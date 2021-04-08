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Новини Коронавірус і карантин
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Вже понад 100 країн світу отримали вакцини за програмою COVAX, - ВООЗ

Вже понад 100 країн світу отримали вакцини за програмою COVAX, - ВООЗ

На сьогодні понад 100 країн отримали вакцини проти коронавірусу за програмою глобальної ініціативи COVAX. Для цього знадобилися 42 дні поставок препаратів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, перші препарати в рамках ініціативи отримала Гана. Це відбулося 24 лютого. Відтоді доставили понад 38 млн доз вакцин на шість континентів. З понад ста держав 61 входить до переліку 92 найбідніших у світі.

За програмою COVAX поки доставляють вакцини від компаній AstraZeneca, Pfizer/BioNTech і препарати, виготовлені в індійському Інституті сироватки крові (SII).

В рамках ініціативи планують поставити мінімум 2 мільярди доз вакцин до кінця 2021 року. Для досягнення цієї мети хочуть укласти угоди з новими виробниками.

Читайте також: Глава ВООЗ Гебреєсус закликав передати COVAX 10 млн доз вакцини для бідних країн

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) COVAX (36)


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Топ коментарі
+4
...зебилы, где ваш чемпион мира по борьбе с коронавирусом, ась?
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08.04.2021 20:34
+3
А что нам скажет наш величайший побездун коронавируса? Снова немного подождать?
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08.04.2021 20:34
+2
Украины в этом списке НЕТ. И почему-то я не удивлен
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08.04.2021 20:37
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А что нам скажет наш величайший побездун коронавируса? Снова немного подождать?
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08.04.2021 20:34 Відповісти
...синхрон
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08.04.2021 20:35 Відповісти
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08.04.2021 20:36 Відповісти
Надо сказать, что сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон... ну а там может и эпидемия сама по себе закончится.
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08.04.2021 20:41 Відповісти
...зебилы, где ваш чемпион мира по борьбе с коронавирусом, ась?
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08.04.2021 20:34 Відповісти
Уже более 100 стран мира получили вакцины по программе COVAX, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1611
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08.04.2021 20:35 Відповісти
к новому пальто надо новые шкары . А лучше сразу новый внедорожник
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08.04.2021 20:38 Відповісти
Украины в этом списке НЕТ. И почему-то я не удивлен
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08.04.2021 20:37 Відповісти
Жуть.... даже по программе COVAX мы будем похоже первыми......... с конца.
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08.04.2021 20:38 Відповісти
первые препараты в рамках инициативы получила Гана.

Как про Гану -- все в буфет за сардельками
А я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами
А, как вызвали меня -- свял от робости
А из зала: Подавай все подробности! (с)
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08.04.2021 20:39 Відповісти
https://mobile.twitter.com/es_desna

https://mobile.twitter.com/es_desna Європейська Солідарність Деснянський район https://mobile.twitter.com/es_desna @es_desna https://mobile.twitter.com/es_desna/status/1380203963212042250 41 мин

Депутати Київради від фракцій «Слуга народу», «Удар», «Голос» і «Батьківщина» провалили голосування за звернення Київради до КМУ та ВРУ щодо необхідності надання столиці можливості самостійно закуповувати вакцину від коронавірусу.
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08.04.2021 20:42 Відповісти
 
 