Киев ограничивает госпитализации из-за усиления карантина

С 5 по 16 апреля в столице запрещены плановые госпитализации в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, онкобольным и в случае угрозы жизни.

Об этом говорится в Протоколе постоянной комиссии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по итогам сегодняшнего заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Запрещается проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме: оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов; оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным; оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями; оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если вследствие их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей", - говорится в решении комиссии.

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Также запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации учреждениями здравоохранения национального уровня, кроме оказания плановой третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи по жизненным показаниям, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер, говорится в протоколе Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, с понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.