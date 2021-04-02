РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11157 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
2 722 15

В Киеве отменили плату за парковку на время жесткого карантина. ВИДЕО

С 5 апреля и до конца локдауна плата за парковку автомобилей в Киеве будет отменена с 5 апреля.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-бриинга, передает Цензор.НЕТ.

"С 5 апреля до завершения действия жестких ограничений владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия Киевпарктрассервис", - сказал он.

При этом он отметил, что эта мера приведет к тому, что город недополучит много денег в бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев ограничивает госпитализации из-за усиления карантина

карантин (16729) Киев (25577) Кличко Виталий (4646) парковка (288) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
А как это поможет остановить вирус?
показать весь комментарий
02.04.2021 13:07
+2
в машине на 4 места можно перевозить только двух, так что никто никуда не поедет
показать весь комментарий
02.04.2021 13:21
+1
Лісапет їм в поміч.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені не зрозуміло , які саме площадки будуть безкоштовними !
показать весь комментарий
02.04.2021 13:05 Ответить
А как это поможет остановить вирус?
показать весь комментарий
02.04.2021 13:07 Ответить
Вирус не поможет никак, но ктото поедет на работу с соседями на машине что немного снимет напряжённость. Может быть...
показать весь комментарий
02.04.2021 13:15 Ответить
в машине на 4 места можно перевозить только двух, так что никто никуда не поедет
показать весь комментарий
02.04.2021 13:21 Ответить
В смысле? Я не могу в машину к себе одновременно посадить жену и сына? А какие санкции предусмотрены за несоблюдение этого безумия?
показать весь комментарий
02.04.2021 15:23 Ответить
Жену на переднее сиденье, а сына сзади прикрыть одеялом А вообще вы не правильно поняли. В рамках одной семьи вы там хоть вдесятером в одном салоне едьте. Имеется ввиду про незнакомых людей, колег, соседей и тп.
показать весь комментарий
02.04.2021 15:27 Ответить
А по улицам Киева в маске нужно ходить, или средства защиты требуют надевать только в присутственных местах?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:10 Ответить
А смысл? Наоборот, пусть платят, а денежки на больницы тратить.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:11 Ответить
А пешкадралы пусть пешком ходють
показать весь комментарий
02.04.2021 13:14 Ответить
Лісапет їм в поміч.
показать весь комментарий
02.04.2021 13:23 Ответить
"При этом он отметил, что эта мера приведет к тому, что город недополучит много денег в бюджет"

Да ладно - сколько там бандиты из Киевпарктранссервиса отстегивают городу с каждой уплаченной за парковку гривны? Копейку? Или аж две?
показать весь комментарий
02.04.2021 13:28 Ответить
Педалик, займись дорогами в Киеве!!! После этой зимы дорог вообще нет!!
показать весь комментарий
02.04.2021 13:31 Ответить
а до хера тут коронавірус ?
показать весь комментарий
02.04.2021 13:34 Ответить
Лучше переводчица говорила , а Кличко тупо молчал и кивал..
показать весь комментарий
02.04.2021 14:13 Ответить
"что город Педалик недополучит много денег в бюджет"
показать весь комментарий
03.04.2021 00:31 Ответить
 
 