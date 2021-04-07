Сьогоднішні провокації Росії найсерйозніші з часу атаки в Керченській протоці, але ситуація більш небезпечна, - Кулеба

Сьогоднішні провокації Росії з переміщенням військ до кордонів з Україною і загостренням ситуації на сході є найсерйознішими з часу нападу на українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року. При цьому сьогоднішня загроза з боку Росії є більш небезпечною.

Таку оцінку поточної ситуації озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому виданню Liberation, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це найсерйозніші провокації, що спостерігались після нападу на наших моряків у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Але це зіткнення між катерами ВМС України та російськими суднами сталося в дуже локалізованому місці. Сьогодні загроза охоплює майже весь кордон між Україною та Росією, що робить ситуацію ще більш небезпечною", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що зараз спостерігається велике військове розгортання ЗС РФ у трьох напрямках: на північно-східному кордоні, на сході, де зараз ведеться війна, а також у Криму.

"Це всеосяжний план дій, і ми маємо зберігати пильність на всіх можливих фронтах", - наголосив Кулеба.