Защитник Украины ранен на Донбассе, - ОТГ "Восток"

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает о ранении своего военнослужащего в районе проведения Операции объединенных сил.

Сообщение об этом размещено на странице ОТГ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что защитники Украины открыли огонь в ответ на обстрел российско-оккупационных войск.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

