РУС
Новости Агрессия России против Украины
4 728 76

Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

"Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников. Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с председателем Военного комитета НАТО Пичем

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) Донбасс (26964)
+21
Зеля в лєнкиному ліхчику? Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами - Цензор.НЕТ 3417
08.04.2021 11:17
+20
08.04.2021 11:33
+19
Броньований памперс вже готовий?
08.04.2021 11:14
Броньований памперс вже готовий?
08.04.2021 11:14
На себя в зеркало глянь!
08.04.2021 11:26
цензор розмістив не ту фотку!

ось правильна: Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 4026
08.04.2021 11:55
Я Вас розчарую, але памперси на сраку надягають, а не на голову, тож, більше так не робіть.
08.04.2021 13:11
Цей Даунбасс. Плюнути, забути і розтерти. На довиборах у ВР 10 днів тому за патріотичні політичні сили проголосувало здається 6% виборців.
08.04.2021 11:26
08.04.2021 11:33
Про паспорт "негромадянина" забув.
08.04.2021 11:48
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 9741
08.04.2021 11:54
А в придачу я бы выпхнул в молодые республики с котомками за плечем еще и жителей украинской части донецко-луганской области. Как минимум тех 94 процента голосовавших за прокацапленные партии.
08.04.2021 12:55
Ні- Петро Олексійович усі скупив!
08.04.2021 11:47
Нє, вкрав! І вивіз чумайданами в апшори!
08.04.2021 13:08
Та оно всегда в нем...все ж видели как зекретин с трапа самолёта сползал в раскаряку))))
08.04.2021 12:28
Посмотрите ,внатуре лох !
08.04.2021 13:02
Дерьмак відпустив?
08.04.2021 11:15
шо бы перестали стрелять....
08.04.2021 11:15
Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем ( и наведём там шороху). -Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.
08.04.2021 11:16
у, Мендельвошка двома твітами що завгодно зупинить
08.04.2021 11:34
08.04.2021 11:17
Этот дурень его задом наперед надел.
08.04.2021 11:57
Це ще нічого, міг би і підперезатися.
08.04.2021 12:30
З часом це буде історичне фото. Куди там бравому солдату Швейку!
08.04.2021 12:28
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 638
08.04.2021 13:01
А взял с собой вот это?
Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами - Цензор.НЕТ 4802
08.04.2021 11:17
Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами - Цензор.НЕТ 9023
08.04.2021 11:19
Тепер у хлопців геть набої позабирають.
08.04.2021 11:19
"Он уже не сможет вести себя так, как он вёл себя несколько лет назад"

https://ua24ua.net/rossiya-ne-gotova-k-shirokomasshtabnoy-voyne-s-ukrainoy-putin-boitsya-ee-posledstviy-leonid-kravchuk/ Россия не готова к широкомасштабной войне с Украиной: Путин боится ее последствий - Леонид Кравчук
08.04.2021 11:19
только б не трындело про не лоха и не хамило нашим защитникам
08.04.2021 11:19
Фотка чисто поржать.
08.04.2021 11:19
Бабетта пошла на войну! Хто посмел стрелять!?
08.04.2021 11:19
Надеюсь, воины, в рядах которых каждый день гибнут побратимы, будут рады видеть своего загорелого и отдохнувшего главкома.
Как обычно, пожмут руки, поедят супу, послушают байки хрипловатого рассказчика...
08.04.2021 11:20
А коли він на Мальдіви літав?
08.04.2021 11:49
Перед Оманом . Он за прошлый год 14 раз отдыхал больше чем порох за все президентство. Но тебе то шмендель такого не говорила.
08.04.2021 11:59
це єдине, що тебе хвилює, босота?
Чи був гнусавий на Мальдівах?
08.04.2021 12:06
Не думаю, что вы на столько тупы или русофашистская наволочь. Просто спросите у своего презедента, по отчету отпусков, за его текущую каденцию.
08.04.2021 12:23
Так убить же ш могут, кормильца нашего
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 3183
08.04.2021 11:21
щаз ДБР на тебя дело заведёт, как на Марусю.
08.04.2021 11:30
И на кого ж ты нас, кормилец , можно сказать, отец родной
08.04.2021 11:48
Ему там надо отдельный блиндаж оборудовать. И заодно своей ОПой узнает про прекращение огня. И обстрелов на том участке будет гораздо меньше, потому что йхло будет своих орков наказывать за огонь по местонахождению такого выгодного рашке преЗЕдента.
08.04.2021 11:22
Послезавтра Зеленский вылетает в Анкару к султану Эрдогану.Скорее всего в Украину прилетят боевые Дроны Эрдоганыча, Байрактар и Акинчи....
08.04.2021 11:24
Нема щоб виділити НАЛЕЖНЕ фінансування Соколу -300. Аджу це буде наш безпілотник і нестиме він 300 кг ракет, а не 50 кг як турок.
08.04.2021 11:29
Кстати Турция и Украина заключили более 20 договоров в оборонной сфере,и не только Байрактарами богата Турция...
08.04.2021 11:27
Зате в Україні долярів кури не клюють.
08.04.2021 11:30
Аккуратно там!!!!! БЕРЕГИТЕ!!!
08.04.2021 11:27
Что именно?
08.04.2021 12:31
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 817
08.04.2021 11:28
https://prosto-vova.livejournal.com/3678521.html А кто же против?
Бюджеты пропагандистские на войну против Украины зарядили по полной. Вот даже тут, в ЖЖ посмотреть - все платники в строю, да по нескольку раз в день. Страшно представить, какие средства выделены на разжигание войны, ведь до всем известных российских патриотических блогеров там доходят процентов 5 наверное от выделенного, а то и меньше.

