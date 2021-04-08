США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2", - Politico
Администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток 2".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в среду американское издание Politico.
"Минюст в прошлом месяце дал добро на как минимум еще два санкционных пакета, направленных на Nord Stream 2 AG - компанию, ответственную за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига", - приводит Politico слова своего собеседника. - Однако пока эти пакеты не утверждены".
По словам собеседника издания, "пока остается неясным, включит ли администрация США Nord Stream 2 AG и Варнига в санкционный список, который она должна будет представить в Конгресс в следующем месяце".
Ранее в среду Politico сообщило о том, что администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток 2".
Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта, отмечает Politico.
По данным собеседников издания, в американской администрации на этой должности видят Амоса Хохстейна, который был координатором по международным энергетическим проблемам в администрации Барака Обамы и тесно работал с Джо Байденом, который тогда был вице-президентом. Кандидатуру Хохстейна в конце марта неофициально предложил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
В то же время, Politico подчеркивает, что Хохстейн пока не дал согласия на то, чтобы взяться за эту работу.
Сам Хохстейн пока отказывается от каких-либо комментариев.
"Возможное назначение посланника указывает на новую стратегическую направленность администрации. Ранее Белый дом делегировал соответствующие полномочия экспертам по делам Европы в Национальном совете безопасности и в госдепе. Представители властей сообщили Politico, что теперь острые проблемы геополитики, связанные с "Северным потоком 2", требуют более серьезного внимания, особенно с учетом того, что он готов на 96%", - пишет издание.
А США всё пакеты готовит.
2. Накласти ембарго на углероди (перестати купувати нафту та газ у Раші)
3. Заарештувати всі рахунки росіян, які є в цивілізованому світі.
Цього досить, щоб Раша розвалилася.
Добудують вони цей газопровід. Адже це енергетична безпека тієї ж Германії.