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В Киеве отменили плату за парковку на время жесткого карантина. ВИДЕО
С 5 апреля и до конца локдауна плата за парковку автомобилей в Киеве будет отменена с 5 апреля.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-бриинга, передает Цензор.НЕТ.
"С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевпарктрассервис", - сказал он.
При этом он отметил, что эта мера приведет к тому, что город недополучит много денег в бюджет.
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Да ладно - сколько там бандиты из Киевпарктранссервиса отстегивают городу с каждой уплаченной за парковку гривны? Копейку? Или аж две?
городПедалик недополучит много денег в бюджет"