США підготували два пакети санкцій проти "Північного потоку-2", - Politico

Адміністрація США розглядає можливість запровадження чергового пакету санкцій у зв'язку з проєктом "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило в середу американське видання Politico.

"Мін'юст минулого місяця дав добро на щонайменше ще два санкційні пакети, спрямовані на Nord Stream 2 AG - компанію, відповідальну за планування, спорудження та функціонування газопроводу, та її керівника Матіаса Варніга", - наводить Politico слова свого співрозмовника. - Однак поки що ці пакети не затверджені".

За словами співрозмовника видання, "поки що залишається неясним, чи включить адміністрація США Nord Stream 2 AG і Варніга до списку санкцій, який вона має представити в Конгрес наступного місяця".

Раніше в середу Politico повідомило про те, що адміністрація США вивчає можливість призначення спецпосланця на переговорах з партнерами щодо газопроводу "Північний потік-2".

Завданням спецпосланця стане переконання партнерів у необхідності закриття цього проєкту, зазначає Politico.

За даними співрозмовників видання, в американській адміністрації на цій посаді бачать Амоса Хохстейна, який був координатором з міжнародних енергетичних проблем в адміністрації Барака Обами і тісно працював з Джо Байденом, який тоді був віцепрезидентом. Кандидатуру Хохстейна наприкінці березня неофіційно запропонував радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Водночас Politico наголошує, що Хохстейн поки не дав згоди на те, щоб взятися за цю роботу.

Сам Хохстейн поки відмовляється від будь-яких коментарів.

"Можливе призначення посланника вказує на нову стратегічну спрямованість адміністрації. Раніше Білий дім делегував відповідні повноваження експертам у справах Європи в Національній раді безпеки і в Держдепі. Представники влади повідомили Politico, що тепер гострі проблеми геополітики, пов'язані з "Північним потоком-2", потребують серйознішої уваги, особливо з урахуванням того, що він готовий на 96%", - пише видання.