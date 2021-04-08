1 094 1
Львів продовжує посилений карантин до 19 квітня, - Садовий
Львівська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження жорсткого карантину в місті до 19 квітня.
Про це в Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення комісії з надзвичайних ситуацій:
- посилений карантин продовжено до 19 квітня;
- на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи;
- місто закупить 4 кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на COVID-19;
- на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус;
За словами мера, міська комісія звертається до обласних медичних установ щодо можливості облаштування додаткових ліжко-місць для пацієнтів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар08.04.2021 17:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль