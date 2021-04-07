Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00 7 апреля, - Арестович

Внеочередное экстренное заседание ТКГ начнется в 15.00 7 апреля в онлайн-формате.

Его главной повесткой станет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00. В повестке, в первую очередь, безопасность. Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время все чаще и чаще, причем грубо нарушается, с трагическими последствиями. Мы должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы, после введения 27 июля прекращения огня, когда действительно была тишина и без погибших. Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших", - заявил Арестович.

