Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что Зеленский посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.
"Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников. Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.
ось правильна:
https://ua24ua.net/rossiya-ne-gotova-k-shirokomasshtabnoy-voyne-s-ukrainoy-putin-boitsya-ee-posledstviy-leonid-kravchuk/ Россия не готова к широкомасштабной войне с Украиной: Путин боится ее последствий - Леонид Кравчук
Как обычно, пожмут руки, поедят супу, послушают байки хрипловатого рассказчика...
Чи був гнусавий на Мальдівах?
Бюджеты пропагандистские на войну против Украины зарядили по полной. Вот даже тут, в ЖЖ посмотреть - все платники в строю, да по нескольку раз в день. Страшно представить, какие средства выделены на разжигание войны, ведь до всем известных российских патриотических блогеров там доходят процентов 5 наверное от выделенного, а то и меньше.
Но тут в целом все понятно, ничего не смущает. Задача поставлена, бюджет пилится, червонцы с мастерками стирают ладошки о клавиатуру. Работа такая, понимать надо. Даже прикитывающийся "приличным" Сапожник второй день сдержаться не может, окопы роет и атомной бонбой грозит.
Где. Российские. Либералы?
Не, я понимаю, беда с Навальным. Это реально, серьезно, пытки и издевательства над хорошим и важным человеком.
Но.
Неужели разжигаемая война против соседней мирной Украины, которая имеет все шансы перерасти в Мировую и ядерную, не важнее или хотя бы менее важна?
В конце концов, человек тем и отличается от барана, что может делать больше одного дела одновременно.
Где призывы выйти на несогласованный митинг за мир, или хотя бы посветить фонариками в парке?
Где Соболь (ой, она сидит), где Волков? Где Явлинский и Кац? Где Альбац и Венедиктов? Где Ходорковский и Милов? Где Хакамада и Каспаров? Шлосберг? Защитники Химкинского леса и спасатели Архангельской помойки?
Я как-то ежедневно просматриваю новости, и мировые, и российские в том числе.
Где хотя бы один задержанный за одиночный пикет против войны с Украиной и сбора российских войск массового и не очень уничтожения на границах?
Посаженный за митинг у военкомата?
Предупрежденный за нецензурную мирную брань?
Где хоть одна петиция в ООН от лица русской демократии?
Очень меня интересует ответ на этот вопрос, очень.https://prosto-vova.livejournal.com/ prosto_vova
