МВФ відстежуватиме зміни клімату

Міжнародний валютний фонд запустив новий інструмент - Панель індикаторів зміни клімату, який має надати більше даних для аналізу макроекономічної та фінансової політики з метою реагування на глобальні кліматичні виклики.

Про це в МВФ заявили в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Панель індикаторів – це єдина платформа, яка об’єднує експериментальні показники зміни клімату та дає змогу проводити порівняння між країнами", - пояснили у Фонді.

Панель індикаторів охоплює дані щодо викидів парникових газів від економічної діяльності, торгівлі екологічними товарами, фінансування "зелених" проєктів, політики урядів щодо зменшення впливу кліматичних змін, а також фізичних ризиків та ризиків перехідного періоду. Це зумовлено потребою МВФ у нагляді, моніторингу, розробці економічної політики, а також проведенні досліджень.

"Щоби розробити правильні заходи для боротьби зі змінами клімату, урядам потрібні достовірні дані для порівняння. Нова панель індикаторів МВФ допоможе заповнити ці прогалини", - зауважила в цьому зв’язку директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва.

Новий інструмент розроблений МВФ у взаємодії з Групою Світового банку, ООН, Європейською комісією, Євростатом та іншими міжнародними інституціями.

Пока эти ипаные масоны не "отслеживали" - то с климатом было все нормально...Совпадение !?
08.04.2021 01:10 Відповісти
Нє думаю!
08.04.2021 08:28 Відповісти
Раніше казали,глобальне потепління.Тепер кажуть,зміна клімату.Це маніпуляція.Звісно клімат постійно змінюється.Але можливо буде навпаки похолодання.Цього року навіть в теплих країнах були сильні морози.
08.04.2021 01:43 Відповісти
Коли на землі і змінювався клімат, відбувалось це без участі людини. В школі ми вчили, шо Гольфстрим пропав - чи то в підручниках було, чи отсєбятина від вчителя - не згадаю. Зараз він на місці, а пропадав чи ні - хто зна.
08.04.2021 06:24 Відповісти
Він зменшив швидкість і місце в котрому повертав.
08.04.2021 08:29 Відповісти
мвф следует отслеживать зеленых, которые хотят мвф на-ть...
08.04.2021 02:23 Відповісти
Так вони й так знають ,дають бабки цим збльовкам для розкрадання спеціально, а потім український народ буде віддавати землею , як вже зараз корисними копалинами.
08.04.2021 08:31 Відповісти
 
 