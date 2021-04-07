Захисника України поранено на Донбасі, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє про поранення свого військовослужбовця в районі проведення Операції об'єднаних сил.
Повідомлення про це розміщено на сторінці ОТУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що захисники України відкрили вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.
Стосовно дій збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.
Не реагируют
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!