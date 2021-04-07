РУС
Защитник Украины ранен на Донбассе, - ОТГ "Восток"

Защитник Украины ранен на Донбассе, - ОТГ

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает о ранении своего военнослужащего в районе проведения Операции объединенных сил.

Сообщение об этом размещено на странице ОТГ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что защитники Украины открыли огонь в ответ на обстрел российско-оккупационных войск.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

ранение (3417) Донбасс (26963) потери (4527) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+18
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:49 Ответить
+4
Вовка, скільки днів вже не стріляють?
показать весь комментарий
07.04.2021 22:42 Ответить
+4
Шановний редакторе ,поважайте правила граматики--ОТУ "Схід" ,перекладається російською ,як ОТГ "Схид" !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 23:07 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:49 Ответить
Ми байдужі оскотинені покидьки, бо звикли до вбивства Українців яки захищають нашу свободу. Захистники України пробачте нас.
показать весь комментарий
07.04.2021 22:58 Ответить
Уже делала замечания , что имена собственные не переводятся
Не реагируют
показать весь комментарий
07.04.2021 23:09 Ответить
Я так саме ,повсякчас пишу ,але ноль емоцій !!! )))
показать весь комментарий
07.04.2021 23:13 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Захисника України поранено на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5027
показать весь комментарий
07.04.2021 23:10 Ответить
Одужання захиснику. Та сил на відновлення.
показать весь комментарий
07.04.2021 23:42 Ответить
 
 