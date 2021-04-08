Воинам необходимо повысить зарплату, нельзя постоянно "эксплуатировать" патриотизм, - Сенченко

Воинам необходимо повысить зарплату, потому что это очень тяжелая работа.

Об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам мотивация это не только деньги, но есть определенная связь.

"Напомню, где-то в 2016 году довели уровень зарплаты рядового контрактной службы до уровня 1,5 относительно средней зарплаты по стране. И это был уже понятный уровень. Но в 2018 году по состоянию на октябрь мы дошли до уровня 0,83. Понятно, что военные они не роботы, у каждого есть семья и потом, когда она приходит домой и жена ему говорит: "Ты что, сумасшедший?! Вот тут рядом в супермаркете охранникам, сутки работаешь - трое дома, платят больше и не будешь ничем рисковать". Поэтому невозможно постоянно экспулатировать патриотизм. Нужно людям за эту тяжелую работу платить", - подчеркнул Сенченко.

В то же время, если сравнивать сегодня среднюю зарплату по стране и зарплату контрактника первого года службы, то это снова 0,81.

