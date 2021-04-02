В Киеве отменили плату за парковку на время жесткого карантина. ВИДЕО

С 5 апреля и до конца локдауна плата за парковку автомобилей в Киеве будет отменена с 5 апреля.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-бриинга, передает Цензор.НЕТ.

"С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевпарктрассервис", - сказал он.

При этом он отметил, что эта мера приведет к тому, что город недополучит много денег в бюджет.

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