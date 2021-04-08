РУС
В Испании вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 60 лет

Испания будет использовать вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca только для людей старше 60 лет.

Такое решение было принято после того, как европейские и британские регуляторы обнаружили потенциальную связь между препаратом и редкими случаями возникновения тромбов в мозгу. Как передает Reuters, об этом заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас на пресс-конференции 7 апреля поздно вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

"Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня вакцинированы препаратом AstraZeneca будут только люди старше 60 лет", - заявила Дариас.

При этом она добавила, что в четверг будет принято решение о введении второй дозы вакцины людям, которые уже получили первую.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что имеет сообщение о 169 случаях тромбоза из 34 миллионов доз, введенных людям в Европе. Чаще всего такие случаи наблюдались у женщин до 60 лет и в течение двух недель после инъекции.

"Несмотря на редкость этих побочных эффектов, изменение инструкций (в отношении использования препарата - ред.) является важным", - сказала Мария Иисус Ламас, директор испанского регулятора лекарственных средств.

Читайте также: ВОЗ о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: Вероятна, но не подтверждена

вакцина (3815) Испания (888) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)
+3
Мне не понятно. Люди старше 60 не подвержены образованию тромбов или их не жалко?
08.04.2021 10:03 Ответить
+1
Тех, которым уже плодится не нужно...
08.04.2021 10:07 Ответить
+1
"возникновения тромбов в мозгу"

Як це розуміти? У жінок до 60 років мазгі відсутні?
08.04.2021 10:13 Ответить
Мне не понятно. Люди старше 60 не подвержены образованию тромбов или их не жалко?
08.04.2021 10:03 Ответить
А яку користь вони приносять владі?
08.04.2021 10:06 Ответить
Куда то надо девать закупленное
08.04.2021 10:09 Ответить
думают что после 60-ти уже в рыло не даст
08.04.2021 10:07 Ответить
Тех, которым уже плодится не нужно...
08.04.2021 10:07 Ответить
Не. Для этих "Спутник-V". При чём, без возростных цензов.
08.04.2021 10:10 Ответить
"возникновения тромбов в мозгу"

Як це розуміти? У жінок до 60 років мазгі відсутні?
08.04.2021 10:13 Ответить
Заодно и снизят нагрузку на пенсионный фонд.
08.04.2021 10:25 Ответить
Так пенсійну проблему ще не вирішували...
08.04.2021 10:36 Ответить
Двойная выгода.
08.04.2021 10:45 Ответить
всемирный идиотизм или антивакцинальная пропаганда
08.04.2021 11:14 Ответить
Краще трупи...
08.04.2021 14:18 Ответить
 
 