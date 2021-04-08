МВФ відстежуватиме зміни клімату

Міжнародний валютний фонд запустив новий інструмент - Панель індикаторів зміни клімату, який має надати більше даних для аналізу макроекономічної та фінансової політики з метою реагування на глобальні кліматичні виклики.

Про це в МВФ заявили в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Панель індикаторів – це єдина платформа, яка об’єднує експериментальні показники зміни клімату та дає змогу проводити порівняння між країнами", - пояснили у Фонді.

Панель індикаторів охоплює дані щодо викидів парникових газів від економічної діяльності, торгівлі екологічними товарами, фінансування "зелених" проєктів, політики урядів щодо зменшення впливу кліматичних змін, а також фізичних ризиків та ризиків перехідного періоду. Це зумовлено потребою МВФ у нагляді, моніторингу, розробці економічної політики, а також проведенні досліджень.

"Щоби розробити правильні заходи для боротьби зі змінами клімату, урядам потрібні достовірні дані для порівняння. Нова панель індикаторів МВФ допоможе заповнити ці прогалини", - зауважила в цьому зв’язку директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва.

Новий інструмент розроблений МВФ у взаємодії з Групою Світового банку, ООН, Європейською комісією, Євростатом та іншими міжнародними інституціями.