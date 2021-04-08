УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5543 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 094 1

Львів продовжує посилений карантин до 19 квітня, - Садовий

Львів продовжує посилений карантин до 19 квітня, - Садовий

Львівська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження жорсткого карантину в місті до 19 квітня.

Про це в Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій:

  • посилений карантин продовжено до 19 квітня;
  • на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи;
  • місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19;
  • на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус;

За словами мера, міська комісія звертається до обласних медичних установ щодо можливості облаштування додаткових ліжко-місць для пацієнтів.

Також читайте: В Україні зафіксували 816 випадків побічних реакцій після вакцинації препаратом Covishield, 99% - несерйозні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Львів (3131) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как вы достали с этой х-ней уже. И этот садовый идиота кусок. Нигде уже такой ахинеи нету! А наши зеленые твари, людей решили до последнего задолбать.
показати весь коментар
08.04.2021 17:08 Відповісти
 
 