Клиническая картина радикально изменилась. Все непредсказуемо: врач-инфекционист Голубовская назвала главные признаки новых штаммов COVID-19

Клиническая картина коронавирусной болезни постоянно меняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в программе "Народ против" на канале "Украина 24".

"Я говорила еще в феврале, что мы столкнулись с абсолютно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Стало более длинное заболевание, не 2 недели, как мы пациентам говорили, ничего подобного, сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения", — сказала она.

По словам врача, стали тяжело заболевать люди все более молодого возраста.

"Заболевание "помолодело", 50+, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма, клиническая картина изменилась в очередной раз, и у больных достаточно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность. Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад.

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Все это обусловлено новыми штаммами. Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% утяжеляет заболевание. Позавчера мы в энный раз изменили протокол лечения", — сказала она.