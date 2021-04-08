США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2", - Politico

Администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток 2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в среду американское издание Politico.

"Минюст в прошлом месяце дал добро на как минимум еще два санкционных пакета, направленных на Nord Stream 2 AG - компанию, ответственную за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига", - приводит Politico слова своего собеседника. - Однако пока эти пакеты не утверждены".

По словам собеседника издания, "пока остается неясным, включит ли администрация США Nord Stream 2 AG и Варнига в санкционный список, который она должна будет представить в Конгресс в следующем месяце".

Ранее в среду Politico сообщило о том, что администрация США изучает возможность назначения спецпосланника на переговорах с партнерами по газопроводу "Северный поток 2".

Задачей спецпосланника станет убеждение партнеров в необходимости закрытия этого проекта, отмечает Politico.

По данным собеседников издания, в американской администрации на этой должности видят Амоса Хохстейна, который был координатором по международным энергетическим проблемам в администрации Барака Обамы и тесно работал с Джо Байденом, который тогда был вице-президентом. Кандидатуру Хохстейна в конце марта неофициально предложил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

В то же время, Politico подчеркивает, что Хохстейн пока не дал согласия на то, чтобы взяться за эту работу.

Сам Хохстейн пока отказывается от каких-либо комментариев.

"Возможное назначение посланника указывает на новую стратегическую направленность администрации. Ранее Белый дом делегировал соответствующие полномочия экспертам по делам Европы в Национальном совете безопасности и в госдепе. Представители властей сообщили Politico, что теперь острые проблемы геополитики, связанные с "Северным потоком 2", требуют более серьезного внимания, особенно с учетом того, что он готов на 96%", - пишет издание.