Киевсовет поддержал новые льготы для предпринимателей, - Кличко. Перечень
Киевсовет утвердил расширенный перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы, чтобы помочь пережить локдаун.
Об этом сообщил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко, который инициировал проект решения.
"Льготы и преференции для столичного бизнеса власть Киева ввела еще год назад, и они продолжают действовать. На сегодняшнюю сессию Киевсовета я вынес на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Вводя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом – город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня продержаться предпринимателям и выжить людям", – заявил Кличко.
Он отметил, что принятые изменения касаются:
– Уменьшения размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в благоустройстве территорий владельцами заведений общественного питания.
– Уменьшения платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.
– Увеличения размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: компенсацию процентов не только по кредитам, но и по "кредитным линиям" и расширение перечня субъектов, имеющих право на такую компенсацию.
Напомним, что с 5 апреля и до конца локдауна парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" является бесплатным по решению столичных властей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на периферии ШО?
🤣