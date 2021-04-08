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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Воїнам необхідно підвищити зарплату, не можна постійно "експлуатувати" патріотизм, - Сенченко

Воїнам необхідно підвищити зарплату, не можна постійно

Воїнам необхідно підвищити зарплату, тому що це дуже важка робота.

Про це в ході круглого столу "Агресія Російської Федерації: чи готова армія до нових викликів?" заявив голова Національної асоціації оборонної промисловості України Андрій Сенченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами мотивація - це не тільки гроші, але є певний зв'язок.

"Нагадаю, десь в 2016 році довели рівень зарплати рядового контрактної служби до рівня 1,5 щодо середньої зарплати по країні. І це був уже зрозумілий рівень. Але в 2018 році станом на жовтень ми дійшли до рівня 0,83. Зрозуміло, що військові - вони не роботи, у кожного є сім'я і потім, коли вони приходить додому і дружина йому говорить: "Ти що, божевільний?! Ось тут поруч в супермаркеті охоронцям, добу працюєш – три вдома, платять більше і не будеш нічим ризикувати". Тому неможливо постійно експлуатувати патріотизм. Потрібно людям за цю важку роботу платити", - підкреслив Сенченко.

Читайте також: У разі вторгнення РФ в Україну вона зазнає величезних втрат, росіяни це не сприймуть, - Сенченко

Водночас, якщо порівнювати сьогодні середню зарплату по країні і зарплату контрактника першого року служби, то це знову 0,81.

Автор: 

армія (3776) оборона (4812) Сенченко (65)


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Топ коментарі
+9
Зачем? Зеля же воевать не собирается. Он им новые пуговки и ниточки на нашивках придумал. Ему это сейчас важнее.
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08.04.2021 15:12
+7
державна людина Андрій Сенченко.
щира подяка за перекриття Каналу у 14-му!

все вірно.
наші Воіни перш за все ризикують життям та здоровьям !"
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08.04.2021 15:14
+4
надо не повышать, а законодательно закрепить эти процентовки от средней зарплаты + программы по жилью... а так это одни словеса, рууские стянули войска-повысили, русские отошли - все забили....
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08.04.2021 15:14
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Зачем? Зеля же воевать не собирается. Он им новые пуговки и ниточки на нашивках придумал. Ему это сейчас важнее.
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08.04.2021 15:12 Відповісти
От якби Сєнчєнко запропонував підвищити податок на девіденти з 5%, принаймні як у технічок до 18%,, мометоб б появилося б у бюджеті зайві 200 млрд гривень. Вистачило б на підвищення зарплати.
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08.04.2021 15:59 Відповісти
державна людина Андрій Сенченко.
щира подяка за перекриття Каналу у 14-му!

все вірно.
наші Воіни перш за все ризикують життям та здоровьям !"
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08.04.2021 15:14 Відповісти
надо не повышать, а законодательно закрепить эти процентовки от средней зарплаты + программы по жилью... а так это одни словеса, рууские стянули войска-повысили, русские отошли - все забили....
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08.04.2021 15:14 Відповісти
Кому закреплять? Зеле? Так они в прошлом году своим постановлением уменьшили размер мат.помощи военным при тяжелой болезни на службе в 20 (!!!) раз.
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08.04.2021 15:21 Відповісти
Так им тогда ж не останется поля для манипуляций- авось забудут и пару лет не будут индексировать. Плюс, можно тому кто снова повысит еще и полит дивиденты срубить!
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09.04.2021 13:07 Відповісти
А пенсии инвалидам, не?
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08.04.2021 15:16 Відповісти
Патриотизм не эксплуатируется, это не бизнес.
Он либо есть, либо его нет.
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08.04.2021 15:17 Відповісти
всю осень .потом зиму и пол весны под непрекращающимися дождями в сыром блиндаже с перерывом на сидение в окопе и на нп и патриотизм начинает таять в облаках особенно у семейных 9 месяцев ООС месяц перед ним и месяц после него на полигоне в итоге - дети а почему вы папу не узнаёте .
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08.04.2021 15:30 Відповісти
Ты это для чего написал, гена?
Чтобы пожалели, посочувствовали или денег добавили?
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08.04.2021 15:50 Відповісти
а это для таких как ты которые считают . что патриотизм есть и большего им не надо . что то кацапию напоминает с ихним -- мы можем и на 200 стах грамма хлеба в день сидеть лишь бы нато не пришло
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08.04.2021 17:05 Відповісти
Дядьку!!! Для початку потрібно її привести хоча б до мінімалки! Ти ж складову грошової винагороди військовослужбовця не знаєш! А там все премія яка скасовується в разі дисциплінарного проступку
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08.04.2021 15:23 Відповісти
Только - ВОИНАМ повысить!!! А не всем тем, кто сейчас носит погоны!!! Если посмотреть на состав кадрового подразделения нацгвардии в нашем городке, то процентов 40 из его состава - "!ВОХР-овцы" и НИкогда НЕ пойдут в бой!!!!! Им бы только денежки сейчас отгребать!!! Много позаписывалось в часть бывших милиционеров, чиновников, налоговиков... ВОЯКИ из них будут еще те! А вот ТЕМ, кто ГОТОВ вступить в бой - повысить немедленно!
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08.04.2021 15:25 Відповісти
Так один Витренко зарабатывает больше, чем вся наша армия! Вот его и на передовую. Пущай постреляет... Или он, как и наш доблестный четырежды уклонист, из оружия ничего страшнее, чем вилка, в руках не держал...
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08.04.2021 15:26 Відповісти
А если найти процентов 20 судейских "заначек" - размер денежного довольствия бойцам на передовой можно повысить в ДЕСЯТЬ раз!
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08.04.2021 15:29 Відповісти
Какие могут быть повышения когда Еще столько стырить можно. Года через три Мы вообще будем удивлены количеством борга Украины, 73% это мало волнует. Какая разница!
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08.04.2021 15:36 Відповісти
Сенченко предлагает откупиться от наших же бойцов? Напечатаем им денег, да и всех пролем.
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08.04.2021 15:36 Відповісти
що ти верзеш? як це відкупитись? Бійцям треба платити, бо вони захищають Україну.
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08.04.2021 15:48 Відповісти
Ваша позиція мені зрозуміла, давайте дамо бійцям грошей, нехай вони гинуть як під Іловайськом, а нам від цього голова боліти не буде, ми ж грошей їм дали
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08.04.2021 15:59 Відповісти
Этот Сенченко какой-то диверсант. Он деморализует Армию. это вроде и правильно он говорит, но за счет чего повышать??? и раз не повысят, то получается деморализация. Потому он или популист или диверсант. Такие вещи не в СМИ говорят, а лично пусть ходит и план разрабатывает без СМИ, откуда взять деньги и т.п.
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08.04.2021 15:45 Відповісти
И здесь он абсолютно прав. У каждого из них есть дети, которые хотят кушать.
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08.04.2021 18:33 Відповісти
Для этого нужно было выбирать Пороха, который повысил зарплату на передке до 30тысяч, а не четырежды уклониста, который армию боится и ненавидит.
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08.04.2021 20:37 Відповісти
 
 