УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5462 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 728 76

Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами

Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що Зеленський відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де в результаті ворожих обстрілів загинули і були поранені українські захисники.

"Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими і підтримати бойовий дух захисників. Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: РФ перед засіданням Тристоронньої контактної групи збільшує кількість провокацій вздовж всієї лінії розмежування, - СЦКК

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) Донбас (22364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Зеля в лєнкиному ліхчику? Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами - Цензор.НЕТ 3417
показати весь коментар
08.04.2021 11:17 Відповісти
+20
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 8097
показати весь коментар
08.04.2021 11:33 Відповісти
+19
Броньований памперс вже готовий?
показати весь коментар
08.04.2021 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Броньований памперс вже готовий?
показати весь коментар
08.04.2021 11:14 Відповісти
На себя в зеркало глянь!
показати весь коментар
08.04.2021 11:26 Відповісти
цензор розмістив не ту фотку!

ось правильна: Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 4026
показати весь коментар
08.04.2021 11:55 Відповісти
Я Вас розчарую, але памперси на сраку надягають, а не на голову, тож, більше так не робіть.
показати весь коментар
08.04.2021 13:11 Відповісти
Цей Даунбасс. Плюнути, забути і розтерти. На довиборах у ВР 10 днів тому за патріотичні політичні сили проголосувало здається 6% виборців.
показати весь коментар
08.04.2021 11:26 Відповісти
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 8097
показати весь коментар
08.04.2021 11:33 Відповісти
Про паспорт "негромадянина" забув.
показати весь коментар
08.04.2021 11:48 Відповісти
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 9741
показати весь коментар
08.04.2021 11:54 Відповісти
А в придачу я бы выпхнул в молодые республики с котомками за плечем еще и жителей украинской части донецко-луганской области. Как минимум тех 94 процента голосовавших за прокацапленные партии.
показати весь коментар
08.04.2021 12:55 Відповісти
Ні- Петро Олексійович усі скупив!
показати весь коментар
08.04.2021 11:47 Відповісти
Нє, вкрав! І вивіз чумайданами в апшори!
показати весь коментар
08.04.2021 13:08 Відповісти
Та оно всегда в нем...все ж видели как зекретин с трапа самолёта сползал в раскаряку))))
показати весь коментар
08.04.2021 12:28 Відповісти
Посмотрите ,внатуре лох !
показати весь коментар
08.04.2021 13:02 Відповісти
Дерьмак відпустив?
показати весь коментар
08.04.2021 11:15 Відповісти
шо бы перестали стрелять....
показати весь коментар
08.04.2021 11:15 Відповісти
Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем ( и наведём там шороху). -Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.
показати весь коментар
08.04.2021 11:16 Відповісти
у, Мендельвошка двома твітами що завгодно зупинить
показати весь коментар
08.04.2021 11:34 Відповісти
Зеля в лєнкиному ліхчику? Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами - Цензор.НЕТ 3417
показати весь коментар
08.04.2021 11:17 Відповісти
Этот дурень его задом наперед надел.
показати весь коментар
08.04.2021 11:57 Відповісти
Це ще нічого, міг би і підперезатися.
показати весь коментар
08.04.2021 12:30 Відповісти
З часом це буде історичне фото. Куди там бравому солдату Швейку!
показати весь коментар
08.04.2021 12:28 Відповісти
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 638
показати весь коментар
08.04.2021 13:01 Відповісти
А взял с собой вот это?
Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами - Цензор.НЕТ 4802
показати весь коментар
08.04.2021 11:17 Відповісти
Зеленский отправился на Донбасс: посетит передовые позиции и встретится с воинами - Цензор.НЕТ 9023
показати весь коментар
08.04.2021 11:19 Відповісти
Тепер у хлопців геть набої позабирають.
показати весь коментар
08.04.2021 11:19 Відповісти
"Он уже не сможет вести себя так, как он вёл себя несколько лет назад"

