Львов продлевает усиленный карантин до 19 апреля, - Садовый

Львовская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении жесткого карантина в городе до 19 апреля.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям:

- усиленный карантин продлен до 19 апреля;
- на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещений начальной школы;
- город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19;
- на базе Городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, болеющих коронавирусом", - говорится в сообщении.

По словам мэра, городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения относительно возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если ситуация с COVID-19 во Львове будет ухудшаться, то могут закрыть авиа и ж/д сообщение, - Садовый

карантин (16729) Львов (4625) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Как вы достали с этой х-ней уже. И этот садовый идиота кусок. Нигде уже такой ахинеи нету! А наши зеленые твари, людей решили до последнего задолбать.
08.04.2021 17:08
 
 