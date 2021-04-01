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Новости Коронавирус и карантин
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Киев ограничивает госпитализации из-за усиления карантина

Киев ограничивает госпитализации из-за усиления карантина

С 5 по 16 апреля в столице запрещены плановые госпитализации в государственных и коммунальных медицинских учреждениях, кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, онкобольным и в случае угрозы жизни.

Об этом говорится в Протоколе постоянной комиссии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по итогам сегодняшнего заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Запрещается проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме: оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов; оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным; оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями; оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если вследствие их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей", - говорится в решении комиссии.

Читайте на Цензор.НЕТ: В столице спецпропуска на проезд будут выдавать исключительно для сотрудников предприятий критической инфраструктуры, - КГГА

Также запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации учреждениями здравоохранения национального уровня, кроме оказания плановой третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи по жизненным показаниям, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер, говорится в протоколе Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения.

Также на Цензор.НЕТ: Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля

По словам мэра Киева Виталия Кличко, с понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

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Да уж... ...як тебе не згубити, Києве мій...
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01.04.2021 23:08 Ответить
Про ковидных, шо приказали?
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01.04.2021 23:09 Ответить
Дебилы сэр
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01.04.2021 23:09 Ответить
Киев ограничивает госпитализации из-за усиления карантина - Цензор.НЕТ 5633
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01.04.2021 23:11 Ответить
100 відсотків?
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01.04.2021 23:26 Ответить
100% поражение нацарапал. Как же кислород то в кровь поступает? Через жабры?
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01.04.2021 23:14 Ответить
....а если война? вы все там подурели в КМДА и ОП с КМ?...вы к чему готовитесь черти. по всем же СМИ гоните волну
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02.04.2021 00:05 Ответить
 
 