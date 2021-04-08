УКР
В Іспанії вакциною AstraZeneca щеплюватимуть лише людей старше 60 років

Іспанія використовуватиме вакцину проти коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca лише для людей старше 60 років.

Таке рішення було ухвалено після того, як європейські і британські регулятори виявили потенційний зв'язок між препаратом і рідкісними випадками виникнення тромбів у мозку. Як передає Reuters, про це заявила міністерка охорони здоров'я Іспанії Кароліна Даріас на пресконференції 7 квітня пізно ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стратегія вакцинації змінюється, і від завтра вакцинованими препаратом AstraZeneca будуть лише люди старше 60 років", - заявила Даріас.

При цьому вона додала, що в четвер буде ухвалено рішення щодо введення другої дози вакцини людям, які вже отримали першу.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що має повідомлення про 169 випадків тромбозу із 34 мільйонів доз, введених людям у Європі. Найчастіше такі випадки спостерігалися у жінок до 60 років та протягом двох тижнів після ін’єкції.

"Попри рідкість цих побічних ефектів, зміна інструкцій (щодо використання препарату. - Ред.) є важливою", - сказала Марія Ісус Ламас, директор іспанського регулятора лікарських засобів.

вакцина (4419) Іспанія (940) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)
