Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00 7 апреля, - Арестович
Внеочередное экстренное заседание ТКГ начнется в 15.00 7 апреля в онлайн-формате.
Его главной повесткой станет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15.00. В повестке, в первую очередь, безопасность. Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время все чаще и чаще, причем грубо нарушается, с трагическими последствиями. Мы должны вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы, после введения 27 июля прекращения огня, когда действительно была тишина и без погибших. Потому что только за вчера и позавчера несколько погибших", - заявил Арестович.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Договариваться можно и в он-лайне!
А може просто дозволити ЗСУ працювати, як це було раніше: побачив ціль - стріляй. Розвідка, снайпери, мобільні групи на кшалт К-2, що розбирали вопи орків, і все буде гаразд, і не треба ніяких "термінових" засідань?
Не верю я, что наше сцыкливая власть на что то способна...- в этом духе !