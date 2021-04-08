РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11985 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
5 767 13

США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2", - Politico

США подготовили два пакета санкций против

Администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток 2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в среду американское издание Politico.

"Минюст в прошлом месяце дал добро на как минимум еще два санкционных пакета, направленных на Nord Stream 2 AG - компанию, ответственную за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига", - приводит Politico слова своего собеседника. - Однако пока эти пакеты не утверждены".

По словам собеседника издания, "пока остается неясным, включит ли администрация США Nord Stream 2 AG и Варнига в санкционный список, который она должна будет представить в Конгресс в следующем месяце".

Ранее в среду Politico сообщило о том, что администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток 2".

Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта, отмечает Politico.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пытается обходить введенные против "Северного потока-2" санкции, - Служба внешней разведки

По данным собеседников издания, в американской администрации на этой должности видят Амоса Хохстейна, который был координатором по международным энергетическим проблемам в администрации Барака Обамы и тесно работал с Джо Байденом, который тогда был вице-президентом. Кандидатуру Хохстейна в конце марта неофициально предложил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

В то же время, Politico подчеркивает, что Хохстейн пока не дал согласия на то, чтобы взяться за эту работу.

Сам Хохстейн пока отказывается от каких-либо комментариев.

"Возможное назначение посланника указывает на новую стратегическую направленность администрации. Ранее Белый дом делегировал соответствующие полномочия экспертам по делам Европы в Национальном совете безопасности и в госдепе. Представители властей сообщили Politico, что теперь острые проблемы геополитики, связанные с "Северным потоком 2", требуют более серьезного внимания, особенно с учетом того, что он готов на 96%", - пишет издание.

санкции (11777) США (27780) Северный поток (1460)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2", - Politico - Цензор.НЕТ 9068
показать весь комментарий
08.04.2021 08:55 Ответить
+5
Вот щас трубу до берега дотянут и заработает. А обслуживание? А управление? А страхование? Размечтались.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:09 Ответить
+3
Все это - пустышка.Санкциями кацапов не остановить.Слишкгм много туда вложено.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2", - Politico - Цензор.НЕТ 9068
показать весь комментарий
08.04.2021 08:55 Ответить
Что оно такое, какие такие пакеты?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:59 Ответить
пакет на голову- щоб рашистів удушити
показать весь комментарий
08.04.2021 09:05 Ответить
Пакети з подарунками від Байдена.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:06 Ответить
Все это - пустышка.Санкциями кацапов не остановить.Слишкгм много туда вложено.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:03 Ответить
Дави кремлёвского вонючего клопа...
показать весь комментарий
08.04.2021 09:04 Ответить
СП-2 готов более, чем на 95%.
А США всё пакеты готовит.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:06 Ответить
Вот щас трубу до берега дотянут и заработает. А обслуживание? А управление? А страхование? Размечтались.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:09 Ответить
назначения спецпосланника... короче Штаты взялись за трубу по полной программе и, вероятнее всего, трубе труба.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:07 Ответить
Лучшие "санкции" магнитные мины с случайно проходящих прогулочных яхт.( не зря Раша так всполошилась в связи с тем что в зоне прокладки трассы появились разные суда и самолеты...)
показать весь комментарий
08.04.2021 09:24 Ответить
1. Відключити СВІФТ.
2. Накласти ембарго на углероди (перестати купувати нафту та газ у Раші)
3. Заарештувати всі рахунки росіян, які є в цивілізованому світі.
Цього досить, щоб Раша розвалилася.
показать весь комментарий
08.04.2021 09:30 Ответить
Америкосы, конечно, эстеты..так с чувством и расстановкой насаживать рашистов на бутылку, чтобы они прям насладились моментом..прочувствовали, так сказать, экстаз в полной мере
показать весь комментарий
08.04.2021 10:05 Ответить
Та хоч десять.......
Добудують вони цей газопровід. Адже це енергетична безпека тієї ж Германії.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:13 Ответить
 
 