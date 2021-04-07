Сьогоднішні провокації Росії найсерйозніші з часу атаки в Керченській протоці, але ситуація більш небезпечна, - Кулеба
Сьогоднішні провокації Росії з переміщенням військ до кордонів з Україною і загостренням ситуації на сході є найсерйознішими з часу нападу на українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року. При цьому сьогоднішня загроза з боку Росії є більш небезпечною.
Таку оцінку поточної ситуації озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому виданню Liberation, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це найсерйозніші провокації, що спостерігались після нападу на наших моряків у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Але це зіткнення між катерами ВМС України та російськими суднами сталося в дуже локалізованому місці. Сьогодні загроза охоплює майже весь кордон між Україною та Росією, що робить ситуацію ще більш небезпечною", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що зараз спостерігається велике військове розгортання ЗС РФ у трьох напрямках: на північно-східному кордоні, на сході, де зараз ведеться війна, а також у Криму.
"Це всеосяжний план дій, і ми маємо зберігати пильність на всіх можливих фронтах", - наголосив Кулеба.
Новоприбывшие ихтамнеты наводнили Крым.
Перебрасывали их сюда в спешке, даже сухпайки не раздали.
Ходят теперь эти ублюдки в ушанках по супермаркетам жрачку скупают, а потом на лавочках и под кустами жрут.
Жители военной базы комментируют:
"Вчера и сегодня центр Феодосии, ее продовольственные рынки и магазины, как и весной 2014 года, наводнили зеленые человечки. Правда, тогда они были без опознавательных знаков и нашивок. В своих шапках-ушанках бегают, скупают еду, в том числе длительного хранения, всякие крекеры и сухарики. Выехали они из Саратова впопыхах, поэтому пайками личный состав, включая офицеров, не обеспечили. Видел собственными глазами, когда на центральном рынке они пробовали купить продукты по платежным карточкам, но им отказали, запросив наличные. Тогда они бросились по супермаркетам",
"При мне человек спрашивал, надолго ли они здесь? Сказали, что сейчас на полигоне отрабатывают с другими подразделениями слаженность действий при наступлении. Возможно, через месяц вернется большинство назад, а кого-то оставят здесь в воинской части, расположенной на остановке «Маяковской» по улице Федько", "Дороги «Тавриды» тоже наводнены военной техникой. Все предвещает грандиозный шухер, при котором обратка запросто прилетит сюда" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
Жители оккупированного Крыма уже начали страдать от наводнения полуострова все большим количеством российских военных, которых передислоцировали из российских регионов в Крым на учения.
Десантник-контрактник из дислоцированной в Московской области воинской части угнал принадлежащий крымчанину автомобиль ВАЗ-2104 и пытался на нем удрать от ДПС.
«Приехавший на учения в Крым контрактник из Курска, угнал припаркованную машину и пытался скрыться от экипажей ДПС», - говорится в сообщении.
Telegram-канал также опубликовал видео задержанного российского военного, который лежа на земле и отвечая на вопросы инспектора ДПС, сообщил, что его зовут Максим Перменков и он является жителем поселка Свобода Золотухинского района Курской области.
Также Перменков сообщил, что служит в 38-й гвардейской бригаде управления Воздушно-десантных войск (в/ч 54164), которая дислоцируется в деревне Медвежьи Озера Щелковского района Московской области.
«Сегодня, в условиях непростой политической ситуации для Путина внутри РФ, ему нужна война, чтобы отвлечь внимание населения от домашних вызовов и сплотить население вокруг себя. В текущей ситуации Запад не может ограничиться санкциями, ведь Путин по сути готов пойти «ва-банк», напугать его может только угроза реальной войны, которая ему не по силам, ведь колоссальные потери будут иметь негативные для Путина последствия в российском обществе. Такой сценарий, если быстрая военная кампания против Украины не выйдет, обернется против Путина», - заявил аналитик.
«Наилучшим, но маловероятным, инструментом Запада в текущей ситуации является военный. Необходимо отправить военные подразделение армий стран НАТО в центральную и восточную часть Украины в рамках учений. Было бы оптимально, чтобы эти подразделения физически остались в Украине до начала российских учений «Запад-2021». Такой щит и западное общественное мнение будут иметь влияние на Путина», - подытожил Давид Стулик.
Про це повідомила пресслужба ДК «Укроборонпром», куди входить ДП «Львівський бронетанковий завод».
Роботи виконані з випередженням графіка та за умов обмеженого фінансування.
Танки укомплектовано системами управління вогнем, внутрішнього і зовнішнього зв'язку та комунікації, приладами денного та нічного бачення, камерами заднього виду, супутниковою навігацією та динамічним захистом.
У першому кварталі завод перевиконав виробничий план на понад 20 млн грн у грошовому еквіваленті, - зазначає директор підприємства Віктор Андрощук.
