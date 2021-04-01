Київ обмежує госпіталізації через посилення карантину

Із 5 по 16 квітня у столиці заборонено планові госпіталізації у державних та комунальних медичних закладах, окрім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, онкохворим та в разі загрози життю.

Про це йдеться у Протоколі постійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з питань техногенно-екологIчної безпеки та надзвичайних ситуацій за підсумками нинішнього засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Забороняється проведення державними та комунапьними закладами охорони здоров'я планових заходiв з госпiталiзацii, крім: надання медичної допомоги внаслiдок ускладненого перебiry вагiтностi та пологiв; надання медичної допомоги вагlтним, родlллям, породlллям, новонародженим; надання медичної допомоги у спецiалiзованих вiддiленнях закладiв охорони здоров'я пацiєнтам з онкологiчними та пульмонологiчними захворюваннями; надання палiативної медичної допомоги у стацiонарних умовах; проведення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацii, якщо внаслiдок їх перенесення (вiдтермiнування) icнyє значний ризик для життя або здоров'я людей", - сказано в рішенні комісії.

Читайте також: У столиці спецперепустки на проїзд видаватимуть виключно для співробітників підприємств критичної інфраструктури, - КМДА

Також забороняється проведення планових заходiв із госпiталiзацii закладами охорони здоров'я нацiонального рiвня, крім надання планової третинної (високоспецiалiзованої) медичної допомоги за життєвими показами, за умови дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв, йдеться у протоколі Комісії з питань ТЕБ і НС.

Як повідомлялося, у зв'язку зі зростанням захворюваності та смертності від коронавірусу Київ із понеділка, 5 квітня, запроваджує більш суворі обмеження.

За словами мера Києва Віталія Кличка, з понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.