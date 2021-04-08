Львов продлевает усиленный карантин до 19 апреля, - Садовый

Львовская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении жесткого карантина в городе до 19 апреля.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям:



- усиленный карантин продлен до 19 апреля;

- на основе мониторинга эпидситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещений начальной школы;

- город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19;

- на базе Городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, болеющих коронавирусом", - говорится в сообщении.

По словам мэра, городская комиссия обращается в областные медицинские учреждения относительно возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов.

