится...
Даёшь налог на воздух!
07.04.2021 12:17 Ответить
Студенты....
Один раз власть уже замахнулась на студентов,в декабре 2013-го...Чем это закончилось для власти все мы знаем..
Зеленожопых макаки не в состоянии этого осмыслить,потому что в голове у них бабки и россияу,все,поэтому и наступают на те же грабли.
Студенты это двигатель страны,а они его намеренно тормозят.
Студенты это искра революции,а в условиях нынешней тупоголово-ненасытной власти это даже не искра,это уже пламя.
Не злите студентов,потому что защищать их выйдут их родители,и что потом с вами будет одному богу известно.
07.04.2021 12:19 Ответить
Неадекваты. Просто слова трудно подобрать.
07.04.2021 12:20 Ответить
Учится исключительно у министра образования, который научит как тырить научные работы.
07.04.2021 12:25 Ответить
Спочатку треба розібратися куди ті податки використовуються. Якщо вони йдуть лише на збагачення високопосадовців ,а для простого громадянина нічого не дають ,то ця влада не є легітимною ,бо служить лише собі. Для початку шановні депутати та високопосадовці сплатіть податки за вкрадене у народу майно,за маєтки побудовані за взятки , створіть людям нормальні умови для проживання в цій країні , зменшіть свої необгрунтовано високі зарплати і податкв, які сплачуються сьогодні хватить всім.
07.04.2021 12:42 Ответить
Намагатимусь буди інтелігентним, скажу наймякше про них: лібертаріасти засрані.
07.04.2021 13:00 Ответить
Насправді, ніякі вони не ліберали, а піонери-азарята. Розширення податкового гніту - це єдиний шлях до їхнього безтурботного панського життя в країні із зруйнованою промисловістю.
07.04.2021 13:02 Ответить
В этой стране должны быть только феодалы и рабы. Верно идём...
Честно сказать,эти слуги только и делают,что принимают новые налоги,налоги и налоги.
07.04.2021 13:12 Ответить
І це коли уся країна сидить в гугл-класрумі через ковід?
07.04.2021 13:15 Ответить
Знания не должны быть доступны обывателю!
07.04.2021 13:47 Ответить
Как обычно у них ничего не получиться, но себя дураками в очередной раз выставят. Хотя, чи то в первой...
07.04.2021 13:56 Ответить
"Слуги" всего лишь марионетки насквозь пропитанные кремлевской агентурой.
07.04.2021 21:49 Ответить
 
 