Клінічна картина радикально змінилася. Все непередбачувано: лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала головні ознаки нових штамів COVID-19

Клінічна картина коронавірусної хвороби постійно змінюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла головна позаштатна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська в програмі "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"Я говорила ще в лютому, що ми зіткнулися з абсолютно іншою хворобою, це не та хвороба, яка була минулого року. Радикально змінилася клінічна картина. Стало довшим захворювання, яке не 2 тижні, як ми пацієнтам говорили, нічого подібного, зараз дуже довга хвороба, до місяця, довго люди залишаються киснезалежними. Все непередбачуване, часто бактеріальні ускладнення", - сказала вона.

За словами лікарки, стали важко хворіти люди щораз молодшого віку.

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"Захворювання "помолодшало ", 50+, а на сьогодні, ймовірно, у зв'язку з приходом південноафриканського штаму, клінічна картина змінилася вчергове, і у хворих доволі часто в порівнянні з попередніми періодами виникає ниркова недостатність. Стали хворіти діти, діти важко хворіють, перебувають на апаратах ШВЛ. Відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще тижнів зо три тому.

Все це обумовлено новими штамами. Зараз вже відомо, що британський штам на 65% ускладнює захворювання. Позавчора ми в енний раз змінили протокол лікування", - сказала вона.

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