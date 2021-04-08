Уже более 100 стран мира получили вакцины по программе COVAX, - ВОЗ

На сегодня более 100 стран получили вакцины против коронавируса по программе глобальной инициативы COVAX. Для этого понадобились 42 дня поставок препаратов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Так, первые препараты в рамках инициативы получила Гана. Это произошло 24 февраля. С тех пор доставили более 38 млн доз вакцин на шесть континентов. Из более ста государств 61 входит в перечень 92 самых бедных в мире.

По программе COVAX пока доставляют вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer / BioNTech и препараты, изготовленные в индийском Институте сыворотки крови (SII).

В рамках инициативы планируют поставить минимум 2 миллиарда доз вакцин до конца 2021 года. Для достижения этой цели хотят заключить соглашения с новыми производителями.

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