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Київрада підтримала нові пільги для підприємців, - Кличко. ПЕРЕЛІК

Київрада підтримала нові пільги для підприємців, - Кличко. ПЕРЕЛІК

Київрада затвердила розширений перелік пільг та преференції для малого і середнього бізнесу столиці, щоб допомогти пережити локдаун.

Про це повідомив лідер "Удару", мер Києва Віталій Кличко, який ініціював проєкт рішення.

"Пільги та преференції для столичного бізнесу влада Києва запровадила ще рік тому і вони продовжують діяти. На сьогоднішню сесію Київради я виніс на розгляд депутатів проект рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці. Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися підприємцям і вижити людям", – заявив Кличко.

Він зазначив, що схвалені зміни стосуються:

– Зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в благоустрої територій власниками закладів громадського харчування.

– Зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %.

– Збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва: компенсацію відсотків не тільки за кредитами, а й за "кредитними лініями" та розширення переліку суб’єктів, які мають право на таку компенсацію.

Нагадаємо, що із 5 квітня і до завершення локдауну паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" є безкоштовним за рішенням столичної влади.

Читайте також: Київська влада запровадить нові пільги для підприємців на час локдауну, - Кличко

Автор: 

Київ (19626) Київрада (800) Кличко Віталій (3524) пільги (439)


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Клюнул в #опку жаренный петух...
А на периферии ШО?
🤣
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08.04.2021 21:43 Відповісти
Полная херня а не перечень! Это как бесплатная парковка!!
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08.04.2021 21:52 Відповісти
Какая реклама в транспорте кто её читает,какие кредиты,чем отдавать бред больного мэра
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08.04.2021 21:57 Відповісти
Увеличения размера финансово-кредитной поддержки по простому удавка на шею в кредит
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08.04.2021 22:03 Відповісти
Так а хто з того ощасливився - підприємці чи мер?
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08.04.2021 22:34 Відповісти
 
 