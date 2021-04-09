Порошенко в годовщину декоммунизации: Это вопрос национальной безопасности

Проводя декоммунизацию, Украина догоняет то, что было сделано 30 лет назад в странах посткоммунистической Европы.

Об этом говорится в заявлении пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Имена палачей с карты Украины - вон, это не обсуждается" - это был незыблемый принцип, которого придерживалась наша команда, официально начиная декоммунизацию в Украине. Тогда мы первые сделали усилия, чтобы догнать в Украине то, что было сделано 25 лет назад в странах посткоммунистической Европы, - напомнил он.

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"Спасибо украинским парламентариям, которые 9 апреля 2015 г. приняли четыре исторических закона и дали старт процессу декоммунизации. Благодаря этому были переименованы почти 1000 населенных пунктов и 52 тыс. топонимов в населенных пунктах, демонтированы более 2,5 тыс. коммунистических памятников.

Эти законы, в частности, запретили советскую символику, открыли архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины УПА и другие организации.

Фактически декоммунизация в Украине началась гораздо раньше. Вышеупомянутые документы только закрепили и легализовали стремление украинцев освободиться от имперского влияния и вернуться к своей исторической памяти.

Поэтому меня вместе со многими украинцами возмущает и шокирует очередная попытка отката "зеленой" власти назад - от проспекта Бандеры к проспекту Московскому.

Декоммунизация была и до сих пор остается вопросом национальной безопасности, нравственным долгом перед миллионами украинцев, уничтоженных большевизмом, а также - знаком уважения к современным героям, которые сейчас защищают Украину от потомков сталинских палачей", - заявил Порошенко.