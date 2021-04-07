РУС
Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00 7 апреля, - Арестович

Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00 7 апреля, - Арестович

Внеочередное экстренное заседание ТКГ начнется в 15.00 7 апреля в онлайн-формате.

Его главной повесткой станет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00. В повестке, в первую очередь, безопасность. Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время все чаще и чаще, причем грубо нарушается, с трагическими последствиями. Мы должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы, после введения 27 июля прекращения огня, когда действительно была тишина и без погибших. Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших", - заявил Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ

внеочередное заседание (262) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) Арестович Алексей (336)
Топ комментарии
+5
Меню от Люси Арестович (с яйцами и без них):
07.04.2021 13:34 Ответить
+5
Знов будуть жалітись що пострілюють.
07.04.2021 13:34 Ответить
+5
це така відповідь знахабнілим окупантам?
А може просто дозволити ЗСУ працювати, як це було раніше: побачив ціль - стріляй. Розвідка, снайпери, мобільні групи на кшалт К-2, що розбирали вопи орків, і все буде гаразд, і не треба ніяких "термінових" засідань?
07.04.2021 13:42 Ответить
07.04.2021 13:34 Ответить
07.04.2021 13:39 Ответить
Знов будуть жалітись що пострілюють.
07.04.2021 13:34 Ответить
Зачем вообще куда то ездить?
Договариваться можно и в он-лайне!
07.04.2021 13:36 Ответить
А в "глаз" х-йлу заглянуть? потерпевший вiслюк только так умеет...
07.04.2021 13:39 Ответить
А треба було потиснути руку, обійняти, так, казковий?
07.04.2021 13:47 Ответить
Другими словами, ты тоже любишь заглядывать х-йлу в "глаз", да, шоколадник?
07.04.2021 15:03 Ответить
Да хоть экстренное,хоть чрезвычайное..хоть серо-буро-малиновое. До задницы это всё.
07.04.2021 13:40 Ответить
Нашим Прикажуть не открывать Огонь , - Даже когда их будут резать на части . А Арестович в это Время будит трындеть , - Что это Провокация.Арестовича на Передовую .
07.04.2021 13:40 Ответить
люську в сортір, попередньо прив'язавши каменюку на шию
07.04.2021 13:43 Ответить
це така відповідь знахабнілим окупантам?
А може просто дозволити ЗСУ працювати, як це було раніше: побачив ціль - стріляй. Розвідка, снайпери, мобільні групи на кшалт К-2, що розбирали вопи орків, і все буде гаразд, і не треба ніяких "термінових" засідань?
07.04.2021 13:42 Ответить
Может это кацапы устроили провокацию!?
Не верю я, что наше сцыкливая власть на что то способна...- в этом духе !
07.04.2021 14:30 Ответить
Сколько пафосных эпитетов.... А смысла 0
07.04.2021 13:46 Ответить
Давно нет и не было перемирия ! Оно было в затуманенной башке «янелоха « криворагульногои Только Украина исполняла хотелки ***** , Арестович позорный шакал , не знает сколько убитых Героев ? В апреле шесть человек (в том числе дети 23г и 25 ) и пять раненых !
07.04.2021 13:46 Ответить
капец
07.04.2021 13:54 Ответить
на передке происходит всё как обычно - ***** будет гнать мальчиков, девочек впереди себя а укро-войска не стрелять и отступать...
07.04.2021 14:19 Ответить
 
 