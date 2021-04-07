Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу призначено на 15.00 7 квітня, - Арестович

Позачергове екстрене засідання ТКГ розпочнеться о 15.00 7 квітня в онлайн-форматі.

Головним у його порядку денному стане повернення до неухильного дотримання режиму припинення вогню і відповідних домовленостей між сторонами ТКГ від 22 липня 2020 року. Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу призначено на 15.00. На порядку денному, в першу чергу, безпека. Повернення до суворого дотримання додаткового комплексу заходів щодо режиму припинення вогню, який порушується останнім часом все частіше і частіше, причому грубо порушується, з трагічними наслідками. Ми повинні повернутися до того стану безпеки, який був у перші тижні і місяці, після введення 27 липня припинення вогню, коли дійсно була тиша і без загиблих. Тому що тільки за вчора і позавчора кілька загиблих", - заявив Арестович.

