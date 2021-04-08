Зеленський вирушив на Донбас: відвідає передові позиції і зустрінеться з воїнами
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що Зеленський відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де в результаті ворожих обстрілів загинули і були поранені українські захисники.
"Зеленський їде на Донбас як Верховний Головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими і підтримати бойовий дух захисників. Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.
ось правильна:
https://ua24ua.net/rossiya-ne-gotova-k-shirokomasshtabnoy-voyne-s-ukrainoy-putin-boitsya-ee-posledstviy-leonid-kravchuk/ Россия не готова к широкомасштабной войне с Украиной: Путин боится ее последствий - Леонид Кравчук
Как обычно, пожмут руки, поедят супу, послушают байки хрипловатого рассказчика...
Чи був гнусавий на Мальдівах?
Бюджеты пропагандистские на войну против Украины зарядили по полной. Вот даже тут, в ЖЖ посмотреть - все платники в строю, да по нескольку раз в день. Страшно представить, какие средства выделены на разжигание войны, ведь до всем известных российских патриотических блогеров там доходят процентов 5 наверное от выделенного, а то и меньше.
Но тут в целом все понятно, ничего не смущает. Задача поставлена, бюджет пилится, червонцы с мастерками стирают ладошки о клавиатуру. Работа такая, понимать надо. Даже прикитывающийся "приличным" Сапожник второй день сдержаться не может, окопы роет и атомной бонбой грозит.
Где. Российские. Либералы?
Не, я понимаю, беда с Навальным. Это реально, серьезно, пытки и издевательства над хорошим и важным человеком.
Но.
Неужели разжигаемая война против соседней мирной Украины, которая имеет все шансы перерасти в Мировую и ядерную, не важнее или хотя бы менее важна?
В конце концов, человек тем и отличается от барана, что может делать больше одного дела одновременно.
Где призывы выйти на несогласованный митинг за мир, или хотя бы посветить фонариками в парке?
Где Соболь (ой, она сидит), где Волков? Где Явлинский и Кац? Где Альбац и Венедиктов? Где Ходорковский и Милов? Где Хакамада и Каспаров? Шлосберг? Защитники Химкинского леса и спасатели Архангельской помойки?
Я как-то ежедневно просматриваю новости, и мировые, и российские в том числе.
Где хотя бы один задержанный за одиночный пикет против войны с Украиной и сбора российских войск массового и не очень уничтожения на границах?
Посаженный за митинг у военкомата?
Предупрежденный за нецензурную мирную брань?
Где хоть одна петиция в ООН от лица русской демократии?
Очень меня интересует ответ на этот вопрос, очень.https://prosto-vova.livejournal.com/ prosto_vova
сцк за что нам ЭТО?
- Приїхало, яйце почухало і чухнуло....
поехал на фронт - зрада.