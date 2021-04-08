РУС
Беларусь начала отключать линии электропередачи с Литвой

В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

"Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву", - говорится в сообщении.

Программа проверки, которая рассчитана на 24 часа, предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности.

Аналогичные испытания пройдут 11 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Литва будут координировать действия в вопросе достижения энергетической независимости, - Науседа

Данные работы будут выполнены в рамках программы, которая согласована с системными операторами стран БРЭЛЛ

+7
Зеля, Пинчук и Беня выручат диктатора.
08.04.2021 09:30 Ответить
+5
Последний диктатор Европы, служка Саурона питерских подворотен Мордора..Единое пространство от Бреста до Пхеньяна.
08.04.2021 09:43 Ответить
+4
давно пора отключить энергию поезда и автодороги и границу сваркой заварить! Сока можно этих бульбашей терпеть?! и Украине сделать тоже самое до тех пор пока они сами не сделают свой майдан а не будут ходить с флагами в лесу! партизаны итить тваю!
08.04.2021 09:41 Ответить
08.04.2021 09:30 Ответить
08.04.2021 09:41 Ответить
И ЖД колею перешить на Европейский стандарт
08.04.2021 10:22 Ответить
А хде денюшку взять? Большая стройка 2.0?))))
08.04.2021 10:24 Ответить
Так это, в первую очередь, стратегический момент. Если Украина идёт в НАТО, то оперативная переброска войск и техники именно со странами НАТО получает высокий приоритет. Вот и перешивать в рамках интеграционных процессов, которые, безусловно, получают финансирование уже сейчас.
08.04.2021 10:29 Ответить
08.04.2021 09:43 Ответить
Правильно,давно пора.
08.04.2021 09:43 Ответить
Да это все фигня, Непоседа не покупает электроэнергию у диктаторов, он купит в Амэрике
08.04.2021 09:44 Ответить
доколе будем терпеть ворожью электрику
08.04.2021 09:45 Ответить
Залізна завіса... То б ще бетонну огорожу висотою з метрів 10 весь периметр "саюзного гасударства", а потім то все 3-х метровим шаром бетону залити...
08.04.2021 09:45 Ответить
Хм, то то смотрю, сегодня ток очень хороший.
08.04.2021 10:02 Ответить
по идее в твоем подвале элитных тролей-шестерок лукашеску условия должны быть лучше, чем у рядового стада. работа-то по несению "правды" в массы сама не сделается...
08.04.2021 10:13 Ответить
Правильно! Давно пора переходить на зеленую энергию! Ахметову будку во дворце не за что купить.
08.04.2021 10:26 Ответить
Litve Axmetka nicego obcego neimijet,tut bez nego jest komu zelionoj zaniatsia.Zdes gosudartsvo ne centa ne dajiot tem kto storjit vetruvki,oni sami prodajut takuju energiju bez vmesatelstvo gosudarstva.Teper kupit nakopitelia dlia zelionoj energiji,stob kopit takuju,realno do 2030 polovina elektri budet zelionoja
08.04.2021 11:18 Ответить
пора батьке чебурнет опробовать, а то как то не скрепно, вроде с ****** друганы, а американский интернет с гейропскими сайтами на голубых экранах.
08.04.2021 10:45 Ответить
тобто, у Літви будуть европейські тарифи на електрику?
08.04.2021 11:33 Ответить
08.04.2021 11:36 Ответить
поц... смени флажок на родимый триколор....
08.04.2021 13:02 Ответить
 
 