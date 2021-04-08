РУС
МВФ будет отслеживать изменения климата

МВФ будет отслеживать изменения климата

Международный валютный фонд запустил новый инструмент - Панель индикаторов изменения климата, который должен предоставить больше данных для анализа макроэкономической и финансовой политики с целью реагирования на глобальные климатические вызовы.

Об этом в МВФ заявили в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Панель индикаторов - это единая платформа, которая объединяет экспериментальные показатели изменения климата и позволяет проводить сравнение между странами", - пояснили в Фонде.

Панель индикаторов охватывает данные относительно выбросов парниковых газов от экономической деятельности, торговли экологическими товарами, финансирования "зеленых" проектов, политики правительств по уменьшению влияния климатических изменений, а также физических рисков и рисков переходного периода. Это обусловлено необходимостью МВФ в надзоре, мониторинге, разработке экономической политики, а также проведении исследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир движется к катастрофическому повышению температуры в этом столетии, - ООН

"Чтобы разработать правильные мероприятия для борьбы с изменениями климата, правительствам нужны достоверные данные для сравнения. Новая панель индикаторов МВФ поможет восполнить эти пробелы", - отметила в этой связи директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

Новый инструмент разработан МВФ во взаимодействии с Группой Всемирного банка, ООН, Европейской комиссией, Евростатом и другими международными институтами.

климат (164) МВФ (3339)
Пока эти ипаные масоны не "отслеживали" - то с климатом было все нормально...Совпадение !?
08.04.2021 01:10 Ответить
Нє думаю!
08.04.2021 08:28 Ответить
Раніше казали,глобальне потепління.Тепер кажуть,зміна клімату.Це маніпуляція.Звісно клімат постійно змінюється.Але можливо буде навпаки похолодання.Цього року навіть в теплих країнах були сильні морози.
08.04.2021 01:43 Ответить
Коли на землі і змінювався клімат, відбувалось це без участі людини. В школі ми вчили, шо Гольфстрим пропав - чи то в підручниках було, чи отсєбятина від вчителя - не згадаю. Зараз він на місці, а пропадав чи ні - хто зна.
08.04.2021 06:24 Ответить
Він зменшив швидкість і місце в котрому повертав.
08.04.2021 08:29 Ответить
мвф следует отслеживать зеленых, которые хотят мвф на-ть...
08.04.2021 02:23 Ответить
Так вони й так знають ,дають бабки цим збльовкам для розкрадання спеціально, а потім український народ буде віддавати землею , як вже зараз корисними копалинами.
08.04.2021 08:31 Ответить
 
 