Степанов: Поставкой вакцины Pfizer для Украины занимается британское закупочное агентство
Вакцина Pfizer в количестве 10 млн доз закуплена через британское закупочное агентство Crown Agents,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Закупкой вакцины Pfizer будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents. Это компания, которой мы платим за логистику и деятельность по доставке. Кто-то должен следить за соблюдением холодовой цепи и заказывать самолеты", - сказал он
Степанов сообщил, что первая поставка закупленной вакцины Pfizer может быть в мае.
Кроме того, в ближайшие дни Украина получит 115 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут поставлены в рамках механизма COVAX.
"Предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине", - сказал он.
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если что - виноват Crown Agents, а степанов всего лишь 6.5 млрд.грн оприходовал))
Последние довыборы это уже однозначно подтвердили...
Есть такая поговорка - дорога ложка к обеду.
И прошу не путать с посредственностью, вроде "Nemiroff", или "Stroganoff".