Львов продлевает усиленный карантин до 19 апреля, - Садовый
Львовская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении жесткого карантина в городе до 19 апреля.
Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям:
- усиленный карантин продлен до 19 апреля;
- на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещений начальной школы;
- город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19;
- на базе Городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, болеющих коронавирусом", - говорится в сообщении.
По словам мэра, городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения относительно возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль