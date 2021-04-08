УКР
США підготували два пакети санкцій проти "Північного потоку-2", - Politico

Адміністрація США розглядає можливість запровадження чергового пакету санкцій у зв'язку з проєктом "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в середу американське видання Politico.

"Мін'юст минулого місяця дав добро на щонайменше ще два санкційні пакети, спрямовані на Nord Stream 2 AG - компанію, відповідальну за планування, спорудження та функціонування газопроводу, та її керівника Матіаса Варніга", - наводить Politico слова свого співрозмовника. - Однак поки що ці пакети не затверджені".

За словами співрозмовника видання, "поки що залишається неясним, чи включить адміністрація США Nord Stream 2 AG і Варніга до списку санкцій, який вона має представити в Конгрес наступного місяця".

Раніше в середу Politico повідомило про те, що адміністрація США вивчає можливість призначення спецпосланця на переговорах з партнерами щодо газопроводу "Північний потік-2".

Завданням спецпосланця стане переконання партнерів у необхідності закриття цього проєкту, зазначає Politico.

Також дивіться: "Північний потік-2" добудовують аварійні судна - найменші похибки можуть призвести до техногенної катастрофи, - розвідка. ФОТОрепортаж

За даними співрозмовників видання, в американській адміністрації на цій посаді бачать Амоса Хохстейна, який був координатором з міжнародних енергетичних проблем в адміністрації Барака Обами і тісно працював з Джо Байденом, який тоді був віцепрезидентом. Кандидатуру Хохстейна наприкінці березня неофіційно запропонував радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Водночас Politico наголошує, що Хохстейн поки не дав згоди на те, щоб взятися за цю роботу.

Сам Хохстейн поки відмовляється від будь-яких коментарів.

"Можливе призначення посланника вказує на нову стратегічну спрямованість адміністрації. Раніше Білий дім делегував відповідні повноваження експертам у справах Європи в Національній раді безпеки і в Держдепі. Представники влади повідомили Politico, що тепер гострі проблеми геополітики, пов'язані з "Північним потоком-2", потребують серйознішої уваги, особливо з урахуванням того, що він готовий на 96%", - пише видання.

Автор: 

санкції (12594) США (24136) Північний потік (2478)
США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2", - Politico - Цензор.НЕТ 9068
08.04.2021 08:55 Відповісти
+5
Вот щас трубу до берега дотянут и заработает. А обслуживание? А управление? А страхование? Размечтались.
08.04.2021 09:09 Відповісти
+3
Все это - пустышка.Санкциями кацапов не остановить.Слишкгм много туда вложено.
08.04.2021 09:03 Відповісти
США подготовили два пакета санкций против "Северного потока-2", - Politico - Цензор.НЕТ 9068
08.04.2021 08:55 Відповісти
Что оно такое, какие такие пакеты?
08.04.2021 08:59 Відповісти
пакет на голову- щоб рашистів удушити
08.04.2021 09:05 Відповісти
Пакети з подарунками від Байдена.
08.04.2021 09:06 Відповісти
Все это - пустышка.Санкциями кацапов не остановить.Слишкгм много туда вложено.
08.04.2021 09:03 Відповісти
Дави кремлёвского вонючего клопа...
08.04.2021 09:04 Відповісти
СП-2 готов более, чем на 95%.
А США всё пакеты готовит.
08.04.2021 09:06 Відповісти
Вот щас трубу до берега дотянут и заработает. А обслуживание? А управление? А страхование? Размечтались.
08.04.2021 09:09 Відповісти
назначения спецпосланника... короче Штаты взялись за трубу по полной программе и, вероятнее всего, трубе труба.
08.04.2021 09:07 Відповісти
Лучшие "санкции" магнитные мины с случайно проходящих прогулочных яхт.( не зря Раша так всполошилась в связи с тем что в зоне прокладки трассы появились разные суда и самолеты...)
08.04.2021 09:24 Відповісти
1. Відключити СВІФТ.
2. Накласти ембарго на углероди (перестати купувати нафту та газ у Раші)
3. Заарештувати всі рахунки росіян, які є в цивілізованому світі.
Цього досить, щоб Раша розвалилася.
08.04.2021 09:30 Відповісти
Америкосы, конечно, эстеты..так с чувством и расстановкой насаживать рашистов на бутылку, чтобы они прям насладились моментом..прочувствовали, так сказать, экстаз в полной мере
08.04.2021 10:05 Відповісти
Та хоч десять.......
Добудують вони цей газопровід. Адже це енергетична безпека тієї ж Германії.
08.04.2021 10:13 Відповісти
 
 