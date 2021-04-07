УКР
Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу призначено на 15.00 7 квітня, - Арестович

Позачергове екстрене засідання ТКГ розпочнеться о 15.00 7 квітня в онлайн-форматі.

Головним у його порядку денному стане повернення до неухильного дотримання режиму припинення вогню і відповідних домовленостей між сторонами ТКГ від 22 липня 2020 року. Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу призначено на 15.00. На порядку денному, в першу чергу, безпека. Повернення до суворого дотримання додаткового комплексу заходів щодо режиму припинення вогню, який порушується останнім часом все частіше і частіше, причому грубо порушується, з трагічними наслідками. Ми повинні повернутися до того стану безпеки, який  був у перші тижні і місяці, після введення 27 липня припинення вогню, коли дійсно була тиша і без загиблих. Тому що тільки за вчора і позавчора кілька загиблих", - заявив Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішні провокації Росії найсерйозніші з часу атаки в Керченській протоці, але ситуація більш небезпечна, - Кулеба

позачергове засідання (223) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725) Арестович Олексій (383)
Меню от Люси Арестович (с яйцами и без них):
07.04.2021 13:34 Відповісти
Знов будуть жалітись що пострілюють.
07.04.2021 13:34 Відповісти
це така відповідь знахабнілим окупантам?
А може просто дозволити ЗСУ працювати, як це було раніше: побачив ціль - стріляй. Розвідка, снайпери, мобільні групи на кшалт К-2, що розбирали вопи орків, і все буде гаразд, і не треба ніяких "термінових" засідань?
07.04.2021 13:42 Відповісти
07.04.2021 13:34 Відповісти
07.04.2021 13:39 Відповісти
Знов будуть жалітись що пострілюють.
07.04.2021 13:34 Відповісти
Зачем вообще куда то ездить?
Договариваться можно и в он-лайне!
07.04.2021 13:36 Відповісти
А в "глаз" х-йлу заглянуть? потерпевший вiслюк только так умеет...
07.04.2021 13:39 Відповісти
А треба було потиснути руку, обійняти, так, казковий?
07.04.2021 13:47 Відповісти
Другими словами, ты тоже любишь заглядывать х-йлу в "глаз", да, шоколадник?
07.04.2021 15:03 Відповісти
Да хоть экстренное,хоть чрезвычайное..хоть серо-буро-малиновое. До задницы это всё.
07.04.2021 13:40 Відповісти
Нашим Прикажуть не открывать Огонь , - Даже когда их будут резать на части . А Арестович в это Время будит трындеть , - Что это Провокация.Арестовича на Передовую .
07.04.2021 13:40 Відповісти
люську в сортір, попередньо прив'язавши каменюку на шию
07.04.2021 13:43 Відповісти
це така відповідь знахабнілим окупантам?
А може просто дозволити ЗСУ працювати, як це було раніше: побачив ціль - стріляй. Розвідка, снайпери, мобільні групи на кшалт К-2, що розбирали вопи орків, і все буде гаразд, і не треба ніяких "термінових" засідань?
07.04.2021 13:42 Відповісти
Может это кацапы устроили провокацию!?
Не верю я, что наше сцыкливая власть на что то способна...- в этом духе !
07.04.2021 14:30 Відповісти
Сколько пафосных эпитетов.... А смысла 0
07.04.2021 13:46 Відповісти
Давно нет и не было перемирия ! Оно было в затуманенной башке «янелоха « криворагульногои Только Украина исполняла хотелки ***** , Арестович позорный шакал , не знает сколько убитых Героев ? В апреле шесть человек (в том числе дети 23г и 25 ) и пять раненых !
07.04.2021 13:46 Відповісти
капец
07.04.2021 13:54 Відповісти
на передке происходит всё как обычно - ***** будет гнать мальчиков, девочек впереди себя а укро-войска не стрелять и отступать...
07.04.2021 14:19 Відповісти
 
 