https://ua24ua.net/rossiya-ne-gotova-k-shirokomasshtabnoy-voyne-s-ukrainoy-putin-boitsya-ee-posledstviy-leonid-kravchuk/ Россия не готова к широкомасштабной войне с Украиной: Путин боится ее последствий - Леонид Кравчук
показати весь коментар
08.04.2021 11:19 Відповісти
только б не трындело про не лоха и не хамило нашим защитникам
показати весь коментар
08.04.2021 11:19 Відповісти
Фотка чисто поржать.
показати весь коментар
08.04.2021 11:19 Відповісти
Бабетта пошла на войну! Хто посмел стрелять!?
показати весь коментар
08.04.2021 11:19 Відповісти
Надеюсь, воины, в рядах которых каждый день гибнут побратимы, будут рады видеть своего загорелого и отдохнувшего главкома.
Как обычно, пожмут руки, поедят супу, послушают байки хрипловатого рассказчика...
показати весь коментар
08.04.2021 11:20 Відповісти
А коли він на Мальдіви літав?
показати весь коментар
08.04.2021 11:49 Відповісти
Перед Оманом . Он за прошлый год 14 раз отдыхал больше чем порох за все президентство. Но тебе то шмендель такого не говорила.
показати весь коментар
08.04.2021 11:59 Відповісти
це єдине, що тебе хвилює, босота?
Чи був гнусавий на Мальдівах?
показати весь коментар
08.04.2021 12:06 Відповісти
Не думаю, что вы на столько тупы или русофашистская наволочь. Просто спросите у своего презедента, по отчету отпусков, за его текущую каденцию.
показати весь коментар
08.04.2021 12:23 Відповісти
Так убить же ш могут, кормильца нашего
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 3183
показати весь коментар
08.04.2021 11:21 Відповісти
щаз ДБР на тебя дело заведёт, как на Марусю.
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
И на кого ж ты нас, кормилец , можно сказать, отец родной
показати весь коментар
08.04.2021 11:48 Відповісти
Ему там надо отдельный блиндаж оборудовать. И заодно своей ОПой узнает про прекращение огня. И обстрелов на том участке будет гораздо меньше, потому что йхло будет своих орков наказывать за огонь по местонахождению такого выгодного рашке преЗЕдента.
показати весь коментар
08.04.2021 11:22 Відповісти
Послезавтра Зеленский вылетает в Анкару к султану Эрдогану.Скорее всего в Украину прилетят боевые Дроны Эрдоганыча, Байрактар и Акинчи....
показати весь коментар
08.04.2021 11:24 Відповісти
Нема щоб виділити НАЛЕЖНЕ фінансування Соколу -300. Аджу це буде наш безпілотник і нестиме він 300 кг ракет, а не 50 кг як турок.
показати весь коментар
08.04.2021 11:29 Відповісти
Кстати Турция и Украина заключили более 20 договоров в оборонной сфере,и не только Байрактарами богата Турция...
показати весь коментар
08.04.2021 11:27 Відповісти
Зате в Україні долярів кури не клюють.
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
Аккуратно там!!!!! БЕРЕГИТЕ!!!
показати весь коментар
08.04.2021 11:27 Відповісти
Что именно?
показати весь коментар
08.04.2021 12:31 Відповісти
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 817
показати весь коментар
08.04.2021 11:28 Відповісти
https://prosto-vova.livejournal.com/3678521.html А кто же против?
Бюджеты пропагандистские на войну против Украины зарядили по полной. Вот даже тут, в ЖЖ посмотреть - все платники в строю, да по нескольку раз в день. Страшно представить, какие средства выделены на разжигание войны, ведь до всем известных российских патриотических блогеров там доходят процентов 5 наверное от выделенного, а то и меньше.

Но тут в целом все понятно, ничего не смущает. Задача поставлена, бюджет пилится, червонцы с мастерками стирают ладошки о клавиатуру. Работа такая, понимать надо. Даже прикитывающийся "приличным" Сапожник второй день сдержаться не может, окопы роет и атомной бонбой грозит.

Где. Российские. Либералы?

Не, я понимаю, беда с Навальным. Это реально, серьезно, пытки и издевательства над хорошим и важным человеком.
Но.
Неужели разжигаемая война против соседней мирной Украины, которая имеет все шансы перерасти в Мировую и ядерную, не важнее или хотя бы менее важна?
В конце концов, человек тем и отличается от барана, что может делать больше одного дела одновременно.

Где призывы выйти на несогласованный митинг за мир, или хотя бы посветить фонариками в парке?
Где Соболь (ой, она сидит), где Волков? Где Явлинский и Кац? Где Альбац и Венедиктов? Где Ходорковский и Милов? Где Хакамада и Каспаров? Шлосберг? Защитники Химкинского леса и спасатели Архангельской помойки?

Я как-то ежедневно просматриваю новости, и мировые, и российские в том числе.

Где хотя бы один задержанный за одиночный пикет против войны с Украиной и сбора российских войск массового и не очень уничтожения на границах?
Посаженный за митинг у военкомата?
Предупрежденный за нецензурную мирную брань?
Где хоть одна петиция в ООН от лица русской демократии?

