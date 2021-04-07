Захисника України поранено на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє про поранення свого військовослужбовця в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Повідомлення про це розміщено на сторінці ОТУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу і доставили до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що захисники України відкрили вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.

Стосовно дій збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.

Читайте також: Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу призначено на 15.00 7 квітня, - Арестович