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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов: Постачанням вакцини Pfizer для України займається британське закупівельне агентство

Степанов: Постачанням вакцини Pfizer для України займається британське закупівельне агентство

Вакцина Pfizer в кількості 10 млн доз закуплена через британське закупівельне агентство Crown Agents.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Закупівлею вакцини Pfizer займатиметься британське закупівельне агентство Crown Agents. Це компанія, якій ми платимо за логістику і діяльність з доставки. Хтось має стежити за дотриманням холодового ланцюга і замовляти літаки", - сказав він

Степанов повідомив, що перша поставка закупленої вакцини Pfizer може бути у травні.

Крім того, в найближчі дні Україна отримає 115 тис. доз вакцини Pfizer, які будуть поставлені в межах механізму COVAX.

"Попередньо, 14-15 квітня вони мають бути в Україні", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+11
Приличных слов не нашла..............
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08.04.2021 23:33
+8
у степанова пошли отмазки после видосика для зебилов..
если что - виноват Crown Agents, а степанов всего лишь 6.5 млрд.грн оприходовал))
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08.04.2021 23:38
+6
Я реально не нашла слов......... Какое агентство, этот урод никак запомнить не в состоянии, что не продают пока частным конторам вакцину. Или они действительно все население держат за одноклеточных........... без ушей и глаз.
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09.04.2021 00:00
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Приличных слов не нашла..............
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08.04.2021 23:33 Відповісти
у степанова пошли отмазки после видосика для зебилов..
если что - виноват Crown Agents, а степанов всего лишь 6.5 млрд.грн оприходовал))
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08.04.2021 23:38 Відповісти
Я реально не нашла слов......... Какое агентство, этот урод никак запомнить не в состоянии, что не продают пока частным конторам вакцину. Или они действительно все население держат за одноклеточных........... без ушей и глаз.
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09.04.2021 00:00 Відповісти
Не они держат - а население и есть одноклеточный быдлоэлекторат...
Последние довыборы это уже однозначно подтвердили...
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09.04.2021 00:10 Відповісти
На франкивщине результаты реально были другие, там просто внаглую, не стесняясь никого подделали все под Вирастюка. Ну а в Донецкой области выбор даже не удивил.
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09.04.2021 00:20 Відповісти
Ви праві на 100%!!!
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09.04.2021 08:23 Відповісти
Это Вам надо читать внимательно. Вакцина Pfizer в количестве 10 млн доз закуплена через британское закупочное агентство Crown Agents. Холодовая цепь - дополнительная услуа.
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09.04.2021 01:23 Відповісти
Без Раи Богатырёвой в этот раз обойдёмся, которая почему-то до сих пор не сидит?
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08.04.2021 23:35 Відповісти
Степашка обещалкин.
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08.04.2021 23:37 Відповісти
Степанов: Поставкой вакцины Pfizer для Украины занимается британское закупочное агентство - Цензор.НЕТ 4243
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08.04.2021 23:37 Відповісти
Дкмающие люди Степанову Pfizer не доверят. Может британцам вместо МОЗ ещё и вакцинацию организовать будет нужно.
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08.04.2021 23:39 Відповісти
В мае означает через два месяца. Третья волна как раз пойдет на спад.
Есть такая поговорка - дорога ложка к обеду.
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08.04.2021 23:41 Відповісти
Причём, названия этому британскому закупочному агентству "Stepanoff".
И прошу не путать с посредственностью, вроде "Nemiroff", или "Stroganoff".
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08.04.2021 23:44 Відповісти
пилять !!! Ну хоть на что то наше руководство страны способно??? пифдец.. вакцину сами купит не могут...падлюки!
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08.04.2021 23:45 Відповісти
Степанов: Постачанням вакцини Pfizer для України займається британське закупівельне агентство - Цензор.НЕТ 3848
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08.04.2021 23:50 Відповісти
Не желает приличная компания сотрудничать с ФОП Степанов и Ко, предпочитают действовать через агентство с безупречной репутацией, эх, пропала новая куртка.
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08.04.2021 23:50 Відповісти
Где Степанов и молодая Зе команда там гешефт купит вторую курточку за 700 тысяч гривен одно ворье
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08.04.2021 23:56 Відповісти
позорище
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08.04.2021 23:57 Відповісти
"Предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине" - якого року?
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08.04.2021 23:58 Відповісти
Какого года? Оппа, нежданчик от зелемальчик. Саечку ловите, зелевыборцы! пс. Не тебе, Тема, напиписанно, извини, но рифма напросилась.
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09.04.2021 00:21 Відповісти
Во Зебилы !!! Думают кругом одни дураки...Ведь сказано было что вакцины(любые!!!) продает производитель вакцин НАПРЯМУЮ и ТОЛЬКО правительству любой страны кому они необходимы и без всяких ПОСРЕДНИКОВ (кто бы это не был *** - хоть през США !!! КРАПКА)
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09.04.2021 00:05 Відповісти
А где "Мрия" которой привозили китайскую бодягу? Степанов, ну ты и засранец, единолично лишая права Зединоличного встречать самолеты? Что тебе Зел плохого сделал? Ата-та за то что куртку только себе купил?
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09.04.2021 00:16 Відповісти
Це ті ж самі, шо і брітанскієучьониє?
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09.04.2021 00:22 Відповісти
Не Ирина Луценко Баба Яга с Гонтаревой?
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09.04.2021 01:00 Відповісти
тоже в индуский пфайзер?
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09.04.2021 02:16 Відповісти
А керує цим агенством "бізнесмен-вбивця" Степанов!!!
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09.04.2021 08:20 Відповісти
Все вірно. Вакцинуватися треба тільки в місцях де можна гарантувати, що ви дійсно привилися, а не вам ввели фізрозчин.
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09.04.2021 08:27 Відповісти
 
 