Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с председателем Военного комитета НАТО Пичем

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, а именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов ", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина осуществила серьезные шаги для деэскалации ситуации на востоке, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня.

"Это дало результат - с начала действия режима тишины до декабря 2020 г. наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших защитников. Однако, отметил глава государства, с декабря началось осложнение, и к этому времени Украина потеряла более 20 своих воинов. В связи с этим наше государство постоянно призывает к соблюдению режима прекращения огня в том формате, в котором он действовал в прошлом году после 27 июля.", говорится в сообщении.

Топ комментарии
+10
Мне нравится активность НАТО в отношении Украины
07.04.2021 21:50 Ответить
+10
А може ідіот колись промовчати? -"...видим увеличение количества выстрелов, - "выстрелы" можуть бути тільки з його дупи.
07.04.2021 21:59 Ответить
+7
Он забыл объяснить председателю Военного комитета НАТО, как и кудой нужно убегать от четырех повесток, чтобы это действительно дало результат.
07.04.2021 21:50 Ответить
ну всё,теперь народ за пво спокоен...
07.04.2021 21:49 Ответить
Он забыл объяснить председателю Военного комитета НАТО, как и кудой нужно убегать от четырех повесток, чтобы это действительно дало результат.
07.04.2021 21:50 Ответить
Мне нравится активность НАТО в отношении Украины
07.04.2021 21:50 Ответить
Не Украины, а в отношении Зеленского! -- к его лохторату, как его тут принято называть, нихто не обращается...
07.04.2021 21:53 Ответить
а низзя было прислать благодарочку по скайпу?чы буба в зенки любит зырить по живому?
07.04.2021 21:52 Ответить
на пианино сыграл перед ним уем?
07.04.2021 21:53 Ответить
А може ідіот колись промовчати? -"...видим увеличение количества выстрелов, - "выстрелы" можуть бути тільки з його дупи.
07.04.2021 21:59 Ответить
Клоун в памперсах ,янелох катарский , не холостых выстрелов , а расстрелов в спину Героев Украины
08.04.2021 02:02 Ответить
здається у альянсу забагато чиновництва.
07.04.2021 21:59 Ответить
А Осел хоть знает что у нас война с **********??
07.04.2021 22:04 Ответить
Так то у нас. Не у него.
07.04.2021 22:38 Ответить
То у нього перемир'я і «несистемні» обстріли, то зустрічається із представниками НАТО, а представника від України за два роки так і не пр значив...
07.04.2021 22:14 Ответить
И в обращении Зе ни одного слова о том, что виной всему кацапы. Вокруг до около и ни разу кто инициатор. Вот шут гороховый 😡
07.04.2021 22:16 Ответить
10 числа Зеля летит в Анкару на стрелку с Султаном Эрдоганом,кажуть шо Эрдоганыч соорудил 100 Байрактаров Мавзолейные,вам не страшно после Карабаха*?
07.04.2021 22:23 Ответить
ВОСЕМЬ ВОЕННЫХ БАЗ НАТО
07.04.2021 22:36 Ответить
В настоящее время Соединенные Штаты располагают оснащенными воздушными и морскими базами в таких странах ( регион Персидского залива) как Катар, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Ирак, Саудовская Аравия, Оман, Турция, Афганистан и Пакистан.

информация по этим базам НАТО
https://censor.net/ru/comments/locate/3076099/01921615-c65d-71b2-9977-c1f39d7f5da6
07.04.2021 22:38 Ответить
https://twitter.com/Vola08444204

https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204 https://twitter.com/Vola08444204/status/1379826798624710662 3 ч

Отой балет ***** навколо наших кордонів свідчить, що "шатун" всередині нас не вдається, і плешивий втрачає терпець.
07.04.2021 22:40 Ответить
Наконец то зашевелились, но я что то не вижу что бы нашу армию готовили к отражению сильной атаки России, какие то мелкие учения этого очень мало.
07.04.2021 22:57 Ответить
Даже если Россия пойдет в атаку, какого то быстрого прорыва у них не получится, у нас сейча армия в разы сильнее чем была в 2014 году.
07.04.2021 23:01 Ответить
Если даже Россия и нападет всеми своими силами, то будет битва не детская, может даже будем самая сильная битва после Второй Мировой.
А Россию изолируют от всего и на долго, и не факт что Россию поддержит Китай, может быть что Китай тоже пойдет против России.
07.04.2021 23:05 Ответить
Раша после этой атаки развалится . 😀😀😀
Говорят , Чечня готова отвалить от козломордии .
07.04.2021 23:08 Ответить
И не только Чечня.
07.04.2021 23:30 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky


Макрон и Керри- 2 козыря в путинском плане войны с Украиной. Макрон должен прибежать по вызову с мирным планом, отрезающим ещё один кусок украинской территории. Керри получил в Дели задание от Риббентропа пытаться парализовать кабинет Байдена изнутри.Ну и ещё один Козырь в Киеве.
07.04.2021 23:35 Ответить
Меркель ще в 2014 р заявила, що Україна "должна поделиться своей территорией".
08.04.2021 09:06 Ответить
Я пропустила это. А на какой встрече/контексте она это сказанула?
08.04.2021 19:40 Ответить
 
 