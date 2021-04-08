МВФ будет отслеживать изменения климата

Международный валютный фонд запустил новый инструмент - Панель индикаторов изменения климата, который должен предоставить больше данных для анализа макроэкономической и финансовой политики с целью реагирования на глобальные климатические вызовы.

Об этом в МВФ заявили в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Панель индикаторов - это единая платформа, которая объединяет экспериментальные показатели изменения климата и позволяет проводить сравнение между странами", - пояснили в Фонде.

Панель индикаторов охватывает данные относительно выбросов парниковых газов от экономической деятельности, торговли экологическими товарами, финансирования "зеленых" проектов, политики правительств по уменьшению влияния климатических изменений, а также физических рисков и рисков переходного периода. Это обусловлено необходимостью МВФ в надзоре, мониторинге, разработке экономической политики, а также проведении исследований.

"Чтобы разработать правильные мероприятия для борьбы с изменениями климата, правительствам нужны достоверные данные для сравнения. Новая панель индикаторов МВФ поможет восполнить эти пробелы", - отметила в этой связи директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

Новый инструмент разработан МВФ во взаимодействии с Группой Всемирного банка, ООН, Европейской комиссией, Евростатом и другими международными институтами.