Но тут в целом все понятно, ничего не смущает. Задача поставлена, бюджет пилится, червонцы с мастерками стирают ладошки о клавиатуру. Работа такая, понимать надо. Даже прикитывающийся "приличным" Сапожник второй день сдержаться не может, окопы роет и атомной бонбой грозит.

Где. Российские. Либералы?

Не, я понимаю, беда с Навальным. Это реально, серьезно, пытки и издевательства над хорошим и важным человеком.
Но.
Неужели разжигаемая война против соседней мирной Украины, которая имеет все шансы перерасти в Мировую и ядерную, не важнее или хотя бы менее важна?
В конце концов, человек тем и отличается от барана, что может делать больше одного дела одновременно.

Где призывы выйти на несогласованный митинг за мир, или хотя бы посветить фонариками в парке?
Где Соболь (ой, она сидит), где Волков? Где Явлинский и Кац? Где Альбац и Венедиктов? Где Ходорковский и Милов? Где Хакамада и Каспаров? Шлосберг? Защитники Химкинского леса и спасатели Архангельской помойки?

Я как-то ежедневно просматриваю новости, и мировые, и российские в том числе.

Где хотя бы один задержанный за одиночный пикет против войны с Украиной и сбора российских войск массового и не очень уничтожения на границах?
Посаженный за митинг у военкомата?
Предупрежденный за нецензурную мирную брань?
Где хоть одна петиция в ООН от лица русской демократии?

Очень меня интересует ответ на этот вопрос, очень.https://prosto-vova.livejournal.com/ prosto_vova
08.04.2021 11:28
фото зачьотне тож скоро опу збацає нову хвотосесію аля рембо-шварц, тіпа як такой крутой, пітін нє падхаді!!!! а лох аплодуватиме,мосійчук і люська будуть співати осану!!!
08.04.2021 11:29
А шо это на хвото?! Мойщик окон Укрзализниці? Ну, это ваще... уберите это уйобище!!!
08.04.2021 11:30
Ну хоть сегодня без провокаций с той стороны
08.04.2021 11:30
Хлопці, фоток побільше робіть!
08.04.2021 11:32
Эрдоган строит пролив "СТАМБУЛ" параллельно проливу Босфор,который соединит Мраморное и Черное море...,а это удар по Конвенции Монтрё,и в Черное море могут свободно войти авианосцы США...Мавзолейные поплачьте...
08.04.2021 11:33
Мистер зе на позициях, когда это чмо в военной форме , оно ещё комичней смотрится самого мистера Бина.Такой себе крысёныш , грозный взгляд из под каски)))
08.04.2021 11:48
шмаркля, подивись у ці очі, скажи "нада пєрєстать стрелять"

Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 2901 8
08.04.2021 11:51
Учасник бойових дій,а фулі ви хотіли...
08.04.2021 11:57
а рояль воно з собою узяло? чи пообіцяє анілінгус путіну "за мір"?
08.04.2021 12:03
фото в новости....
сцк за что нам ЭТО?
08.04.2021 12:03
11 погибших украинских воинов только за последние 2 недели- цена бубочкиного и ермаковского миролюбия
08.04.2021 12:08
Вовчик нахрена ти так рискуєш, там же стріляють кацапські снайпера. Мало, що може бути, як же ми без тебе клоуна залишимся?
08.04.2021 12:13
Он ничем не рискует! Снайперы стреляют в голову, а у него там пустое место....
08.04.2021 12:22
Каску жалко. Она то за наши налоги куплена.
08.04.2021 12:58
За це висловлювання Федину і Звіробій зє43лох/транзіт через суд визнав особистими ворагамі)))
08.04.2021 13:32
Як казав Петро Бампер:
- Приїхало, яйце почухало і чухнуло....
08.04.2021 12:15
не называйте его Главнокомандующим пожалуйста! Максимум это говнокомандующий армии уклонистов!
08.04.2021 12:17
Зачем клоун нужен на передовой?
08.04.2021 12:27
Для візиту в солдатську їдальню.
08.04.2021 12:33
А хто з ним із дорослих? Чи самого відпустили?
08.04.2021 12:32
А повідок для чого?
08.04.2021 12:35
Ганьба, ганьда. Клоун-уклоніст їде військовим дух піднімати... Пропав би ти десь без згадки, ото б було підняття духу.
08.04.2021 12:44
Катарский загар приехал показать.
08.04.2021 12:56
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 6139
08.04.2021 13:00
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 2052
08.04.2021 13:24
Кто то верит, шо зеля на передок сунется?
08.04.2021 13:25
А памперсы взял?
08.04.2021 13:36
знов відосик зніме десь на полигоні - засцить він з військовими на передовій зустрічатись...
08.04.2021 13:54
не поехал на фронт - зрада.
поехал на фронт - зрада.
08.04.2021 23:29
 
 