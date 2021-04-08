Вже понад 100 країн світу отримали вакцини за програмою COVAX, - ВООЗ

На сьогодні понад 100 країн отримали вакцини проти коронавірусу за програмою глобальної ініціативи COVAX. Для цього знадобилися 42 дні поставок препаратів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, перші препарати в рамках ініціативи отримала Гана. Це відбулося 24 лютого. Відтоді доставили понад 38 млн доз вакцин на шість континентів. З понад ста держав 61 входить до переліку 92 найбідніших у світі.

За програмою COVAX поки доставляють вакцини від компаній AstraZeneca, Pfizer/BioNTech і препарати, виготовлені в індійському Інституті сироватки крові (SII).

В рамках ініціативи планують поставити мінімум 2 мільярди доз вакцин до кінця 2021 року. Для досягнення цієї мети хочуть укласти угоди з новими виробниками.

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