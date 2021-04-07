Защитник Украины ранен на Донбассе, - ОТГ "Восток"
Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает о ранении своего военнослужащего в районе проведения Операции объединенных сил.
Сообщение об этом размещено на странице ОТГ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что защитники Украины открыли огонь в ответ на обстрел российско-оккупационных войск.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.
Также на Цензор.НЕТ: Спикер МИД РФ Захарова: Призываем Украину и страны НАТО прекратить "русофобскую пропагандистскую кампанию" об эскалации на Донбассе
