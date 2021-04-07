УКР
Захисника України поранено на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Захисника України поранено на Донбасі, - ОТУ

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє про поранення свого військовослужбовця в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Повідомлення про це розміщено на сторінці ОТУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що захисники України відкрили вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.

Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
Вовка, скільки днів вже не стріляють?
Шановний редакторе ,поважайте правила граматики--ОТУ "Схід" ,перекладається російською ,як ОТГ "Схид" !!!)))
теперь бубосупруга подастся в госпитальеры...
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
Ми байдужі оскотинені покидьки, бо звикли до вбивства Українців яки захищають нашу свободу. Захистники України пробачте нас.
Уже делала замечания , что имена собственные не переводятся
Не реагируют
Я так саме ,повсякчас пишу ,але ноль емоцій !!! )))
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Одужання захиснику. Та сил на відновлення.
