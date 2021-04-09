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Новини Коронавірус і карантин
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Клінічна картина радикально змінилася. Все непередбачувано: лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала головні ознаки нових штамів COVID-19

Клінічна картина радикально змінилася. Все непередбачувано: лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала головні ознаки нових штамів COVID-19

Клінічна картина коронавірусної хвороби постійно змінюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла головна позаштатна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська в програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"Я говорила ще в лютому, що ми зіткнулися з абсолютно іншою хворобою, це не та хвороба, яка була минулого року. Радикально змінилася клінічна картина. Стало довшим захворювання, яке не 2 тижні, як ми пацієнтам говорили, нічого подібного, зараз дуже довга хвороба, до місяця, довго люди залишаються киснезалежними. Все непередбачуване, часто бактеріальні ускладнення", - сказала вона.

За словами лікарки, стали важко хворіти люди щораз молодшого віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська про ситуацію з COVID в Україні: Так важко, як зараз, ще не було

"Захворювання "помолодшало ", 50+, а на сьогодні, ймовірно, у зв'язку з приходом південноафриканського штаму, клінічна картина змінилася вчергове, і у хворих доволі часто в порівнянні з попередніми періодами виникає ниркова недостатність. Стали хворіти діти, діти важко хворіють, перебувають на апаратах ШВЛ. Відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще тижнів зо три тому.

Все це обумовлено новими штамами. Зараз вже відомо, що британський штам на 65% ускладнює захворювання. Позавчора ми в енний раз змінили протокол лікування", - сказала вона.

Також читайте: В Україні домінують важкі і дуже важкі форми COVID-19, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+11
Ану видай що небудь, якщо розумний.
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09.04.2021 08:47
+10
Не понимаю почему новые штаммы это ковид-19, уже 2021 год, альо, люди, нада говорить ковид-20 или ковид-21
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09.04.2021 08:45
+9
а значит и вакцЫна до дупы зеленського...
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09.04.2021 08:47
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Люди во всё мире уже начинают понимать,что им втирают какую-то дичь.
Вот одна из них,которая прям чётко всё разложила по полочкам:
https://www.facebook.com/alena1807/videos/1599353653583790 https://www.facebook.com/alena1807/videos/1599353653583790
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09.04.2021 18:00 Відповісти
Особо ушлые и сильные мира сего, попросту решили урезонить все население планеты.

Не только урезонить,но и сократить.
Смотрим сюда:
https://www.facebook.com/groups/2662806807304676/permalink/2750109205241102/

https://www.facebook.com/RusskiyFront/posts/1335733150126760

А вот это видео смотреть с 1мин.45сек. https://www.facebook.com/anton.gura/videos/5861890413852054
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09.04.2021 19:36 Відповісти
Сильно, последнее видео весьма объективное. Надо что то делать с этим, иначе действительно, сработает спрятанный часовой механизм и начнется тогда реальный писец. Но как нашим долбарям в голову это вбить? Тугой бабке с села не протопить.
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09.04.2021 19:51 Відповісти
Опять методичку внезапно поменяли, все в недоумении. Но на улице паники не наблюдается.
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09.04.2021 17:05 Відповісти
Брехня! Просто многие болеют, а значит больше тяжелых форм. Сегодня был в районой киевской в поликлинике, общался с несколькими медиками. Врачи говорят на каждого по 40-50 ковидных пациента, осенью было в разы меньше. На этом фоне больше тяжелых случаев и конечно больше смертей, потому что наша больничная медицина мягко говоря не выгребает. Кто не в курсе, что творится в реанимациях ковидных почитайте:
https://censor.net/ru/resonance/3257039/ukransk_kovdn_reanmats_poglyad_zseredini

Вот эту сучку Голубовскую надо расстрелять, не посадить а именно расстрелять, потому что она еще со времен Раисы Богатые убивала нашу медицину! А теперь эта тварь запугивает население, потому что так им легче замутить реальные причины такой высокой смертности.
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09.04.2021 18:18 Відповісти
*Раисы Богатыревой , известной коррупционерки, которая возглавляла Минздрав при Януковиче. Голубовская ее человек.
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09.04.2021 18:19 Відповісти
Вокруг Земного Шарика скопилось столько говна,что даже скорость вращение планеты Земля (1674 км/час вокруг своей оси по часовой стрелке не успевает удрать оть новых Штаммов.А вы уверены что Шарик круглый и крутится с такой бешенной скоростью согласно Википедии ?
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09.04.2021 19:24 Відповісти
Да нет никакого шара, враки это всё. Снято в Голливуде. Все знают, что Земля стоит на четырех слонах, а те - на черепахе, а черепаха плавает в океане невежества.
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09.04.2021 19:52 Відповісти
Китайцы натворили делов. Они же специально создали этот вирус, что бы своих пенсов уничтожить, рывок так в экономике сделать. А уничтожат весь мир. Вот почему надо валить все эти диктатуры и автократии - от них одно зло.
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09.04.2021 21:30 Відповісти
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