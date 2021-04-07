Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с председателем Военного комитета НАТО Пичем

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

"Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, а именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов ", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина осуществила серьезные шаги для деэскалации ситуации на востоке, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня.

"Это дало результат - с начала действия режима тишины до декабря 2020 г. наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших защитников. Однако, отметил глава государства, с декабря началось осложнение, и к этому времени Украина потеряла более 20 своих воинов. В связи с этим наше государство постоянно призывает к соблюдению режима прекращения огня в том формате, в котором он действовал в прошлом году после 27 июля.", говорится в сообщении.