Очень меня интересует ответ на этот вопрос, очень.https://prosto-vova.livejournal.com/ prosto_vova
показати весь коментар
08.04.2021 11:28 Відповісти
фото зачьотне тож скоро опу збацає нову хвотосесію аля рембо-шварц, тіпа як такой крутой, пітін нє падхаді!!!! а лох аплодуватиме,мосійчук і люська будуть співати осану!!!
показати весь коментар
08.04.2021 11:29 Відповісти
А шо это на хвото?! Мойщик окон Укрзализниці? Ну, это ваще... уберите это уйобище!!!
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
Ну хоть сегодня без провокаций с той стороны
показати весь коментар
08.04.2021 11:30 Відповісти
Хлопці, фоток побільше робіть!
показати весь коментар
08.04.2021 11:32 Відповісти
Эрдоган строит пролив "СТАМБУЛ" параллельно проливу Босфор,который соединит Мраморное и Черное море...,а это удар по Конвенции Монтрё,и в Черное море могут свободно войти авианосцы США...Мавзолейные поплачьте...
показати весь коментар
08.04.2021 11:33 Відповісти
Мистер зе на позициях, когда это чмо в военной форме , оно ещё комичней смотрится самого мистера Бина.Такой себе крысёныш , грозный взгляд из под каски)))
показати весь коментар
08.04.2021 11:48 Відповісти
шмаркля, подивись у ці очі, скажи "нада пєрєстать стрелять"

Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 2901 8
показати весь коментар
08.04.2021 11:51 Відповісти
Учасник бойових дій,а фулі ви хотіли...
показати весь коментар
08.04.2021 11:57 Відповісти
а рояль воно з собою узяло? чи пообіцяє анілінгус путіну "за мір"?
показати весь коментар
08.04.2021 12:03 Відповісти
фото в новости....
сцк за что нам ЭТО?
показати весь коментар
08.04.2021 12:03 Відповісти
11 погибших украинских воинов только за последние 2 недели- цена бубочкиного и ермаковского миролюбия
показати весь коментар
08.04.2021 12:08 Відповісти
Вовчик нахрена ти так рискуєш, там же стріляють кацапські снайпера. Мало, що може бути, як же ми без тебе клоуна залишимся?
показати весь коментар
08.04.2021 12:13 Відповісти
Он ничем не рискует! Снайперы стреляют в голову, а у него там пустое место....
показати весь коментар
08.04.2021 12:22 Відповісти
Каску жалко. Она то за наши налоги куплена.
показати весь коментар
08.04.2021 12:58 Відповісти
За це висловлювання Федину і Звіробій зє43лох/транзіт через суд визнав особистими ворагамі)))
показати весь коментар
08.04.2021 13:32 Відповісти
Як казав Петро Бампер:
- Приїхало, яйце почухало і чухнуло....
показати весь коментар
08.04.2021 12:15 Відповісти
не называйте его Главнокомандующим пожалуйста! Максимум это говнокомандующий армии уклонистов!
показати весь коментар
08.04.2021 12:17 Відповісти
Зачем клоун нужен на передовой?
показати весь коментар
08.04.2021 12:27 Відповісти
Для візиту в солдатську їдальню.
показати весь коментар
08.04.2021 12:33 Відповісти
А хто з ним із дорослих? Чи самого відпустили?
показати весь коментар
08.04.2021 12:32 Відповісти
А повідок для чого?
показати весь коментар
08.04.2021 12:35 Відповісти
Ганьба, ганьда. Клоун-уклоніст їде військовим дух піднімати... Пропав би ти десь без згадки, ото б було підняття духу.
показати весь коментар
08.04.2021 12:44 Відповісти
Катарский загар приехал показать.
показати весь коментар
08.04.2021 12:56 Відповісти
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 6139
показати весь коментар
08.04.2021 13:00 Відповісти
Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами - Цензор.НЕТ 2052
показати весь коментар
08.04.2021 13:24 Відповісти
Кто то верит, шо зеля на передок сунется?
показати весь коментар
08.04.2021 13:25 Відповісти
А памперсы взял?
показати весь коментар
08.04.2021 13:36 Відповісти
знов відосик зніме десь на полигоні - засцить він з військовими на передовій зустрічатись...
показати весь коментар
08.04.2021 13:54 Відповісти
не поехал на фронт - зрада.
поехал на фронт - зрада.
показати весь коментар
08.04.2021 23:29 Відповісти
 
 