Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

"Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников. Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с председателем Военного комитета НАТО Пичем