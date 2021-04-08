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Новости Коронавирус и карантин
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Уже более 100 стран мира получили вакцины по программе COVAX, - ВОЗ

Уже более 100 стран мира получили вакцины по программе COVAX, - ВОЗ

На сегодня более 100 стран получили вакцины против коронавируса по программе глобальной инициативы COVAX. Для этого понадобились 42 дня поставок препаратов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Так, первые препараты в рамках инициативы получила Гана. Это произошло 24 февраля. С тех пор доставили более 38 млн доз вакцин на шесть континентов. Из более ста государств 61 входит в перечень 92 самых бедных в мире.

По программе COVAX пока доставляют вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer / BioNTech и препараты, изготовленные в индийском Институте сыворотки крови (SII).

В рамках инициативы планируют поставить минимум 2 миллиарда доз вакцин до конца 2021 года. Для достижения этой цели хотят заключить соглашения с новыми производителями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВОЗ Гебрейесус призвал передать COVAX 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран

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ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) COVAX (36)


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Топ комментарии
+4
...зебилы, где ваш чемпион мира по борьбе с коронавирусом, ась?
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08.04.2021 20:34
+3
А что нам скажет наш величайший побездун коронавируса? Снова немного подождать?
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08.04.2021 20:34
+2
Украины в этом списке НЕТ. И почему-то я не удивлен
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08.04.2021 20:37
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А что нам скажет наш величайший побездун коронавируса? Снова немного подождать?
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08.04.2021 20:34 Ответить
...синхрон
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08.04.2021 20:35 Ответить
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08.04.2021 20:36 Ответить
Надо сказать, что сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон... ну а там может и эпидемия сама по себе закончится.
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08.04.2021 20:41 Ответить
...зебилы, где ваш чемпион мира по борьбе с коронавирусом, ась?
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08.04.2021 20:34 Ответить
Уже более 100 стран мира получили вакцины по программе COVAX, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1611
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08.04.2021 20:35 Ответить
к новому пальто надо новые шкары . А лучше сразу новый внедорожник
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08.04.2021 20:38 Ответить
Украины в этом списке НЕТ. И почему-то я не удивлен
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08.04.2021 20:37 Ответить
Жуть.... даже по программе COVAX мы будем похоже первыми......... с конца.
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08.04.2021 20:38 Ответить
первые препараты в рамках инициативы получила Гана.

Как про Гану -- все в буфет за сардельками
А я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами
А, как вызвали меня -- свял от робости
А из зала: Подавай все подробности! (с)
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08.04.2021 20:39 Ответить
https://mobile.twitter.com/es_desna

https://mobile.twitter.com/es_desna Європейська Солідарність Деснянський район https://mobile.twitter.com/es_desna @es_desna https://mobile.twitter.com/es_desna/status/1380203963212042250 41 мин

Депутати Київради від фракцій «Слуга народу», «Удар», «Голос» і «Батьківщина» провалили голосування за звернення Київради до КМУ та ВРУ щодо необхідності надання столиці можливості самостійно закуповувати вакцину від коронавірусу.
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08.04.2021 20:42 Ответить
 
 