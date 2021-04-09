Клиническая картина радикально изменилась. Все непредсказуемо: врач-инфекционист Голубовская назвала главные признаки новых штаммов COVID-19
Клиническая картина коронавирусной болезни постоянно меняется.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в программе "Народ против" на канале "Украина 24".
"Я говорила еще в феврале, что мы столкнулись с абсолютно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Стало более длинное заболевание, не 2 недели, как мы пациентам говорили, ничего подобного, сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения", — сказала она.
По словам врача, стали тяжело заболевать люди все более молодого возраста.
"Заболевание "помолодело", 50+, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма, клиническая картина изменилась в очередной раз, и у больных достаточно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность. Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад.
Все это обусловлено новыми штаммами. Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% утяжеляет заболевание. Позавчера мы в энный раз изменили протокол лечения", — сказала она.
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Вот одна из них,которая прям чётко всё разложила по полочкам:
https://www.facebook.com/alena1807/videos/1599353653583790 https://www.facebook.com/alena1807/videos/1599353653583790
Не только урезонить,но и сократить.
Смотрим сюда:
https://www.facebook.com/groups/2662806807304676/permalink/2750109205241102/
https://www.facebook.com/RusskiyFront/posts/1335733150126760
А вот это видео смотреть с 1мин.45сек. https://www.facebook.com/anton.gura/videos/5861890413852054
https://censor.net/ru/resonance/3257039/ukransk_kovdn_reanmats_poglyad_zseredini
Вот эту сучку Голубовскую надо расстрелять, не посадить а именно расстрелять, потому что она еще со времен Раисы Богатые убивала нашу медицину! А теперь эта тварь запугивает население, потому что так им легче замутить реальные причины такой высокой смертности.