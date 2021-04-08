Степанов: Постачанням вакцини Pfizer для України займається британське закупівельне агентство
Вакцина Pfizer в кількості 10 млн доз закуплена через британське закупівельне агентство Crown Agents.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Закупівлею вакцини Pfizer займатиметься британське закупівельне агентство Crown Agents. Це компанія, якій ми платимо за логістику і діяльність з доставки. Хтось має стежити за дотриманням холодового ланцюга і замовляти літаки", - сказав він
Степанов повідомив, що перша поставка закупленої вакцини Pfizer може бути у травні.
Крім того, в найближчі дні Україна отримає 115 тис. доз вакцини Pfizer, які будуть поставлені в межах механізму COVAX.
"Попередньо, 14-15 квітня вони мають бути в Україні", - сказав він.
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если что - виноват Crown Agents, а степанов всего лишь 6.5 млрд.грн оприходовал))
Последние довыборы это уже однозначно подтвердили...
Есть такая поговорка - дорога ложка к обеду.
И прошу не путать с посредственностью, вроде "Nemiroff", или "Stroganoff".