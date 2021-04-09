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Новости Коронавирус и карантин
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Клиническая картина радикально изменилась. Все непредсказуемо: врач-инфекционист Голубовская назвала главные признаки новых штаммов COVID-19

Клиническая картина радикально изменилась. Все непредсказуемо: врач-инфекционист Голубовская назвала главные признаки новых штаммов COVID-19

Клиническая картина коронавирусной болезни постоянно меняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в программе "Народ против" на канале "Украина 24".

"Я говорила еще в феврале, что мы столкнулись с абсолютно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Стало более длинное заболевание, не 2 недели, как мы пациентам говорили, ничего подобного, сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения", — сказала она.

По словам врача, стали тяжело заболевать люди все более молодого возраста.

"Заболевание "помолодело", 50+, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма, клиническая картина изменилась в очередной раз, и у больных достаточно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность. Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

Все это обусловлено новыми штаммами. Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% утяжеляет заболевание. Позавчера мы в энный раз изменили протокол лечения", — сказала она.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+11
Ану видай що небудь, якщо розумний.
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09.04.2021 08:47
+10
Не понимаю почему новые штаммы это ковид-19, уже 2021 год, альо, люди, нада говорить ковид-20 или ковид-21
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09.04.2021 08:45
+9
а значит и вакцЫна до дупы зеленського...
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09.04.2021 08:47
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Люди во всё мире уже начинают понимать,что им втирают какую-то дичь.
Вот одна из них,которая прям чётко всё разложила по полочкам:
https://www.facebook.com/alena1807/videos/1599353653583790 https://www.facebook.com/alena1807/videos/1599353653583790
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09.04.2021 18:00 Ответить
Особо ушлые и сильные мира сего, попросту решили урезонить все население планеты.

Не только урезонить,но и сократить.
Смотрим сюда:
https://www.facebook.com/groups/2662806807304676/permalink/2750109205241102/

https://www.facebook.com/RusskiyFront/posts/1335733150126760

А вот это видео смотреть с 1мин.45сек. https://www.facebook.com/anton.gura/videos/5861890413852054
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09.04.2021 19:36 Ответить
Сильно, последнее видео весьма объективное. Надо что то делать с этим, иначе действительно, сработает спрятанный часовой механизм и начнется тогда реальный писец. Но как нашим долбарям в голову это вбить? Тугой бабке с села не протопить.
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09.04.2021 19:51 Ответить
Опять методичку внезапно поменяли, все в недоумении. Но на улице паники не наблюдается.
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09.04.2021 17:05 Ответить
Брехня! Просто многие болеют, а значит больше тяжелых форм. Сегодня был в районой киевской в поликлинике, общался с несколькими медиками. Врачи говорят на каждого по 40-50 ковидных пациента, осенью было в разы меньше. На этом фоне больше тяжелых случаев и конечно больше смертей, потому что наша больничная медицина мягко говоря не выгребает. Кто не в курсе, что творится в реанимациях ковидных почитайте:
https://censor.net/ru/resonance/3257039/ukransk_kovdn_reanmats_poglyad_zseredini

Вот эту сучку Голубовскую надо расстрелять, не посадить а именно расстрелять, потому что она еще со времен Раисы Богатые убивала нашу медицину! А теперь эта тварь запугивает население, потому что так им легче замутить реальные причины такой высокой смертности.
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09.04.2021 18:18 Ответить
*Раисы Богатыревой , известной коррупционерки, которая возглавляла Минздрав при Януковиче. Голубовская ее человек.
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09.04.2021 18:19 Ответить
Вокруг Земного Шарика скопилось столько говна,что даже скорость вращение планеты Земля (1674 км/час вокруг своей оси по часовой стрелке не успевает удрать оть новых Штаммов.А вы уверены что Шарик круглый и крутится с такой бешенной скоростью согласно Википедии ?
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09.04.2021 19:24 Ответить
Да нет никакого шара, враки это всё. Снято в Голливуде. Все знают, что Земля стоит на четырех слонах, а те - на черепахе, а черепаха плавает в океане невежества.
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09.04.2021 19:52 Ответить
Китайцы натворили делов. Они же специально создали этот вирус, что бы своих пенсов уничтожить, рывок так в экономике сделать. А уничтожат весь мир. Вот почему надо валить все эти диктатуры и автократии - от них одно зло.
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09.04.2021 21:30 Ответить
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