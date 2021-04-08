Степанов: Поставкой вакцины Pfizer для Украины занимается британское закупочное агентство

Вакцина Pfizer в количестве 10 млн доз закуплена через британское закупочное агентство Crown Agents,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Закупкой вакцины Pfizer будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents. Это компания, которой мы платим за логистику и деятельность по доставке. Кто-то должен следить за соблюдением холодовой цепи и заказывать самолеты", - сказал он

Степанов сообщил, что первая поставка закупленной вакцины Pfizer может быть в мае.

Кроме того, в ближайшие дни Украина получит 115 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут поставлены в рамках механизма COVAX.

"Предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине", - сказал он.

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