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Порошенко в годовщину декоммунизации: Это вопрос национальной безопасности

Порошенко в годовщину декоммунизации: Это вопрос национальной безопасности

Проводя декоммунизацию, Украина догоняет то, что было сделано 30 лет назад в странах посткоммунистической Европы.

Об этом говорится в заявлении пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Имена палачей с карты Украины - вон, это не обсуждается" - это был незыблемый принцип, которого придерживалась наша команда, официально начиная декоммунизацию в Украине. Тогда мы первые сделали усилия, чтобы догнать в Украине то, что было сделано 25 лет назад в странах посткоммунистической Европы, - напомнил он.

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"Спасибо украинским парламентариям, которые 9 апреля 2015 г. приняли четыре исторических закона и дали старт процессу декоммунизации. Благодаря этому были переименованы почти 1000 населенных пунктов и 52 тыс. топонимов в населенных пунктах, демонтированы более 2,5 тыс. коммунистических памятников.

Эти законы, в частности, запретили советскую символику, открыли архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины УПА и другие организации.

Фактически декоммунизация в Украине началась гораздо раньше. Вышеупомянутые документы только закрепили и легализовали стремление украинцев освободиться от имперского влияния и вернуться к своей исторической памяти.

Поэтому меня вместе со многими украинцами возмущает и шокирует очередная попытка отката "зеленой" власти назад - от проспекта Бандеры к проспекту Московскому.

Декоммунизация была и до сих пор остается вопросом национальной безопасности, нравственным долгом перед миллионами украинцев, уничтоженных большевизмом, а также - знаком уважения к современным героям, которые сейчас защищают Украину от потомков сталинских палачей", - заявил Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19615) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+12
Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки - Цензор.НЕТ 2224
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09.04.2021 11:15
+9
А скільки упоротих і доси скигле - єта жи історія.
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09.04.2021 11:01
+8
зесрань,тебе уже пора военкомат штурмовать)или ты думаешь,что хоть одному зебилью отсидеться снова получится?))))да нет,с главнокомандующим бубочкой вы,марзота ,в первых рядах пойдете,а то в тылу можно и по башке кирпичном получить за все...
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09.04.2021 11:18
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сумую за Косіором, Мехлісом, Фрунзе... і іншими героями
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09.04.2021 10:59 Ответить
А скільки упоротих і доси скигле - єта жи історія.
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09.04.2021 11:01 Ответить
історія - це коли не на центральній площі, а в центральному музеї з "рукамінємацать"
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09.04.2021 14:00 Ответить
Оце дiло.
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09.04.2021 11:01 Ответить
Главный декомунизатор оказался главным вором и жуликом видимо чисто по случайному совпадению ...
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09.04.2021 11:01 Ответить
Ну це у вас родинна традиція.
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09.04.2021 11:02 Ответить
невже зюзя ще й декомунізатор????
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09.04.2021 11:02 Ответить
Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки - Цензор.НЕТ 2224
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09.04.2021 11:15 Ответить
зесрань,тебе уже пора военкомат штурмовать)или ты думаешь,что хоть одному зебилью отсидеться снова получится?))))да нет,с главнокомандующим бубочкой вы,марзота ,в первых рядах пойдете,а то в тылу можно и по башке кирпичном получить за все...
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09.04.2021 11:18 Ответить
Головний жулік і шахрай це Беня і його слуги, а ворюга і вбивця ху@ло, не забувайте Сірий Вовк. Ну оббрехали вони разом із московією Порошенко, ну повелося 73% зебілів на брехню і отримали дійсно мародерів зеленого кольору малайського розливу, бариг, наживающихся на війні. Сьогодні про це мало говорять, бо влада і надалі маніпулірує мізками свого вівцьолехторату. Але десь через рік із того кораблика, що називається "зелений квартал" будуть бігти всі і верещати, що ми не знали, нас обманули. Частина буде триматися, щоб перебратися на другий термін правдами і неправдами, бо їм світить довгі роки неба в кліточку. І вони це знають і прибрюднюють один одного конвертами з доларами Бені, щоб як кажуть пов'язати в одне ціле.
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09.04.2021 11:18 Ответить
Серый , а ты волчара и жулик ещё тот , знаю тебя 😜
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09.04.2021 11:31 Ответить
Нарид хотел дефилт? Я его обрадую. МВФ два дня назад обсуждали возможные шаги на дефилт ряда стран, в том числе и Украины
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09.04.2021 11:04 Ответить
Ты бы лучше о деолигархизации подумал. Это, нынче, куда актуальнее, чем балабольство о коммунизме.
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09.04.2021 11:05 Ответить
И именно поэтому дебилы привели к власти тупую куклу олигархов и их холуев? Очень помогает

Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки - Цензор.НЕТ 8738
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09.04.2021 11:18 Ответить
Порошенко: жму руку та сплачую податки в російський бюджет
https://naspravdi.today/2020/12/27/poroshenko-zhmu-ruku-ta-plachu-podatky-v-rosiyskyy-biudzhet/?fbclid=IwAR0j74s9QhxX2QygGVT9_I2yB_CqQC0P-efnvlPFgDPjXf8b5E5lBNLPgiA
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09.04.2021 16:40 Ответить
этот первым декоммунизировал кондитерскую фабрику имени карламарла.
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11.04.2021 02:42 Ответить
 
 