Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу призначено на 15.00 7 квітня, - Арестович
Позачергове екстрене засідання ТКГ розпочнеться о 15.00 7 квітня в онлайн-форматі.
Головним у його порядку денному стане повернення до неухильного дотримання режиму припинення вогню і відповідних домовленостей між сторонами ТКГ від 22 липня 2020 року. Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу призначено на 15.00. На порядку денному, в першу чергу, безпека. Повернення до суворого дотримання додаткового комплексу заходів щодо режиму припинення вогню, який порушується останнім часом все частіше і частіше, причому грубо порушується, з трагічними наслідками. Ми повинні повернутися до того стану безпеки, який був у перші тижні і місяці, після введення 27 липня припинення вогню, коли дійсно була тиша і без загиблих. Тому що тільки за вчора і позавчора кілька загиблих", - заявив Арестович.
Договариваться можно и в он-лайне!
А може просто дозволити ЗСУ працювати, як це було раніше: побачив ціль - стріляй. Розвідка, снайпери, мобільні групи на кшалт К-2, що розбирали вопи орків, і все буде гаразд, і не треба ніяких "термінових" засідань?
Не верю я, что наше сцыкливая власть на что то способна...- в этом духе !