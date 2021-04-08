Львів продовжує посилений карантин до 19 квітня, - Садовий

Львівська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження жорсткого карантину в місті до 19 квітня.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій:

посилений карантин продовжено до 19 квітня;

на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи;

місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19;

на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус;

За словами мера, міська комісія звертається до обласних медичних установ щодо можливості облаштування додаткових ліжко-місць для пацієнтів.

