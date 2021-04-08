Білорусь почала відключати лінії електропередачі з Литвою

У Білорусі почалися випробування енергосистеми з відключенням транскордонних ліній електропередачі з Литвою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це повідомили в Міністерстві енергетики Білорусі.

"Випробування проводяться для перевірки надійності роботи Білоруської енергосистеми з урахуванням планованого виходу енергосистем країн Балтії з енергокільця БРЕЛЛ, що об'єднує Білорусь, Росію, Естонію, Латвію та Литву", - йдеться в повідомленні.

Програма перевірки, яка розрахована на 24 години, передбачає відключення високовольтних ліній, спостереження за режимом роботи енергосистеми і включення високовольтних ліній з дотриманням необхідних вимог безпеки.

Аналогічні випробування відбудуться 11 квітня.

Зазначені роботи будуть виконані в межах програми, яка узгоджена із системними операторами країн БРЕЛЛ.