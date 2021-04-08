УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11648 відвідувачів онлайн
Новини
10 226 18

Білорусь почала відключати лінії електропередачі з Литвою

Білорусь почала відключати лінії електропередачі з Литвою

У Білорусі почалися випробування енергосистеми з відключенням транскордонних ліній електропередачі з Литвою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це повідомили в Міністерстві енергетики Білорусі.

"Випробування проводяться для перевірки надійності роботи Білоруської енергосистеми з урахуванням планованого виходу енергосистем країн Балтії з енергокільця БРЕЛЛ, що об'єднує Білорусь, Росію, Естонію, Латвію та Литву", - йдеться в повідомленні.

Програма перевірки, яка розрахована на 24 години, передбачає відключення високовольтних ліній, спостереження за режимом роботи енергосистеми і включення високовольтних ліній з дотриманням необхідних вимог безпеки.

Аналогічні випробування відбудуться 11 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Литва координуватимуть дії в питанні досягнення енергетичної незалежності, - Науседа

Зазначені роботи будуть виконані в межах програми, яка узгоджена із системними операторами країн БРЕЛЛ.

Автор: 

Білорусь (8035) Литва (2521) енергетика (2661)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Зеля, Пинчук и Беня выручат диктатора.
показати весь коментар
08.04.2021 09:30 Відповісти
+5
Последний диктатор Европы, служка Саурона питерских подворотен Мордора..Единое пространство от Бреста до Пхеньяна.
показати весь коментар
08.04.2021 09:43 Відповісти
+4
давно пора отключить энергию поезда и автодороги и границу сваркой заварить! Сока можно этих бульбашей терпеть?! и Украине сделать тоже самое до тех пор пока они сами не сделают свой майдан а не будут ходить с флагами в лесу! партизаны итить тваю!
показати весь коментар
08.04.2021 09:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля, Пинчук и Беня выручат диктатора.
показати весь коментар
08.04.2021 09:30 Відповісти
давно пора отключить энергию поезда и автодороги и границу сваркой заварить! Сока можно этих бульбашей терпеть?! и Украине сделать тоже самое до тех пор пока они сами не сделают свой майдан а не будут ходить с флагами в лесу! партизаны итить тваю!
показати весь коментар
08.04.2021 09:41 Відповісти
И ЖД колею перешить на Европейский стандарт
показати весь коментар
08.04.2021 10:22 Відповісти
А хде денюшку взять? Большая стройка 2.0?))))
показати весь коментар
08.04.2021 10:24 Відповісти
Так это, в первую очередь, стратегический момент. Если Украина идёт в НАТО, то оперативная переброска войск и техники именно со странами НАТО получает высокий приоритет. Вот и перешивать в рамках интеграционных процессов, которые, безусловно, получают финансирование уже сейчас.
показати весь коментар
08.04.2021 10:29 Відповісти
Последний диктатор Европы, служка Саурона питерских подворотен Мордора..Единое пространство от Бреста до Пхеньяна.
показати весь коментар
08.04.2021 09:43 Відповісти
Правильно,давно пора.
показати весь коментар
08.04.2021 09:43 Відповісти
Да это все фигня, Непоседа не покупает электроэнергию у диктаторов, он купит в Амэрике
показати весь коментар
08.04.2021 09:44 Відповісти
доколе будем терпеть ворожью электрику
показати весь коментар
08.04.2021 09:45 Відповісти
Залізна завіса... То б ще бетонну огорожу висотою з метрів 10 весь периметр "саюзного гасударства", а потім то все 3-х метровим шаром бетону залити...
показати весь коментар
08.04.2021 09:45 Відповісти
Хм, то то смотрю, сегодня ток очень хороший.
показати весь коментар
08.04.2021 10:02 Відповісти
по идее в твоем подвале элитных тролей-шестерок лукашеску условия должны быть лучше, чем у рядового стада. работа-то по несению "правды" в массы сама не сделается...
показати весь коментар
08.04.2021 10:13 Відповісти
Правильно! Давно пора переходить на зеленую энергию! Ахметову будку во дворце не за что купить.
показати весь коментар
08.04.2021 10:26 Відповісти
Litve Axmetka nicego obcego neimijet,tut bez nego jest komu zelionoj zaniatsia.Zdes gosudartsvo ne centa ne dajiot tem kto storjit vetruvki,oni sami prodajut takuju energiju bez vmesatelstvo gosudarstva.Teper kupit nakopitelia dlia zelionoj energiji,stob kopit takuju,realno do 2030 polovina elektri budet zelionoja
показати весь коментар
08.04.2021 11:18 Відповісти
пора батьке чебурнет опробовать, а то как то не скрепно, вроде с ****** друганы, а американский интернет с гейропскими сайтами на голубых экранах.
показати весь коментар
08.04.2021 10:45 Відповісти
тобто, у Літви будуть европейські тарифи на електрику?
показати весь коментар
08.04.2021 11:33 Відповісти
Білорусь почала відключати лінії електропередачі з Литвою - Цензор.НЕТ 7128
показати весь коментар
08.04.2021 11:36 Відповісти
поц... смени флажок на родимый триколор....
показати весь коментар
08.04.2021 13:02 Відповісти
 
 