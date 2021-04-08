Воїнам необхідно підвищити зарплату, не можна постійно "експлуатувати" патріотизм, - Сенченко

Воїнам необхідно підвищити зарплату, тому що це дуже важка робота.

Про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив голова Національної асоціації оборонної промисловості України Андрій Сенченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами мотивація - це не тільки гроші, але є певний зв'язок.

"Нагадаю, десь в 2016 році довели рівень зарплати рядового контрактної служби до рівня 1,5 щодо середньої зарплати по країні. І це був уже зрозумілий рівень. Але в 2018 році станом на жовтень ми дійшли до рівня 0,83. Зрозуміло, що військові - вони не роботи, у кожного є сім'я і потім, коли вони приходить додому і дружина йому говорить: "Ти що, божевільний?! Ось тут поруч в супермаркеті охоронцям, добу працюєш – три вдома, платять більше і не будеш нічим ризикувати". Тому неможливо постійно експлуатувати патріотизм. Потрібно людям за цю важку роботу платити", - підкреслив Сенченко.

Читайте також: У разі вторгнення РФ в Україну вона зазнає величезних втрат, росіяни це не сприймуть, - Сенченко

Водночас, якщо порівнювати сьогодні середню зарплату по країні і зарплату контрактника першого року служби, то це знову 0,81.