3 982

Воинам необходимо повысить зарплату, нельзя постоянно "эксплуатировать" патриотизм, - Сенченко

Воинам необходимо повысить зарплату, нельзя постоянно

Воинам необходимо повысить зарплату, потому что это очень тяжелая работа.

Об этом в ходе круглого стола "Агрессия Российской Федерации: готова ли армия к новым вызовам?" заявил председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам мотивация это не только деньги, но есть определенная связь.

"Напомню, где-то в 2016 году довели уровень зарплаты рядового контрактной службы до уровня 1,5 относительно средней зарплаты по стране. И это был уже понятный уровень. Но в 2018 году по состоянию на октябрь мы дошли до уровня 0,83. Понятно, что военные они не роботы, у каждого есть семья и потом, когда она приходит домой и жена ему говорит: "Ты что, сумасшедший?! Вот тут рядом в супермаркете охранникам, сутки работаешь - трое дома, платят больше и не будешь ничем рисковать". Поэтому невозможно постоянно экспулатировать патриотизм. Нужно людям за эту тяжелую работу платить", - подчеркнул Сенченко.

 В то же время, если сравнивать сегодня среднюю зарплату по стране и зарплату контрактника первого года службы, то это снова 0,81.

Читайте также: В случае вторжения РФ в Украину она понесет огромные потери, россияне это не воспримут, - Сенченко

армия (8515) оборона (5268) Сенченко (265)
+9
Зачем? Зеля же воевать не собирается. Он им новые пуговки и ниточки на нашивках придумал. Ему это сейчас важнее.
08.04.2021 15:12 Ответить
+7
державна людина Андрій Сенченко.
щира подяка за перекриття Каналу у 14-му!

все вірно.
наші Воіни перш за все ризикують життям та здоровьям !"
08.04.2021 15:14 Ответить
+4
надо не повышать, а законодательно закрепить эти процентовки от средней зарплаты + программы по жилью... а так это одни словеса, рууские стянули войска-повысили, русские отошли - все забили....
08.04.2021 15:14 Ответить
08.04.2021 15:12 Ответить
От якби Сєнчєнко запропонував підвищити податок на девіденти з 5%, принаймні як у технічок до 18%,, мометоб б появилося б у бюджеті зайві 200 млрд гривень. Вистачило б на підвищення зарплати.
08.04.2021 15:59 Ответить
Кому закреплять? Зеле? Так они в прошлом году своим постановлением уменьшили размер мат.помощи военным при тяжелой болезни на службе в 20 (!!!) раз.
08.04.2021 15:21 Ответить
Так им тогда ж не останется поля для манипуляций- авось забудут и пару лет не будут индексировать. Плюс, можно тому кто снова повысит еще и полит дивиденты срубить!
09.04.2021 13:07 Ответить
А пенсии инвалидам, не?
08.04.2021 15:16 Ответить
Патриотизм не эксплуатируется, это не бизнес.
Он либо есть, либо его нет.
08.04.2021 15:17 Ответить
всю осень .потом зиму и пол весны под непрекращающимися дождями в сыром блиндаже с перерывом на сидение в окопе и на нп и патриотизм начинает таять в облаках особенно у семейных 9 месяцев ООС месяц перед ним и месяц после него на полигоне в итоге - дети а почему вы папу не узнаёте .
08.04.2021 15:30 Ответить
Ты это для чего написал, гена?
Чтобы пожалели, посочувствовали или денег добавили?
08.04.2021 15:50 Ответить
а это для таких как ты которые считают . что патриотизм есть и большего им не надо . что то кацапию напоминает с ихним -- мы можем и на 200 стах грамма хлеба в день сидеть лишь бы нато не пришло
показать весь комментарий
Дядьку!!! Для початку потрібно її привести хоча б до мінімалки! Ти ж складову грошової винагороди військовослужбовця не знаєш! А там все премія яка скасовується в разі дисциплінарного проступку
показать весь комментарий
Только - ВОИНАМ повысить!!! А не всем тем, кто сейчас носит погоны!!! Если посмотреть на состав кадрового подразделения нацгвардии в нашем городке, то процентов 40 из его состава - "!ВОХР-овцы" и НИкогда НЕ пойдут в бой!!!!! Им бы только денежки сейчас отгребать!!! Много позаписывалось в часть бывших милиционеров, чиновников, налоговиков... ВОЯКИ из них будут еще те! А вот ТЕМ, кто ГОТОВ вступить в бой - повысить немедленно!
08.04.2021 15:25 Ответить
Так один Витренко зарабатывает больше, чем вся наша армия! Вот его и на передовую. Пущай постреляет... Или он, как и наш доблестный четырежды уклонист, из оружия ничего страшнее, чем вилка, в руках не держал...
показать весь комментарий
А если найти процентов 20 судейских "заначек" - размер денежного довольствия бойцам на передовой можно повысить в ДЕСЯТЬ раз!
показать весь комментарий
Какие могут быть повышения когда Еще столько стырить можно. Года через три Мы вообще будем удивлены количеством борга Украины, 73% это мало волнует. Какая разница!
показать весь комментарий
Сенченко предлагает откупиться от наших же бойцов? Напечатаем им денег, да и всех пролем.
показать весь комментарий
що ти верзеш? як це відкупитись? Бійцям треба платити, бо вони захищають Україну.
показать весь комментарий
Ваша позиція мені зрозуміла, давайте дамо бійцям грошей, нехай вони гинуть як під Іловайськом, а нам від цього голова боліти не буде, ми ж грошей їм дали
показать весь комментарий
Этот Сенченко какой-то диверсант. Он деморализует Армию. это вроде и правильно он говорит, но за счет чего повышать??? и раз не повысят, то получается деморализация. Потому он или популист или диверсант. Такие вещи не в СМИ говорят, а лично пусть ходит и план разрабатывает без СМИ, откуда взять деньги и т.п.
показать весь комментарий
И здесь он абсолютно прав. У каждого из них есть дети, которые хотят кушать.
показать весь комментарий
Для этого нужно было выбирать Пороха, который повысил зарплату на передке до 30тысяч, а не четырежды уклониста, который армию боится и ненавидит.
показать весь комментарий
