Киевсовет поддержал новые льготы для предпринимателей, - Кличко. Перечень

Киевсовет утвердил расширенный перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы, чтобы помочь пережить локдаун.

Об этом сообщил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко, который инициировал проект решения.

"Льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад, и они продолжают действовать. На сегодняшнюю сессию Киевсовета я вынес на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Вводя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня продержаться предпринимателям и выжить людям", – заявил Кличко.

Он отметил, что принятые изменения касаются:

– Уменьшения размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в благоустройстве территорий владельцами заведений общественного питания.

– Уменьшения платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

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– Увеличения размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: компенсацию процентов не только по кредитам, но и по "кредитным линиям" и расширение перечня субъектов, имеющих право на такую компенсацию.

Напомним, что с 5 апреля и до конца локдауна парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" является бесплатным по решению столичных властей.

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